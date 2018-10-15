Песков рассказал о жесткости Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский лидер США Дональд Трамп прямо не обвинял своего российского коллегу Владимира Путина в причастности к «отравлениям». По словам Пескова, «Трамп допустил возможность», а к лингвистическим особенностями следует относиться гибко.

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«Никаких прямых обвинений президент США не озвучивал», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в отношении Путина не может существовать каких-либо обвинений, подкрепленных доказательствами. Песков добавил, что российская сторона не имеет ничего общего с такими обвинениями.

Комментарий касался интервью президента США, которое он дал телеканалу CBS в ночь с пятницы на субботу 13 октября. В этом интервью Трамп ответил на вопрос журналистки о возможной причастности российского лидера Владимира Путина к «убийствам и отравлениям». «Наверное, да. Наверное», — сказал Трамп.

Он добавил, что инциденты, о которых идет речь, произошли не в Соединенных Штатах, и подчеркнул, что «русские не должны этого делать».

В этом же интервью CBS News президент США Дональд Трамп заявил, что считает жестким свой подход к российскому президенту Владимиру Путину.

Так он ответил на вопрос журналистки, которая спросила американского президента, почему тот никогда публично не делает резких заявлений в адрес Владимира Путина.

Трамп, однако, не согласился с вопросом. «Я думаю, я веду себя довольно жестко с ним лично. У нас была встреча... Это была очень жесткая встреча и очень хорошая», — сказал Трамп, имея ввиду российско-американский саммит в Финляндии в июле 2018 года.

Трамп также подчеркнул, что, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, он предоставил Украине вооружение.

Комментируя эти слова президента США, пресс секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с оценкой американского лидера Дональда Трампа о саммите.

По словам Пескова, встреча действительно была жесткой, потому что главы государств открыто и откровенно говорили о проблемах и обсуждали присутствующие в отношениях двух стран раздражители.

«Если говорить о манере разговора, выходил ли он за рамки, скажем так, дипломатических прав приличий — нет, не выходил, все было в рамках», — заявил Песков.

Хотя большинство вопросов в том интервью Трампа касались американо-российских отношений, президент США постарался увести разговор в другую сторону, заявив, что Китай представляет для Соединенных Штатов большую угрозу, чем Россия.

Журналистка Лесли Шталь спросила Трампа, верит ли он во вмешательство России в выборы в 2016 году. Американский президент ответил утвердительно, после чего попытался увести разговор в сторону того, что Китай и другие страны тоже вмешивались.

«Я думаю, Китай тоже вмешивался. И, честно говоря, Китай — более серьезная проблема», — сказал Трамп.

При этом он заявил, что не просил Россию помочь победить ему на выборах президента, поскольку, по его словам, российская сторона «не смогла бы ему помочь».

Еще одной темой, поднятой в интервью, стали переговоры США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. По мнению Трампа, наличие контакта между ним и Ким Чен Ыном уже является положительным фактором.

«Да, я доверяю ему. Это не значит, что я не могу ошибаться», — заявил Трамп.

При этом когда ведущая напомнила американскому президенту его обвинения в адрес Ким Чен Ына, в частности, в репрессиях и использовании принудительной рабочей силы, Трамп ответил, что не отказывается от своих слов. «Мне известно об этих вещах, я не ребенок», — добавил Трамп.

При этом самой неожиданной частью интервью стало заявление Трампа, что министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис может уйти в отставку.

Американский лидер подчеркнул, что Мэттис «в некотором роде демократ», то есть придерживается оппозиционных взглядов.

«Он может уйти. Я имею виду, что в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон», — добавил Трамп.