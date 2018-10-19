До покаяния: русская зарубежная церковь рвет с Константинополем

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о своем решении прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. На сайте РПЦЗ опубликовано соответствующее заявление.

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Причиной для подобных мер послужили действия Константинополя, которые, согласно позиции церкви, наносят оскорбления «самой природе канонического православия».

«Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония»,

— сообщается на сайте.

Также в заявлении указано, что духовенство Русской зарубежной церкви теперь не может служить в «любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах», а прихожане не должны «причащаться святых Христовых Тайн в храмах Константинопольского патриархата».

Помимо этого, РПЦЗ откажется от участия в богословских церковных собраниях и диалогах под предводительством архиереев и священнослужителей Константинопольской церкви. В числе таких диалогов — региональная ассамблея канонических епископов.

За молитвы в храмах Константинопольского патриархата верующих ждут наказания: покаяние на исповеди для мирян и прещения — дисциплинарные взыскания — для священнослужителей.

«Мы просим предстоятелей поместных православных церквей задуматься о нынешних обстоятельствах и во благовремении собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов», — призвали архиереи РПЦЗ.

РПЦЗ является самоуправляемой частью Русской православной церкви.

В православном обществе это не первый жест протеста, направленный против действий Константинополя. Турецкая православная церковь подала иск в суд на Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея 16 октября.

«У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков», — заявила пресс-секретарь патриархата Турецкой православной церкви Севги Эренерол.

С критикой действий патриарха Варфоломея выступили также предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) и Сербский патриарх Ириней. Первый призвал виновников раскола православия «покаяться и прекратить безумие». Также Иона выразил опасения, что события в Украинской православной церкви приведут к серьезному противостоянию на Украине. По его словам, верующие будут защищать свои храмы, «как защищали их от конфискации в Советском Союзе от коммунистов».

Патриарх Ириней, в свою очередь, также заявил, что решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии УПЦ может привести к катастрофе.

«В движении, которое привело к расколу, и не только на канонической территории автономной Украинской Православной Церкви <…> открывается возможность создания новых подразделений в других поместных Церквях», — обеспокоен Ириней.

Раскол в православном мире произошел в результате разрыва отношений РПЦ со Вселенским патриархатом. К этому решению пришел Синод Русской православной церкви на историческом заседании в Минске 15 октября.

Конфликт РПЦ и Константинополя произошел из-за ситуации вокруг УПЦ. Вселенский патриарх Варфоломей принял решение вывести Украинскую православную церковь из-под управления РПЦ. Теперь на Украине есть три действующие православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.