«Нужно больше, будет больше»: как Россия закрепится в ЦАР

Россия выразила готовность способствовать политическому урегулированию в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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При этом он отметил, что Россия уже активно принимает участие в переговорном процессе. «Вы знаете, мы участвовали в целом ряде встреч, которые проводило руководство в Хартуме… Мы содействовали успеху этой встречи, там были наши представители. В дальнейшем мы также готовы содействовать, причем оно идет в координации с правительством в Банги, активную роль играет президент Судана. И все это укладывается в инициативу Африканского союза», — сказал Богданов журналистам.

Заместитель министра иностранных дел РФ также не исключил, что

Москва может увеличить контингент российских военных инструкторов в Центральноафриканской Республике.

«Так что я не исключаю этого [увеличения контингента российских военных инструкторов в ЦАР]. Нужно больше, будет больше», — указал Богданов.

В то же время он отметил, что этот вопрос довольно просто согласовывается с ООН. «Есть согласованные рамки, определенные рестрикции, но мы действуем в соответствии с нашими обязательствами», — пояснил он.

В Европейском Союзе тем временем обеспокоены российским усилением в регионе. Главы МИД стран ЕС 16 октября договорились расширить поддержку ЦАР по вопросам безопасности и обороны.

Как сообщает The Wall Street Journal, дипломаты попросили внешнеполитическую службу ЕС разработать план оказания консультаций и помощи силам внутренней безопасности ЦАР.

Европейские политики считают, что для российской стороны Центральноафриканская республика воспринимается в первую очередь как богатое полезными ископаемыми государство и точка опоры для влияния во всей Африке.

Кроме того, дополнительным поводом для беспокойства Европы стало то, что за последние годы Россия расширила свое влияние и в других горячих точках Африки, в том числе и в Ливии, сообщает WSJ.

Как отмечается, в прошлом году Россия получила право обойти эмбарго ООН на поставку легкого вооружения в ЦАР. Однако, по словам дипломатов ЕС, роль России вышла за рамки первичных договоренностей. В последние недели европейские дипломаты были обеспокоены активностью России в ЦАР, пишет газета.

С 2012 года бывшая французская колония находится в состоянии гражданской войны. Франция направляла тысячи военнослужащих в ЦАР, чтобы положить конец восстанию, Европейский Союз также пытался повысить безопасность границ и укрепить вооруженные силы на африканском континенте. С 2016 года Евросоюз отправил в ЦАР для военной миссии более 3 тыс. человек, напоминает WSJ. Помимо этого, ЕС предоставляет не только консультационную помощь по стратегическим вопросам, но и выделяет сотни миллионов евро в рамках гуманитарной помощи, пишет газета.

«ЦАР очень богата природными ресурсами, но главное, что там сегодня ценится, — богатые залежи урана», — рассказывал «Газете.Ru» замдиректора Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко. Как объяснил эксперт, проблемы в этом регионе можно объяснить природным богатством страны. Неудивительно, что страны пытаются завладеть и взять под свой контроль залежи ценных ресурсов.

«До последнего времени страна находилась в орбите политики Франции, которая сохраняет там военную базу и, конечно, стремится к контролю над этими ресурсами. Однако сейчас в этом регионе свои интересы пытаются утвердить и американцы, и китайцы, и, судя по событиям последнего года — Россия», — сообщил эксперт.

Россия действительно предприняла ряд политических шагов в сторону укрепления сотрудничества с ЦАР.

В 2017 году Москва заключила соглашение о поставках оружия и направлении в ЦАР российских военных инструкторов.

В январе 2018 года российский транспортный самолет Ил-76 осуществил первую поставку вооружения и боеприпасов в ЦАР. В результате этих шагов в Банги в присутствии президента республики прошла торжественная церемония «выпуска» первых двухсот бойцов, прошедших «русскую школу подготовки».

А в марте этого года заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин заявил, что в договоренности Москвы и Банги был включен пункт о разрешении для России на «проведение мероприятий, направленных на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР». Уже в этом году Россия начала реализацию поисковых горнорудных концессий.