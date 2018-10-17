«Только часть»: США могут снять санкции с Турции

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о готовности Вашингтона снять часть санкций, наложенных ранее на Турцию из-за дела пастора Эндрю Брансона. Как сообщает агентство Bloomberg, глава Госдепа подчеркнул – окончательное решение об отмене еще не принято.

«Это было бы логично после решения турецкого суда освободить пастора Брансона», – отметил Помпео. Он добавил, что ряд санкций, которые стоило бы отменить, были введены именно из-за ареста пастора.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем твиттере поделился впечатлением от освобожденного из турецкой тюрьмы пастора Эндрю Брансона и его супруги Норин, которые посетили Белый дом. Трамп отметил, что день возвращения Брансона на родину является «очень важным» для Америки. Кроме того, американский лидер напомнил, что пастору грозил 35-летний тюремный срок в Турции.

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«Встретились в Овальном кабинете [Белого дома], отличные люди!», — заметил Трамп после официального визита супругов 14 октября.

В свою очередь, освобожденный из турецкого плена пастор помолился за Трампа, добавив после, что президент США «боролся за них» — заключенных в Турции американцев. Брансон попросил Бога дать Трампу «сверхъестественную мудрость».

Президент США также ранее написал в своем твиттере, что американская сторона не заключала с Турцией сделки для освобождения пастора Эндрю Брансона. Информация об этом появлялась в американских СМИ.

«Не было никакой сделки с Турцией об освобождении и возвращении пастора Эндрю Брансона», — подчеркнул Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что он не заключает сделок для освобождения «заложников». При этом Трамп отметил, что на освобождение Брансона власти США отреагировали с «огромной признательностью».

Президент Соединенных Штатов предположил, что освобождение пастора может привести к установлению между США и Турцией «хороших, а может и прекрасных» отношений.

Анкара арестовала Эндрю Брансона в качестве мести за нежелание американских властей выдать проповедника Фетхуллаха Гюллена, которого Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота летом 2016 года. Пастор долгое время проживал в районе турецкого Измира. В 2017 году его арестовали по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и признанной в Турции террористической «организацией фетхуллахистов» (ФЕТО).

В ответ США ввели экономические санкции против Турции, которые коснулись ряда министров, а также военных связей между двумя странами. Также Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий, конгресс наложил вето на поставку Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning-II. При этом Турция участвует в программе покупки истребителей F-35 Lightning-II аж с 1999 года, а также сама производит часть оборудования для этой боевой машины. «Брансоновский» пакет санкций со стороны США резко и негативно повлиял на курс турецкой лиры.

Санкции были введены в рамках так называемого глобального акта Магнитского, который Конгресс США принял в 2016 году. Акт призван противодействовать лицам, которые, по мнению Вашингтона, замешаны в коррупции и преступлениях, нарушающих права человека. Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ограничения против Турции были введены по указанию президента США Дональда Трампа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 13 августа, что Вашингтон наносит Анкаре «удар в спину», повышая пошлины на ввозимые из этой страны товары. Турецкий лидер дал понять, что намерен жестко противостоять США и даже намекнул, что партнерство с Вашингтоном «может оказаться под угрозой».

При этом буквально на днях стало известно, что из-за пастора Брансона президент США Дональд Трамп был готов пойти на разрыв дипломатических отношений с Турцией. «Какое-то время мы боялись подобного Апокалипсису разрыва в отношениях с Турцией», — заявил в разговоре с телеканалом ABC News источник в Госдепе США.

Кроме того, телеканалу рассказали, что идее об отзыве дипломатов был не рад госсекретарь Майк Помпео, который соглашался на это как на самую крайнюю меру, потому что Турция является ключевым союзником США по НАТО. В Госдепартаменте отрицают наличие подобного сенсационного плана, а в Белом доме отказались комментировать эту информацию.