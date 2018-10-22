«Теперь США лучше понимают Россию»: зачем приехал Болтон

Глава Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провели в понедельник, 22 октября, встречу, которая продолжалась пять часов. Как отмечается в сделанном по итогам встречи сообщении для прессы, которое цитирует РИА «Новости», стороны обменялись мнениями, связанными с продлением договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) после 2021 года еще на пять лет.

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Сам Болтон заявил, что у него с Патрушевым были очень серьезные дискуссии об ограничении вооружений, стороны обсуждали различные варианты нового договора по СНВ. Кроме того, он рассказал, что

теперь США лучше понимают российскую позицию, и хотят уточнить детали.

Договор СНВ-III между Россией и США вступил в силу в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов.

Сообщения о возможности продления договора на 5 лет до 2026 года, то есть когда завершится срок пребывания у власти действующих президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вселяет определенную надежду, что этот договор может быть сохранен. Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО Сергей Ознобищев,

«сообщение о готовности продлить договор означает, что США готовы вести стратегический диалог с Россией». По мнению эксперта «нам нужно лишь направлять его в нужном для нас русле».

Можно предположить что в случае, если договор СНВ-III будет продлен, это станет своеобразной «сделкой» Дональда Трампа с Россией на случай его выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Это соглашение, подписанное в 1987 году, считается краеугольным камнем международной безопасности. Согласно этому договору, и СССР и США уничтожили целый класс оперативно-тактических ракет в Европе.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США могут выйти из ДРСМД, и обвинил Россию в нарушениях этого соглашения. Впрочем, это решение может быть не окончательным — Трамп дал понять, что возможен новый вариант договора, если в нем также будет участвовать и Китай. Известно, что КНР имеет большое количество ракет средней дальности, и Вашингтон видит в них угрозу своим интересам в регионе и интересам своих союзников.

Тема ДРСМД обсуждалась не только в ходе встречи Болтона и Патрушева, но также и во время рабочего ужина Болтона и главы МИД России Сергея Лаврова, который состоялся 22 октября в особняке МИДа.

Реакция российского внешнеполитического ведомства по этому вопросу уже известна. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал американскую позицию «шантажом». Часть экспертов полагает, что заявления Трампа ставят своей целью принудить Россию к воздействию на Китай — Вашингтону выгодно присоединение Пекина к договору. Ознобищев же считает, что Трамп как бизнесмен хочет провести с КНР определенную сделку, предложив Китаю отказаться от ракет взамен на прекращение торговой войны. Однако, по мнению эксперта, подобное соглашение выглядит «нереалистично».

Заявления Трампа о возможном выходе из ДРСМД вызвали неоднозначную реакцию как внутри США, так и в мире. Cенатор-республиканец Боб Коркер предупредил, что объявление о выходе из договора может привести к аннулированию других соглашений по вопросам вооружения. Тем не менее, Коркер предполагает, что последнее заявление Трампа может означать лишь его желание оказать давление на Москву.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания «с полной решимостью» поддерживает Вашингтон в данном вопросе, и призвал Москву «навести у себя порядок», передает Financial Times. А вот глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерение Трампа «поднимает сложные вопросы для нас и Европы».

Стоит отметить, что в период «холодной войны» на территории Великобритании находились американские ракеты средней и малой дальности, которые предоставляли непосредственную угрозу для СССР.

Не исключено, что после выхода Великобритании из ЕС там вновь могут появиться ракеты подобного класса.

Эксперты также полагают что ракеты США могут появится также на территории Польши и Румынии, где находятся элементы американской ПРО. «Риск ядерной войны в Европе увеличивается на порядок», — считает главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Такое мнение он выразил в эфире программы «Право голоса», которая вышла в эфир в понедельник, 22 октября.

Для противодействия США в случае их выхода из договора РСМД эксперт предлагает реанимировать железнодорожный ракетный комплекс «Молодец». Этот комплекс представляет собой железнодорожный состав, внутри которого размещены стратегические ракетные комплексы.

Эксперты не исключают, что в случае начала размещения ракет США в Европе Россия может разместить в Калиниградской области — европейском анклаве России — оперативно тактические комплексы «Искандер», способные нести тактическое ядерное оружие.

Правда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нельзя оценить, повлияют ли заявления американского президента Дональда Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на договор СНВ-III.

По словам пресс-секретаря, в данной ситуации необходимо дождаться конкретных шагов Вашингтона, потому что сейчас намерения США не были подкреплены действиями.

«В данном случае какие-то гипотетические рассуждения возможны, но вряд ли уместны. Нужно дождаться конкретных шагов со стороны Вашингтона», — сказал Песков, которого цитирует РИА «Новости». Ответ на этот вопрос российская сторона может получить скоро. Уже во вторник, 23 октября, состоится встреча Болтона с президентом России Путиным, которому он должен изложить соображения американского президента.