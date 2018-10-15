Лукашенко: Минск против раскола православия

Минск выступает против раскола в православной церкви, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Реклама

«Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, [она] в том, что раскол — это всегда плохо и это плохие последствия… А последствия опаснее всего», — сказал глава государства.

Белорусский лидер отметил, что

православная церковь «очень часто в истории становилась заложницей межгосударственных отношений, порой — наших неправильных поступков».

Президент республики пожелал патриарху «мудрости, терпения» в решении вопроса с автокефалией Украинской православной церкви. Он отметил, что в Белоруссии «очень болезненно относятся к тому, что сегодня происходит в православии».

По словам Лукашенко, он очень ценит тот факт, что именно в Минске будет проходить заседание Священного Синода Русской православной церкви, и отметил, что это ко многому обязывает власти страны.

«Наверное, так Господом предначертано: в какие-то серьезные моменты мы оказываемся в Минске — и политики, и духовенство», — заявил президент.

Встреча президента Белоруссии и патриарха РПЦ прошла в рамках визита последнего в Минск, главной целью которого является проведение заседания Священного Синода РПЦ.

Главной темой Синода, который проходит 15 октября, станет оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Сам патриарх по прибытии в Минск также выразил надежду на то, что православная церковь сможет сохранить свое единство. По его словам, это необхоимо для «духовного возрождения наших народов».

В воскресенье, 14 октября патриарх Кирилл и глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел совершили в Минске Божественную литургию в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Митрополит Павел заявил, что сегодня на Украине «царит тревожный дух — ожидание чего-то страшного, разделения». По его словам, современным православным следует опасаться смерти своей души, как раньше верующие опасались телесной смерти.

Он также поблагодарил патриарха Кирилла за визит в Минск в дни тяжелых испытаний для православных христиан.

«И сегодня мы молимся всем святым, чтобы они стали на нашу защиту, и враг рода человеческого не смог бы разделить и погубить наши просвещенные и благочестивые православные народы», — заключил он.

В октябре Собор Вселенского Константинопольского патриархата принял решение восстановить Киевскую митрополию, существовавшую до XVII века, и согласился предоставить Украине автокефалию. Если это произойдет, то Константинополь фактически узаконит УПЦ Киевского патриархата, которая до сих пор считается раскольнической организацией.

Кроме того, 11 октября Вселенский патриарх Варфоломей снял анафему, которую РПЦ наложила на главу УПЦ Киевского патриархата Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.

На фоне этих событий православные Московского патриархата на Украине все чаще заявляют об опасности рейдерских захватов и нападений на церкви со стороны националистов-радикалов.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел еще в сентябре опубликовал в сети видеообращение, в котором сообщил, что 14 октября во время религиозного праздника Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии в стране могут произойти провокации.

В воскресенье киевские силовики в рамках профилактической рабты задержали около сотни человек, которые находились рядом с лаврой. Об этом рассказал начальник столичного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко. По его словам, в полиции установили личности всех задержанных — с ними провели профилактические беседы.

Как стало известно в понедельник, всех молодых людей, среди которых были и несовершеннолетние, отпустили. При этом в полиции Киева так и не пояснили, с какими целями задержанные пришли к Киево-Печерской лавре. Крищенко также заверил, что правоохранители смогут «защитить все культовые сооружения и не допустить любых актов вандализма или захватов».

Украинский президент Петр Порошенко, комментируя, решение Константинополя в пользу Киевского патриархата, пообещал защитить права тех верующих УПЦ, «которые добровольно решат выйти из-под Москвы». При этом но отметил, что Киев будет уважать выбор верующих и не тронет тех, кто решит остаться в УПЦ Московского патриархата.