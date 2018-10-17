«Позор перед всем миром»: в Киеве раскритиковали Раду

Решение Верховной рады отклонить законопроект о снятии депутатской неприкосновенности является «позором», заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112».

Реклама

Экс-чиновник напомнил, что документ был внесен на рассмотрение парламента президентом страны Петром Порошенко в прошлом году, однако закон так и не был принят.

По словам Червоненко, это «позорно выглядит перед миром». По его мнению, закон об отмене неприкосновенности не приняли из-за невысоких моральных качеств депутатов, передает НСН.

«Депутаты на словах были готовы снять с себя неприкосновенность, а на деле — стушевались. Украина погибнет, если закон не будет один для всех», — указал бывший глава украинского ведомства.

Он также указал на коррупцию во всех сферах госдеятельности, передает ФАН.

«Коррозия морали и коррупция морали дошли уже до самых низов, до самых лучших исполнителей. Все, кто хотят работать, бороться, побеждать — уезжают. К сожалению, у нас сегодня самый, в моем понимании, позорный парламент по моральным и профессиональным качествам», — резюмировал экс-министр.

Также в среду 17 октября начинается

визит на Украину помощницы государственного секретаря США Кирстен Мэдисон, которая примет участие в антикоррупционных мероприятиях.

«На Украине помощница госсекретаря Мэдисон встретится с официальными лицами из Национального антикоррупционного бюро, службы по охране госграниц, а также с членами гражданского общества», — рассказали в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Неделей ранее сообщалось, что Международный валютный фонд для продолжения предоставления Киеву займов настаивает на усилении борьбы с коррупцией. Антикоррупционный пакет мер все тот же, невыполненный ранее.

МВФ, например, хочет видеть результат по подготовке к началу работы Высшего антикоррупционного суда. Сейчас стадия самая начальная – идет конкурс судей на вакантные места. К концу сентября конкурс составил уже почти 10 человек на место — 342 заявки на 35 мест.

Не исключено, что МВФ может сократить размер транша с обещанных $1,9 млрд до $1 млрд, если Украина не сможет взять на себя выполнение всех обязательств. Международные резервы Украины составляют $16,6 млрд — это соответствует 2,8 месяца размера импорта и это уже ниже критического уровня — 3 месяца.

В конце прошлого месяца президент Украины Петр Порошенко ответил на вопрос ведущего программы GPS на телеканале CNN о том, являются ли верными обвинения экс-главы департамента финансового контроля Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Анны Соломатиной о вмешательстве власти в работу агентства.

«Это неправда, потому что они (НАПК) полностью независимые. Это абсолютно подтверждено всеми. Оно (агентство) точно не находится ни под каким влиянием президента», — сказал глава украинского государства.

Он также перебил ведущего, когда тот начал задавать вопрос о заявлении бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко о том, что

Порошенко вынуждал его договариваться с другими народными депутатами об оплате за голосование по законопроектам,

назвав Онищенко «преступником».

«Он должен приехать на Украину и дать показания в суде и отвечать за свое преступление, потому что он имеет очень серьезное обвинение в коррупции», — подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что Онищенко обвиняет не он сам, а независимый антикоррупционный орган.

За неделю до этого внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Чумак сообщил о письме, которое передал Петру Порошенко с требованием прокомментировать сообщения о наличии у него незадекларированного имущества и средств в офшорах.

По словам депутата, вместе с Уголовным кодексом, который он подарил президенту, он также передал ему лично письмо, которое подписали 40 народных депутатов, «в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко».

В письме содержится просьба к Порошенко подтвердить или опровергнуть информацию, о наличии у него незадекларированного имущества, средств в офшорах, а также о различных видах бизнеса в России.