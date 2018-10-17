Война за Верховный суд: либералы мстят за Кавано

Известный своими леволиберальными взглядами профессор из Сан-Франциско Аарон Белкин основал проект «1.20.21», который уже поддержали несколько его единомышленников из числа либеральных профессоров США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Реклама

Суть проекта сводится к расширению Верховного суда на четыре дополнительных места. Также участники проекта намерены добиваться расширения нижестоящих федеральных судов.

На новые места в американских судах должны быть назначены судьи либеральных взглядов. Таким образом, считают авторы проекта, это изменит идеологическую составляющую судебной системы США.

Сейчас Верховный суд США состоит из 9 судей, которые в своих идеологических предпочтениях разделяются на либералов и консерваторов практически поровну. В то же время, один из судей, солидаризируясь с той или иной группой, может повлиять на итоговое решение суда.

Судьи независимы, однако их политические позиции часто влияют на вынесение ими решений по таким судьбоносным для США вопросам, как контроль за оружием, однополые браки или право на аборты. При этом судьи Верховного суда назначаются пожизненно, поэтому расклад в суде меняется довольно редко.

Баланс сил изменился в пользу консерваторов после утверждения членом Верховного суда США Бретта Кавано — сторонника президента США Дональда Трампа. Назначение Кавано на должность долгое время оставалось под вопросом, так как в сенат пришла женщина, которая заявила, что кандидат на пост верховного судьи приставал к ней, когда они учились в университете.

Назначение Кавано стало главным политическим скандалом осени — ФБР начало расследование обвинений против кандидата, на улицах граждане протестовали против его назначения. Не обошел скандал стороной и сам Трамп, который назвал обвинения в сексуальных домогательствах против Бретта Кавано «обманом» демократов. По мнению Трампа, обвинения были «сфабрикованы».

Так или иначе, в начале октября Кавано все-таки получил свое назначение, что окончательно изменило баланс сил в Верховном суде США.

Примечательно, что всего за два года Трампу удалось назначить уже двух судей Верховного суда. В марте 2017 года Трамп назначил судьей Верховного суда Нила Горсача, который стал самым молодым человеком, когда-либо занимавшим эту должность — ему 49 лет. Горсача Трамп охарактеризовывал как человека с «блестящим умом» и «невероятной дисциплиной». Юрист также известен своими консервативными взглядами. По иронии судьбы Горсач учился на юрфаке Гарвардского университета вместе с предшественником Трампа Бараком Обамой.

При Обаме в Верховный суд впервые была назначена латиноамериканка — Соня Сотомайор. Вторым назначенцем также стала женщина, Елена Каган. До них в составе Верховного суда было только две женщины. И Сотомайор, и Каган считаются юристами с ярко выраженными демократическими убеждениями.

Неудивительно, что до 2016 года либеральные судьи были уверены в окончательном поражении консерваторов в судебной системе США. Один из авторов проекта «1.20.21», гарвардский профессор права Марк Тушнет в преддверии выборов писал в своем блоге, что «консерваторы проиграли в культурной войне».

Он писал, что либеральные судьи, которые «больше могут не беспокоиться об изменении баланса сил в Верховном суде», должны заняться маргинализацией проигравших республиканских «лузеров». Он также сравнил своих политических противников с японцами, потерпевшим поражение во Второй Мировой войне, и конфедератами, которые проиграли в гражданской войне США.

Очевидно, неоправданные ожидания от будущего американской судебной системы и стали поводом для создания проекта, требующего увеличения числа верховных судей.

Как отмечают американские СМИ, подобные предложения уже вносились в 1937 году. Тогда президент США Франклин Делано Рузвельт заявил, что он увеличит число судей Верховного Суда до 15 человек, которые будут лояльны ему. Президент выступил с этой идей, так как Верховный суд в своем классическом составе был настроен против экономической политики «Нового Курса». Однако добиться этих изменений Рузвельту не удалось.

В последние годы Верховный суд США стал более политизированным, отметил в статье Washington Post профессор школы права в Университете Чикаго, судья Ричард Познер.

По мнению Познера, противодействие со стороны сената свидетельствует о том, что Верховный суд «не обычный, а политический или политизированный суд».

«Раньше этот институт был беспристрастным. Это уже не так. В настоящее время большинство судей — консерваторы. Это уже не честный, беспристрастный суд, который мы имели в прошлом — теперь он основывает свои решения на религиозных убеждениях и политике», — считает американский судья.