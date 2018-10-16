С глаз долой: Трамп гонит протестующих от Белого дома

Национальная парковая служба, отвечающая за сохранность национальных парков в Вашингтоне, завершила принятие предложений к документу, который регулирует правила поведения протестов на территории парков Вашингтона.

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Нововведения коснуться таких знаковых мест как Вашингтонский молл, центр города, где расположен Монумент Вашингтона и часто проходят крупные акции, а также Президентский парк, где находится Белый дом. Как отмечает Национальная парковая служба, новые меры предпринимаются, чтобы более четко разграничить места, где можно и нельзя протестовать, а также «внести ясность» в положения, касающиеся правил демонстраций, которые должны «проводится таким образом, чтобы сохранить культурную и ценностную идентичность» парковых зон.

Предложения по урегулированию «правил протеста» публиковались на официальном сайте Национальной парковой службы. 15 сентября завершился последний срок для подачи заявок. Свои предложения, в основном критические, прислали 41 тыс. человек.

Как отмечает The Washington Post, возможные изменения уже вызвали негодования правозащитников и политических активистов, которые считают, что новые требования создаются в целях снижения количества протестов возле Белого дома.

По мнению юрисконсульта неправительственной организации «Американский союз гражданских свобод» Артура Шпицера,

«президенту Трампу не нравятся протесты на пороге его дома».

Сразу после инаугурации Трампа в Вашингтоне прошли массовые протесты, в которых приняли участие до 2 млн человек. Четверть из них съехались в Вашингтон из соседних штатов на «Женский марш». Протесты также прошли в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Нью-Йорке, Новом Орлеане и ряде других городов.

«Но Первая поправка к конституции гарантирует это право», — пишет Шпицер. Автор написал об этом в своем блоге, который цитирует The Washington Post. Как пишет издание, более 15 тыс. человек подписали петицию против изменений.

Одно из предложений Национальной парковой службы сводится к возмещению государству затрат на проведение демонстраций или публичных мероприятий в парках. Представители Национальной парковой службы заявляют, что они вынуждены тратить все больше средств на обеспечение безопасности и уборку в связи с тем, что количество протестов возрастает. В среднем в год в Вашингтоне проходит более 750 демонстраций и протестных акций с большим количеством участников.

О том, сколько стоит выделение охраны и установка заградительных сооружений для проведения протестов, в Национальной парковой службе не говорят. Однако, по словам сотрудников, только обработка документации с разрешением на проведение протестных митингов обходиться в сумму в $700 тыс. в год.

Комментируя инициативу Национальной парковой службы, Шпицер отметил, что, желая взымать деньги за сбор мусора с демонстрантов приходящих на Вашингтонский молл, парковые службы забывают сделать тоже самое в отношении обычных посетителей. Каждый год, пишет автор, различные массовые мероприятия на Вашингтонском молле ежегодно посещает около 45 миллионов человек.

Демонстранты, многие из которых представляют организации с небольшим бюджетом и поэтому ограничены в средствах, считают, что

новые правила приведут к резкому уменьшению возможности протестовать.

Часть протестующих приезжает в Вашингтон из других штатов и это сильно бьет по карману участников протестов.

Еще одна из спорных инициатив парковой службы сводится к необходимости более четко прописать требования об использовании демонстрантами плакатов во время митингов в тех или иных местах протестов. В ведомстве отмечают, что демонстранты иногда начинают свои акции в местах, где их плакаты соответствуют требованиям законодательства, а затем перемещаются ближе Белому Дому и находящемуся возле него парку Лафайет, где действуют более жесткие правила относительно плакатов.

В то же время, отмечает американский эксперт в области права Джо Борис, «несмотря на все происходящее сумасшествие, эти меры вряд ли будут иметь большое значение».

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что процесс сужения пространства для демонстраций на Пенсильвания-авеню (улица, на которой находится Белый дом) начался еще во времена президентства Билла Клинтона.

Политические протесты в Вашингтоне всегда были одним из символов Америки. В разное время в американской столице проходили многотысячные марши борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга, антивоенные митинги, а также демонстрации различных политических групп — от крайне левых, до крайне правых.

Репортажи с акций протестов, как правило, демонстраций против войны во Вьетнаме или же против политики президента США Рональда Рейгана, были одним из самых популярных сюжетов в советской печати и на телевидении. Кроме названия резиденции президента США — Белого дома — в СССР хорошо знали и Лафайет-парк.

В этом парке, названном в честь прославленного французского генерала Жильбера де Лафайета, часто проходили митинги против гонки вооружений. Одним из ее символов в СССР стал доктор-астрофизик Чарльз Хайдер, который устроил в парке многомесячную голодовку в знак протеста против ядерных испытаний. «С начала 70-х годов Ч. Хайдер принимает активное участие в антиядерном движении, начатом в 1981 г. группой американцев в Лафайет-парке (через дорогу от Белого дома)», — писал в 1987 году Вестник Академии Наук.