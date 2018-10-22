Вечный конфликт: кому достанется Азовское море

Украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» прибудет в Азовское море после прохождения технического обслуживания. Об этом проинформировал портал «Тиск» на своей странице в фейсбуке.

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Судно, являющееся «одной из самых мощных единиц украинских военных сил» региона, было покрашено. Кроме того, было произведено обслуживание рулевых механизмов, винтов и прочих систем корабля, а на его подводной части установили протекторы.

Это стало еще одним из элементов усиления украинского флота в Азовском море.

В конце сентября два корабля Военно-морских сил Украины пересекли исключительную экономическую зону России рядом с берегами Крыма. Уже в октябре дислоцированные в Азовском море украинские корабли провели «комплексное тактическое учение сил по обороне морского п

обережья».

В маневрах приняли участие более 30 единиц техники и около 500 военнослужащих. Как сообщалось, маневры проходили с 9 по 12 октября, на это время украинские власти закрыли часть акватории в районе Бердянска и поселка Ялта Донецкой области. За маневрами лично наблюдал президент Украины Петр Порошенко.

Тогда он заявил, что Вооруженные силы страны готовы отразить «российскую агрессию» на побережье Азовского моря, а прошедшие учения оценил в «12 баллов».

В последнее время Азовское море стало одним из главных камней преткновения в российско-украинских отношениях.

Обстановка в Азовском море усугубилась в марте 2018 года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». Кроме того, Киев обвинил Россию в «незаконных» досмотрах украинских судов, следующих в порты на азовском побережье. Украина начала перебрасывать в регион бронекатера типа «Гюрза», а российские пограничники начали досматривать все суда, следующие в порты Украины на Азовском море.

Кроме усиления дислоцированных в Приазовье группировок Вооруженных сил Украины, в 2018 году планируется создать военно-морскую базу военно-морских сил Украины в Азовском море. Командование собирается сформировать и развернуть там бронекатерный дивизион. Береговую линию украинского Приазовья планируется укрепить ракетными бункерами и артиллерийскими системами.

Наконец, командование ВСУ собирается регулярно проводить в районе Азовского моря общевойсковые учения, задействуя в маневрах как сухопутные, так и военно-воздушные силы для отработки «вероятного вторжения российской высадки с моря».

В Киеве регулярно говорят о будто бы готовящихся в Азовском море актах «российской агрессии». В конце мая бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что в Азовском море возникла «гибридная угроза вторжения» — ВМФ России якобы проводит военные учения на море «крайне близко» к украинским берегам.

Украинская сторона опасается возможной «агрессии» из Крыма, который стал частью РФ по итогам референдума, проведенного в мае 2014 года. Россию, в свою очередь, беспокоит возможность военных провокаций со стороны Киева, особенно проведение совместных учений с НАТО в акватории Азовского моря.

Не так давно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не разрешит войти в Азовское море судам НАТО для проведения учений Украины и Альянса. «Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», — пояснил дипломат.

Лавров имеет в виду договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенный между Россией и Украиной еще в декабре 2003 года. Это соглашение стало важной вехой в решении «азовского вопроса», который стоял ребром в отношениях двух стран после развала СССР.

«В период СССР все Азовское море было внутренним морем СССР, и это никем не оспаривалось. Ни один иностранный военный корабль не мог войти в Азовское море без согласия нашей страны. После распада Союза, с возникновением Российской Федерации и Республики Украина, то есть после 1991 года, начались переговоры, как уточнять статус Азовского моря: или сохранить статус внутреннего моря, но двух государств, или провести делимитацию здесь морской границы, или по-иному определить статус Азовского моря», — рассказывал ранее в интервью «Газете.Ru» вице-президент Российской ассоциации морского права, доктор юридических наук, профессор МГИМО МИД России Александр Вылегжанин.

Однако к конкретному соглашению по Азовскому морю Россия и Украина не могли прийти более 10 лет.

Соперничество двух стран в Азовском море обусловленно не только вопросом контроля над рыбными ресурсами, но в первую очередь наличием там важной транспортной артерии, а также крупных залежей нефти.

Москва предлагала поделить море по принципу «50 на 50». Украинцы, контролировавшие в то время Крым, выступали со встречным, более выгодным для них предложением — поделить море по принципу средней линии, в соответствии с равной удаленностью от берегов.

Одним из самых острых аспектов этой проблемы была территориальная принадлежность острова Тузла, расположенного посреди Керченского пролива. В качестве острова эта территория была признана только в советские годы, после того, как вокруг Тузлинской косы, входившей в годы Российской империи в состав Кубанской губернии, был прорыт канал. Тогда же Тузла была присоединена к Крымской автономной ССР, а единственный проход через Керченский пролив — Керчь-Еникальский фарватер — попал под юрисдикцию УССР.

После развала Союза, в России стали оспаривать эти решения.

Одним из первых, кто вывел эту проблему на политический уровень, был депутат Краснодарского законодательного собрания Александр Травников. Он неоднократно заявлял, что Тузла — это не остров, а коса и часть Таманского полуострова. Соответственно, граница должна проходить по Керчь-Еникальскому фарватеру, контроль над которым должен перейти к России. Травников даже написал две книги на эту тему.

Напряжение достигло максимума в 2003 году. Россия решила научно-исследовательским путем доказать, что Тузла не является островом, и со стороны Таманского полуострова Россия начала активно строить дамбу.

Проект был практически завершен, когда в ноябре 2003 года президент России Владимир Путин принял решение прекратить строительство после того, как украинцы согласились на переговоры.

Спустя пару месяцев стороны наконец достигли долгожданного соглашения. Его суть сводилось к тому, что

Азовское море было признано внутренними водами России и Украины под совместным управлением.

В соответствии с этим решением, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в них свободой судоходства.

Также в договоре были установлены правила в отношении судоходства других государств. Согласно документу, военные корабли и другие суда третьих стран могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом в порт одной из сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой стороной.

В ином случае проход считается незаконным. Этот пункт позволяет как российским, так и украинским военным беспрепятственно задерживать и досматривать суда другой стороны и иностранных держав. Именно к этому пункту договора и отсылает российский министр иностранных дел, говоря, что Россия не допустит пребывания кораблей НАТО в Азовском море.

К сожалению, конфликты двух сторон после подписания данного соглашения не прекратились.

Так и не была проведена демаркация морской границы, что стало причиной регулярных конфликтов российских пограничников и украинских рыбаков. В июле 2013 года в Азовском море произошла трагедия — пограничный катер пошел на таран украинского рыбачьего баркаса, где было пятеро рыбаков, четверо из них в результате столкновения погибли.

По данным пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, российские пограничники увидели, что «маломерное судно без опознавательных знаков находилось в закрытом для плавания районе вблизи косы Должанская Азовского моря». Перед столкновением пограничники преследовали лодку и украинцы, пытаясь оторваться, «резко изменили курс в сторону преследователей, нарушив международные правила предупреждения столкновения судов в море». Баркас перевернулся.

Инцидент вызвал большой резонанс на Украине, став причиной роста очередной волны антироссийских настроений. В украинских СМИ публиковались видео, где якобы российские пограничники кричат украинским рыбакам:

«Хохлы, мы вас топили и топить будем!»

Тем не менее, события 2014 года заслонили все другие конфликты. Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной, территорией.

Москва же неоднократно подчеркивала, что референдум прошел в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности полуострова «исторически закрыт».

Переход Крыма под юрисдикцию РФ сильно осложняет правовой статус Азовского моря. Состояние отношений двух стран также не дает возможности ожидать, что в скором времени может быть заключено новое соглашение.

В то же время со стороны Украины активно ведется работа по отмене действия договора от 2003 года. Не так давно глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что сейчас Украина пытается уговорить своих зарубежных партнеров «политически и юридически» признать Азовское море обычным территориальным морем, отменив тем самым его действующий статус внутренних вод России и Украины.