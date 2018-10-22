«Торжество полного идиотизма»: Украина хочет переименовать Крым

Рабочая группа, разрабатывающая проект о «статусе» Автономной Республики Крым, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова, сообщил депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

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Он отметил, что рабочая группа уже подготовила проект изменений, которые считает нужным ввести в Конституцию Украины. Эти предложения направят на рассмотрение конституционной комиссии, после чего они отправятся в украинский парламент.

«Один из (рассматриваемых рабочей группой. — «Газета.Ru») вопросов — это название.

Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также (есть. — «Газета.Ru») предложение — Крымско-татарская автономия.

Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», — приводит слова депутата УНИАН.

Рабочая группа, как уточнил Чубаров, предлагает назвать полуостров Крымской автономией. Соответственно, представительный орган в Крыму, согласно ожиданиям украинских политиков, будет назваться советом автономии.

На новость о желании украинских политиков изменить название полуострова депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал довольно резко, назвав такой проект «торжеством полного идиотизма».

«На сегодняшний день Крым никакого отношения к этому государству не имеет ни в фактическом, ни в юридическом отношении, и на Украине это прекрасно понимают... Нам все равно, как украинские власти будут называть наш полуостров», — подчеркнул Ганжара.

К тому же он убежден, что «данная инициатива не воплотится в жизнь». «Сложно себе представить, как Украина будет это делать путем изменения конституции, об изменении которой и так постоянно говорит президент Украины. Это не более чем пустые слова», — считает депутат.

Крым снова вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, на котором более 96% избирателей республики поддержали идею воссоединения с РФ. После этого Автономная Республика Крым, которая была частью Украины до 2014 года, стала российским субъектом — Республикой Крым.

В Киеве до сих пор считают полуостров своей территорией, но временно оккупированной российской стороной.

В то же время Москва не единожды заявляла о добровольном решении жителей Крыма войти в состав России. К тому же правительство РФ утверждает, что референдум проходил демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президента России Владимир Путин объявил вопрос Крыма «закрытым окончательно».

Между тем украинская сторона не теряет надежды вернуть себе полуостров, о чем регулярно заявляет в публичном пространстве. Так, бывший глава «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош утверждал, что у Украины есть потенциал для захвата некоторых российских территорий. Он уверен, что Киеву для победы необходимо отчистить Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента».

«Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента <…> Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года», — отметил он.

Но в России свои территории отдавать не намерены, в связи с чем в Госдуме украинским националистам посоветовали умерить аппетиты. Там также персонально обратились к Ярошу, предложив ему начать «захват» с Воркуты, где ему «приготовлена тюрьма».

Еще одним камнем преткновения в отношениях России и Украины стал построенный недавно Крымский мост, пролегающий через Керченский пролив.

Это самый длинный мост в России — его протяженность составляет 19 км. Он соединяет Крымский полуостров с материковой частью России. Его открытие состоялось 15 мая.

Это спровоцировало резкую реакцию со стороны Украины. Президент Украины Петр Порошенко назвал открытие моста через Керченский пролив пренебрежением международным правом и законами Украины, о чем он написал в своем фейсбуке.

«Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа», — подчеркнул президент Украины.

Между тем, президент России Владимир Путин назвал открытие Крымского моста историческим событием. «Историческим — потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост, потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е», — напомнил российский лидер.