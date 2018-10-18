Рада одобрила: Андреевскую церковь передадут Константинополю

Верховная рада поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко и передала Андреевскую церковь в Киеве Константинопольскому патриархату.

За инициативу проголосовали 237 депутатов Рады. Здание храма останется в собственности украинского государства, священнослужители Константинопольского патриархата смогут проводить в нем таинства и богослужения.

При этом Андреевская церковь будет исключена из списка недвижимых объектов культурного наследия заповедника «София Киевская». Андреевская церковь в Киеве — православный храм, возведенный в честь апостола Андрея Первозванного в 1754 году по проекту русского архитектора Бартоломео Растрелли. Его построили по приказу российской императрицы Елизаветы Петровны в 1749 — 1754 годах местные зодчие под руководством московского архитектора Ивана Мичурина на месте, где, по преданию, апостолом Андреем Первозванным во время его путешествия на север был воздвигнут крест.

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Церковь располагается на правом берегу Днепра, над историческим районом украинской столицы — Подолом. В настоящее время это действующий храм непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В мае 2008 года в секретариате президента Виктора Ющенко было решено передать Андреевскую церковь с баланса заповедника в пользу УАПЦ.

Сейчас православная церковь оказалась в состоянии раскола. 11 октября по решению Священного Синода Константинопольской церкви было прекращено действие документа от 1686 года, согласно которому Киевская митрополия передавалась Московскому патриархату.

Синод РПЦ назвал такое решение Константинополя политическим. По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, Русская православная церковь надеется на изменение Константинополем своего решения.

Автокефальная церковь представляет собой поместную православную церковь с признанной за ней территорией, на которой, согласно каноническому праву, не должны действовать другие поместные церкви. Автокефальная церковь не является ни иерархически, ни административно частью другой православной церкви. Статус автономии отличается от автокефалии тем, что предстоятель автономной церкви после избрания должен быть рукоположен в сан патриархом одной из автокефальных церквей.

Разрыв отношений между Московским и Константинопольским патриархатами означает, что верующие двух церквей не смогут принимать участие в таинствах другого патриархата. Такая ситуация продлится, по словам Волкова, «впредь до изменения позиции Константинополя и пересмотра своей позиции Русской Церковью».

Сейчас на Украине есть три действующие православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

В середине января 2015 года «Украинская социологическая служба» опубликовала результаты исследования: согласно им, в большей части украинских регионов к УПЦ МП относят себя более 20% украинцев, 44% объявили себя прихожанами УПЦ КП, и 11% — членами Украинской грекокатолической церкви. Большинство православных УПЦ Московского патриархата проживают в Донецкой области — там к канонической церкви отнесли себя более 55% респондентов.

Вскоре глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что автокефалия УПЦ непризнанного Киевского патриархата может стать причиной всплеска кровопролития на Украине, и последствия решения Киева будут печальными.

Митрополит предположил, что раскольники вместе с украинскими националистами радикального толка могут попытаться с помощью грубой силы взять под контроль главнейшие православные обители Украины — Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

О возможной религиозной войне на Украине предупреждают и американские СМИ: агентство Bloomberg опубликовало колонку, в которой предостерегает все стороны конфликта от кровопролития.

Московский Патриархат считает предоставление автокефалии Киеву «неприемлемой катастрофой», говорится в статье, и если конфликт удастся разрешить без человеческих потерь с обеих сторон, то это уже будет грандиозной победой.