Выйдем из Совета Европы: Россия не будет ждать

Россия сама первая выйдет из Совета Европы в том случае, если страны СЕ заявят о намерении исключить РФ из организации, пообещал глава МИД России Сергей Лавров.

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«Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами», — приводит ФАН слова дипломата.

Министр также посетовал на то, что в СЕ небольшая «группка стран» пытается подорвать общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство, которое обеспечивает Совет Европы. При этом он подчеркнул, что членство в СЕ для России не является приоритетом.

«Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция. Мы вступали в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское универсальное правовое и гуманитарное пространство», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что как только права российской делегации в ПАСЕ будут восстановлены, Россия выплатит свою часть взносов в бюджет СЕ.

«Мы подтвердили еще раз официально совсем недавно, что как только наши права будут восстановлены, мы полностью выплатим причитающийся Совету Европы взнос», — сказал Лавров.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление генсека СЕ Турбьерна Ягланда о том, что бюджет следующего года будет формироваться без учета России,

Лавров отметил, что Ягланд не имеет другой возможности, кроме как формировать бюджет, исходя из наличных поступлений.

В ответ на это пресс-секретарь Ягланда Дэниел Хольтген указал, что глава СЕ уже более года предупреждает о том, что Россия может уйти. При этом представитель СЕ подчеркнул, что в организации «не хотели такого развития».

Тремя днями ранее делегаты в ПАСЕ от Франции заявили, что Россию надо вернуть в организацию. Они уточнили, что их желание поддерживают власти Франции.

«Большинство членов французской делегации в ПАСЕ хотят, чтобы российская делегация вернулась к работе в организации. Это полностью соотносится с позицией французских властей, которые хотели бы видеть Россию полноформатной участницей Совета Европы», заявила глава делегации страны Николь Трисс.

Она подчеркнула, что организация «должна оставаться форумом межпарламентского диалога». А мнения представителей разных стран должны выслушиваться и сталкиваться друг с другом.

Такое же мнение выразил и руководитель делегации от Германии, депутат правящей партии «Христианско-демократический союз» Андреас Ник. Он отметил, что, несмотря на Крым и конфликт в Донбассе, РФ должна остаться в ПАСЕ и под юрисдикцией ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека).

Ранее Ягланд отмечал, что выход из Совета Европы не пройдет для России без потерь. В частности, отметил, что при таком варианте развития событий, россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

«Если Россия покинет Совет Европы, граждане Российской Федерации не смогут больше жаловаться в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ. Это будет огромным шагом назад», — сказал он на пленарной сессии ПАСЕ.

В свою очередь, спикер Госдумы

Вячеслав Володин заявил, что СЕ отказался от диалога с российской стороной и таким образом нарушил основополагающие для парламентской структуры принципы.

По словам Володина, третье совещание спикеров парламентов стран Евразии, в котором принимала участие и российская сторона, показало, что взаимодействие в формате открытого диалога возможно, но Совет Европы от этого «закрылся».

«И как следствие, эта репрессивная дубина, когда кто-то имеет другую точку зрения, стала опускаться на головы вольнодумцев», — заявил парламентарий.

Он добавил, что в настоящее время у России нет возможности обсуждать вопросы с ПАСЕ.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в мае заявил, что хочет, чтобы Россия сохранила членство в Совете Европы.

«Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в рамках Совета Европы. Россия является неотъемлемой частью Европы», — подчеркивал Макрон.

Россия не платит членские взносы в СЕ с середины 2017 года. Москву лишили права голоса в организации в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России, передает НСН.