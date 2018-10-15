За Сирию и Скрипаля: ЕС готовит санкции

Министры иностранных дел государств Евросоюза на встрече в Люксембурге одобрили новый механизм введения санкций за распространение и применение химоружия.

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«Теперь ЕС получит возможность накладывать санкции на лица и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам источника РИА «Новости» в структурах ЕС,

механизм принятия санкций против России за применение химоружия будет носить рамочный характер.

Он также отметил, что для внесения официальных предложений о включении в списки каких-либо лиц или организаций необходим будет предварительный анализ и консультации.

«Рамочное решение в отношении химоружия создает возможность предпринимать действия в случае нарушения определенных законных норм, имеющих отношение к международными обязательствам по уничтожению и неприменению химоружия. С этой точки зрения это довольно стандартный текст. И вопрос в том, как в нем обозначаются ситуации, которые позволят его применить», — сказал источник.

Он подчеркнул, что такие ситуации имеют отношение к международным правилам, за соблюдением которых следит ОЗХО.

Евросоюз и ранее вводил санкции за применение химоружия. Так, в 2017 году Евросоюз принял решение ввести санкции против 16 граждан Сирии, которые якобы причастны к химическим атакам в стране. В него вошли восемь высокопоставленных военнослужащих и восемь ученых, которые были причастны к распространению и использованию химоружия.

Новый механизм санкций был разработан странами ЕС в связи с инцидентами с применением химического оружия в Сирии, а также покушением на жизнь экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии.

При этом инициатива принадлежит Великобритании, которая намерена покинуть ЕС в ближайшие годы. «Нам необходимо повторно провести красную черту, это значит, что для любого, кто применяет это ужасное оружие, цена всегда будет крайне высока», — пояснял необходимость создания нового механизма введения санкций министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Во всех этих инцидентах ЕС обвиняет Россию. В то же время, Москва неоднократно заявляла, что доказательства причастности России к применению химоружия не были предоставлены.

Ранее на 89-я сессии Организации по запрещению химического оружия, ряд стран-членов при поддержке Великобритании предварительно одобрили наделение этой организации новыми функциями. Как ожидается, ОЗХО получит возможность не только заявлять о факте применения химического оружия, но и возлагать ответственность на применившую его страну. Окончательно решение будет принято в ноябре на генеральной конференции ОЗХО.

В настоящее время, согласно мандату ОЗХО, эта организация после проведения химических исследований о применении химического оружия передает данные в ООН, где уже принимаются решения о виновности той или иной страны и введении против нее санкций. Практическим шагом к расширению мандата ОЗХО стало принятие нового бюджета организации на 2019 год. В нем будет предусмотрено финансирование нового экспертного отдела, в задачу которого будет входить сбор данных о причастности того или иного государства к проведению химической атаки. В состав отдела будет входить 10 сотрудников.

В МИД России негативно отреагировали на возможность наделения ОЗХО функцией назначать виновных в применении химоружия. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров,

подобные решения ставят целью «превратить ее (ОЗХО) технический секретариат в некий карающий орган, подрывая тем самым и международное право, и, в частности, прерогативы СБ ООН».

В Минобороны заявляли в свою очередь, что новая роль для ОЗХО — американская идея. В ведомстве считают, что Вашингтон желает превратить ОЗХО в подконтрольный для манипуляций США инструмент политического давления на Сирию.

О политизации организации «Газете.Ru» ранее рассказывал и эксперт в области химоружия, бывший сотрудник технического секретариата ОЗХО Ральф Трапп. «В последнее время, во многом в контексте ситуации в Сирии, мы видим, что среди государств нет единства мнений. Многие вопросы политизируются, и важно менять эту ситуацию, чтобы избегать конфронтации и вырабатывать общие подходы, основанные на Конвенции», — говорил эксперт.