«Агрессор сдохнет, не успев раскаяться»

О событиях в Керчи

Заседание международного клуба проходит уже в 15 раз. При этом, как напомнил модератор беседы Федор Лукьянов, первое заседание «Валдая» проходило на фоне событий в Беслане, а нынешнее — сразу после трагедии в Керчи.

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Президент прокомментировал случай массовой стрельбы в политехническом колледже Керчи, в результате которой погибли 21 человек и еще более 60 пострадали.

По словам Владимира Путина, эта трагедия стала «результатом глобализации» и влияния интернета, в том числе — соцсетей.

«В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в школах США. Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают, это значит, что все мы, вместе взятые, не только в России, но и в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного интересного и полезного контента для молодых людей. Героизму есть место в нашей жизни», — сказал он.

Как отметил президент, молодые люди «хватают вот этот суррогат героизма», что и приводит к подобным трагедиям.

О борьбе с терроризмом

Путин заявил, что эффективно противостоять терроризму можно только сообща, объединяя усилия. «В полном смысле этого слова нам эта работа совместная не удается. Есть отдельные элементы сотрудничества, но их недостаточно. По большому счету, мы не объединили усилий», — подчеркнул глава РФ.

При этом, по словам Путина, успехи в борьбе с терроризмом все равно наглядные.

«Мы нанесли колоссальный ущерб терроризму и уж точно кардинально изменили ситуации у нас дома, в России», — заявил Путин.

В первую очередь речь идет, разумеется, о Сирии. Президент указал, что своими действиями в этой стране РФ предотвратила опасность: нанесла огромный урон террористам, некоторые из них отказались от дальнейшей деятельности, сложили оружие, сохранили сирийскую государственность.

«Вчера мы достаточно подробно говорили об этом с президентом Египта, он разделяет эту позицию, ее разделяют многие лидеры в мире. В основном, мы добились своих целей. За эти годы мы освободили практически 95% территории, не позволили развалиться государству как таковому», — сказал Путин.

О других проблемах Сирии, Турции и Иране

Продолжая тему сирийского урегулирования, Путин добавил, что в этой стране «много еще чего нужно сделать».

В частности, среди оставшихся целей он назвал политическое регулирование на площадке ООН в Женеве — формулирование Конституционного комитета. Также президент отметил, что

Турция пока не выполнила своих обязательств по процессу формирования зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

«Но они работают, мы видим. Хочу поблагодарить турецких партнеров. Не все так просто. Все сложно. Они выполняют взятые обязательства. Не все еще тяжелое вооружение выведено, не все боевики ушли, но турецкие партнеры делают все, чтобы выполнить свои обязательства. Они в эту зону перебросили военный госпиталь, потому что есть потери», — сказал президент.

Путина также спросили, почему он не попросит иранцев уйти из Сирии, чтобы улучшить отношения с США. По мнению Путина, для того чтобы власти САР могли отказаться от помощи иранских союзников, должны быть созданы безопасные условия для развития сирийской государственности.

«Значит, те, кто хочет, чтобы иранские войска ушли с территории Сирии, должны предоставить гарантии невмешательства во внутренние дела САР», — добавил президент.

О Трампе

По словам российского лидера, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настроен на стабилизацию отношений с Россией. При этом Путин подчеркнул, что с Трампом у них сложился нормальный профессиональный диалог.

«Встречи, скорее, были позитивные с Трампом. Мы видим, что там происходит, мы же читать умеем. Смотрим на то, что происходит внутри политической площадки, но все-таки лучше общаться и контактировать друг с другом, чем собачиться и ругаться. Внутри политики США наверно лучше не стало.

Действительно, президент США настроен на стабилизацию и выравнивание российско-американских отношений. Мы к этому готовы в любой момент», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос модератора, слышит ли Трамп аргументы собеседника, Путин ответил утвердительно.

«Я вижу, он не просто слышит, а реагирует. Он может в чем-то не соглашаться, так же как и я с ним в чем-то не соглашаюсь. Это нормальная дискуссия двух партнеров. Не разделяю мнение тех, кто говорит, что он не слышит никого. Это не правда», — сказал российский лидер.

О конфликтах и ядерном оружии

В ходе дискуссии Путина спросили, каких конфликтов боится России. «Никаких. Мы вообще ничего не боимся. У нас страна с такой территорией, с такой обороной, с таким населением, готовым отстаивать свои интересы», — ответил президент.

Он заявил, что далеко не в каждой стране есть предрасположенность граждан отдать жизнь за родину. «А у нас есть», — подчеркнул российский лидер.

Президент также уделил особое внимание возможности ядерного удара со стороны России. По словам главы государства, Россия никогда не станет наносить превентивный ядерный удар, а проведет атаку только в случае предполагаемой агрессии, убедившись, что она имела место.

«Когда мы убеждаемся, что идет атака на Россию, только после этого наносим ответный удар. Конечно, это катастрофа, но не мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, — сказал он. —

Агрессор должен знать, что мы как мученики попадем в рай, а агрессор просто сдохнет, не успев раскаяться».

После этого модератор задал Путину вопрос, не страшно ли ему. Президент переспросил, почему ему должно быть страшно. Ведущий пояснил, что президент России — «один из трех человек, на которых лежит ответственность за мир».

«Нет», — сообщил Путин. Он пояснил, что страх — это обратная сторона естественного для любого человека инстинкта самосохранения. «Если взялся за какую-то работу, нужно заранее понять, с чем она связана», — отметил Путин.

Об альтернативе доллару

Российский президент также поделился своим видением актуальной в последнее время темы перехода с доллара в международных расчетах.

«Не только я об этом говорю. [Президент Франции Эммануэль] Макрон сказал тоже, что Европа должна повысить свой экономический суверенитет. Это значит уход от доллара.

Наши американские друзья режут сук, на котором сидят, — сказал Путин, — это типичная ошибка империи.

Империя всегда думает, что не может допустить какие-то ошибки, потому что ее мощь такова, что для нее они ничего не значат».

Путин заявил, что Вашингтон подрывает доверие к доллару. «Страны ЕС хотят торговать с Ираном, они не считают, что Иран что-то нарушил. Он и не нарушил. Американские партнеры решили, что им нужно пересмотреть договор, — продолжил президент, — кто-то в любом случае уйдет, а кто-то, кто не завязан на американской валюте, останется. Поэтому переходят все больше и больше к расчетам в национальной валюте».

Также глава государства рассказал, что Россия предпринимает определенные шаги к независимости от доллара. По словам президента, если все время думать над этим вопросом, то элементы страховки будут изобретены. Более того, они возможны уже сейчас. Путин подчеркнул, что с некоторыми странами Россия уже нашла способы обезопасить себя от рисков. Как только это произойдет, то для доллара наступят тяжелые времена. Он добавил, что Москва точно будет двигаться в этом направлении из-за постоянных санкций. «Добивались бы своих целей, не подрывая доверия к своей национальной валюте», — резюмировал Путин.

О любви к России

Последний вопрос задал президенту обладатель специальной награды за выдающийся вклад в работу клуба, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета Петр Дуткевич. Он спросил, как Путин оценивает свою работу. Российский лидер решил немного уклониться от вопроса, сказав, что давать оценки самому себе не очень прилично.

«Могу сказать, что моя любовь к России многократно возросла за эти годы.

Я не очень хорошо знал Россию, конечно, я русский, мои корни в России, мои предки 300 лет жили в деревне и ходили в одну церковь. Я ощущаю себя частью русского народа. Моя предыдущая жизнь и работа была связана с международной деятельностью, я же 20 лет в разведке проработал. Я не знал Россию так», — рассказал президент. По его словам, только начав работать в Москве, он увидел, насколько Россия «глубокая и мощная страна».

«Я не по книжкам времен ВОВ, а воочию убедился в мощности и мудрости российского народа. Без всякого преувеличения говорю: моя любовь к России многократно выросла. Что касается ситуации вокруг, тут ничего необычного. Это всегда было. К нам всегда более-менее прилично относились, когда Россия переживала сложные времена, и доставляли гуманитарную помощь, за что спасибо нашим партнерам.

Но как только Россия поднималась, сразу создавались проблемы.

Это можно понять: кому охота иметь сильного конкурента? Лучше самому идти вперед без всякой конкуренции, но это вредно для тех, кто собирается идти вперед в одиночку. Несмотря на то что мы видим много угроз сегодня, мир становится сбалансированным, потому что утверждается многополярность. Это хорошо для мира и для России. Очень надеюсь, что мы преодолеем трудности, будем укрепляться внутри и это даст нам возможность выстраивать полноценные отношения с партнерами», — подвел итоги президент.