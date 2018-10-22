Извинитесь и покайтесь: что требует РПЦ от Константинополя

РПЦ требует извинений от Константинополя за нанесение ущерба православию. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

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Только после этого, по словам Волкова, «двери для диалога будут вновь открыты». Также он отметил, что Русская православная церковь положительно воспримет попытку Константинополя «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию».

Говоря о возможном конфликте на Украине Волков заявил, что ответственность за столкновения будет лежать на патриархе Варфоломее.

«Если хотя бы одна капля крови прольется на Украине, то вину и ответственность за эту каплю крови будет нести лично патриарх Константинопольский Варфоломей, который своими безрассудными и антиканоническими действиями ступил на путь поддержки раскольников и усугубления гражданского противостояния на Украине», — добавил священник.

По словам Волкова, Русская православная церковь молится, чтобы избежать кровопролития. Он также отметил, что большая часть украинского духовенства поддержит каноническую УПЦ Московского патриархата.

«Она для них является Церковью-матерью, в которой они получили свое рождение, хиротонию (рукоположение — «Газета.Ru»). Убежден в том, что здесь не может идти речи о каком-то предательстве со стороны духовенства, и если — не дай Бог, конечно — мы и будем слышать о каких-то разовых, единичных подобного рода случаях, то, конечно, это будет вызывать глубочайшее сожаление и огорчение», — сказал Волков.

После объявления РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинополем, православные церкви начали выражать свои протесты против действий патриарха Варфоломея.

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви 19 октября объявил о своем решении прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, который, согласно позиции церкви, нанес оскорбления «самой природе канонического православия».

«Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония», — сообщается на сайте.

Духовенство Русской зарубежной церкви теперь не сможет служить в «любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах», а прихожане не должны «причащаться святых Христовых Тайн в храмах Константинопольского патриархата».

Помимо этого, РПЦЗ отказывается от участия в богословских церковных собраниях и диалогах под предводительством архиереев и священнослужителей Константинопольской церкви. В связи со сложившейся ситуацией за молитвы в храмах Константинопольского патриархата верующих ждут наказания: покаяние на исповеди для мирян и прещения — дисциплинарные взыскания — для священнослужителей.

Турецкая православная церковь также выразила свой протест с помощью судебного иска против Константинополя.

«У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков», — заявила 16 октября пресс-секретарь патриархата Турецкой православной церкви Севги Эренерол.

С критикой действий Константинополя выступили также предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) и Сербский патриарх Ириней. Первый призвал виновников раскола православия «покаяться и прекратить безумие». Также Иона выразил опасения, что события в Украинской православной церкви приведут к серьезному противостоянию на Украине. По его словам, верующие будут защищать свои храмы, «как защищали их от конфискации в Советском Союзе от коммунистов».

Раскол в православном мире случился из-за разрыва отношений РПЦ со Вселенским патриархатом. Синод Русской православной церкви постановил прекратить евхаристическое общение на историческом заседании в Минске 15 октября.

Конфликт РПЦ и Константинополя произошел из-за ситуации вокруг УПЦ. Вселенский патриарх Варфоломей принял решение вывести Украинскую православную церковь из-под управления РПЦ. Теперь на Украине есть три действующие православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.