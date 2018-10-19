Норвежский плен окончен: сотрудник Совфеда вернется в Россию

Сотрудник аппарата Совфеда Михаил Бочкарев, арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже, в скором времени вернется домой, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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Накануне суд Осло не стал продлевать арест Бочкарева из-за отсутствия дополнительных оснований и доказательств для подозрений в его адрес. Норвежская полиция подала апелляцию на это решение, тем самым оставив россиянина под арестом. Тем не менее, в пятницу, 19 октября, полиция апелляцию отозвала.

По словам Матвиенко, в ближайшее время сотрудники российского консульства сопроводят Бочкарева в здание дипмиссии, где его ожидает посол России в Осло. После встречи с ним Бочкарев вылетит на родину к своей семье.

Сенатор также отметила, что в российская сторона проделала огромную работу по линии МИД и межпарламентской дипломатии для скорейшего освобождения сотрудника аппарата Совфеда. Кроме того, Матвиенко заявила, что приветствует решение властей Норвегии отозвать апелляцию полиции на решение суда.

«Уверена, что и впредь исключительно здравый смысл будет определять отношения между нашими странами», — сказала политик.

Напомним, IT-советник Совфеда Михаил Бочкарев был задержан в конце сентября в аэропорту Осло «Гардермуэн». Сообщалось, что он прилетел в Норвегию, чтобы участвовать в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы.

Норвежское издание Aftenposten сообщило, что 51-летнего россиянина подозревали в нарушении статьи 121 Уголовного кодекса Норвегии, которая касается незаконной разведывательной деятельности. По этой статье Бочкареву грозило наказание в виде лишения свободы до трех лет. Сам россиянин, со слов его адвоката, называл свой арест «недоразумением» и не признавал себя виновным.

Норвежские спецслужбы подозревали Бочкарева в попытке собрать данные через беспроводные сети и сети в здании норвежского парламента, сообщило издание VG со ссылкой на адвоката россиянина Бендика Фальк-Куслунга.

Эксперт в области IT-безопасности в компании Netsecurity Крис Дале сообщил авторам материала, что принтеры действительно могут использоваться в качестве объектов шпионажа. В частности, в этих устройствах есть жесткие диски, на которых в течение нескольких лет могут храниться все используемые документы. Дале пояснял, что обладая определенными умениями и флеш-накопителем, любой может отправить эти данные куда угодно. Кроме того, отмечал он, злоумышленники могут также использовать программное обеспечение принтеров, после чего устройства могут быть использованы в качестве серверов.

Как стало известно после задержания россиянина, на принтерах в коридорах норвежского парламента появились надписи «Очень важно. Не использовать».

Норвежские правоохранители также подозревали, что Бочкарев мог оставить в парламенте подслушивающие устройства. По словам его адвоката, россиянин предоставил полицейским доступ ко всем своим электронным устройствам.

После ареста сотрудника Совфеда российский МИД заявил решительный протест послу Норвегии в России. От Руне Ресаланда потребовали разъяснений и незамедлительного снятия с российского гражданина обвинений и его освобождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что арест сотрудника верхней палаты российского парламента нужен Осло, чтобы шантажировать Москву и заставить ее отпустить норвежца Фруде Берга, взятого под стражу в России при получении секретных сведений о Военно-морском флоте страны.

«Хотела бы подчеркнуть, [что Берг был пойман] с поличным, задержан и находится под следствием», — добавила Захарова.

Валентина Матвиенко, в свою очередь, направила личное письмо главе норвежского парламента, на которое, по ее словам, получила «очень вежливый, но формальный ответ». Политик отмечала, что российская сторона так и не получила конкретные разъяснения в связи с инцидентом.

Тогда Матвиенко обвинила власти Норвегии в попытке сфабриковать дело Бочкарева. По ее словам, с самого начала было понятно, что россиянин арестован по надуманным причинам. Политик напомнила, что он проработал в верхней палате российского парламента 25 лет и никогда не был связан со спецслужбами или разведкой.

«И, поскольку суд продлил его арест, складывается впечатление, что фабрикуются какие-то несуществующие доказательства», — отметила она.

Кроме того, спикер Совфеда не исключила, что арест нужен, чтобы оказывать давление на задержанного, а само следствие могло быть заранее подготовленной провокацией. Матвиенко возмутил тот факт, что Бочкарев был приглашен парламентом Норвегии, а затем арестован на территории государства. «Как же можно приглашать, заранее подготовив наручники?» — сказала спикер.