Убийство журналиста: как Америка накажет саудитов

Турция проинформировала США о наличии записей, подтверждающих смерть оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги.

По данным турецкой стороны, основанным на видео- и аудиоматериалах, Хашогги был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Это произошло в этом месяце, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц в обеих странах.

Как утверждает Анкара, имеющиеся записи свидетельствуют, что журналиста пытали, а затем убили. Турецкая сторона также заявила: у нее есть доказательства, что для расправы над журналистом в страну приехала группа из нескольких человек.

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Анкара и Эр-Рияд договорились создать совместную группу для расследования исчезновения оппозиционного саудовского журналиста.

Однако, несмотря на этот шаг, все это выглядит лишь как попытка сохранить лицо, — скорее всего, саудовского журналиста действительно уже нет в живых.

В то же время неизвестно, входило ли это в планы саудовских властей или стало «эксцессом исполнителей». У разведки США есть сведения, что наследственный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дал приказ вывезти журналиста из Турции в Саудовскую Аварию.

«Закон Магнитского» для Эр-Рияда

Исчезновение видного критика саудовских властей, как отмечают международные обозреватели, — это сильный удар по наследному принцу Мухаммеду бин Салману. В последний год принц активно демонстрирует себя как реформатор, цель которого — модернизация экономики страны, а также ряд политических реформ.

Более того, он сделал сенсационное признание о праве еврейского народа на свою землю, что было расценено как шаг по направлению к постепенному сближению Саудовской Аравии и Израиля.

Однако независимо от того, причастны ли саудовские власти к произошедшему, удар по репутации принца уже нанесен. «И король Саудовской Аравии Аль Сауд, и его сын заинтересованы в том, чтобы отношения с Западом развивались стабильно, а потому любые элементы нестабильности вредят их имиджу», — говорит «Газете.Ru» источник в российских внешнеполитических кругах, который часто общается с представителями Эр-Рияда.

Влиятельное американское издание The Washington Post в своей редакционной статье требует от властей страны «рассказать правду о случившемся». С жесткой критикой Эр-Рияда выступил и ряд конгрессменов-демократов. Один из них — сенатор Тим Кейн, который заявил, что сейчас «вся тяжесть» доказательств ложиться на саудовскую сторону.

Сенаторы также не исключают, что против Саудовской Аравии могут быть введены санкции и, в частности, применен «закон Магнитского»

— документ, названный по имени погибшего в российской тюрьме Сергея Магнитского и подразумевающий применение санкций против властей той или иной страны в случае нарушения, по версии Вашингтона, ее властями прав человека.

В свою очередь, американский сенатор Рэнд Пол заявил о готовности добиваться прекращения поставок оружия в Саудовскую Аравию из США.

Кроме того, последствия инцидента, связанного с пропажей журналиста, могут отразиться и на личных отношениях между зятем президента Трампа и его советником Джаредом Кушнером с принцем Салманом. Кушнер надеялся использовать связи c саудовским принцем для решения палестино-израильского конфликта.

Юрий Бармин, эксперт Российского совета по международным делам, полагает, что Саудовская Аравия может сделать шаги навстречу США, чтобы «минимизировать конфликт»: «Например, может начать какое-то формальное расследование, которое будет тянуться бесконечно, и похоронят концы в воду. Но ни о каком разрыва отношений речи точно не может идти. Я думаю, что Эр-Рияд может сделать какие-то шаги навстречу США, чтобы минимизировать последствия».

США накажут, но больно не будет

Весь комплекс новых проблем ставит в сложное положение самого Дональда Трампа и его администрацию, для которых Эр-Рияд — главный союзник на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что именно в Саудовскую Аравию Трамп совершил свой первый визит после того, как был избран президентом. Во время этих переговоров Вашингтон и Эр-Рияд заключили крупную оружейную сделку на сумму почти $110 млрд.

Трамп уже дал понять, что он против прекращения поставок в Саудовскую Аравию американского оружия. «Они [саудиты] тратят $110 млрд. на военное обмундирование [США] и на вещи, которые создают рабочие места <...> для нашей страны», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что ему «не нравится» идея о том, что США больше не будут получать эти деньги. Также Трамп отметил, что если Вашингтон перестанет продавать саудовской стороне оружие, то они «возьмут эти деньги» и «потратят» их в России или Китае. Вместе с тем президент США заявил, что хочет «добраться до сути» произошедшего в Стамбуле.

Санкции против Саудовской Аравии, в принципе, не исключаются, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик. По словам эксперта, они будут достаточно «громкими», учитывая призывы конгресса. Тот факт, что упоминается «закон Магнитского», говорит, что санкции могут затронуть «определенных граждан Саудовской Аравии», продолжает эксперт. При этом он уверен, что военные связи США и Эр-Рияда останутся на прежнем уровне.

Эксперты констатируют, что США не могут пойти на снижение военных связей с Саудовской Аравией, так как это государство сдерживает Иран — главного регионально противника Вашингтона на Ближнем Востоке.

Как отмечаетcя в аналитической статье в журнале Foreign Policy, написанной по следам инцидента с саудовским журналистом, обширная ближневосточная повестка Трампа, которая направлена на сдерживание Ирана и согласуется с позицией Израиля и Саудовской Аравии, позволяет ему игнорировать проблемы в отношении прав человека со стороны принца Мухаммеда бин Салмана. Это понимают и в Эр-Рияде.

Пока в США еще думают о возможных санкциях в отношении Саудовской Аравии, ситуацией уже воспользовалась Турция, отношения которой с США тоже значительно ухудшились в последние месяцы.

Причиной стало нежелание Анкары освобождать арестованного в этой стране в 2016 году американского пастора Эндрю Брансона. Однако в пятницу, 12 сентября, он был отпущен на свободу, и The New York Times со ссылкой на экспертов пишет, что ситуация, возникшая вокруг саудовского журналиста, «могла заставить Турцию искать возможности для восстановления отношений с США, чтобы добиться помощи в собственном противостоянии с Саудовской Аравией».

Оба государства находятся в сложных отношениях, поскольку по-разному видят ситуацию в Сирии. NYT также характеризует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наследного принца Салмана как «двух упрямых националистов, амбиции которых направлены на изменение мусульманского мира».

При этом руководитель политического направления Центра по изучению современной Турции Юрий Мавашев выдвигает версию, что Анкара могла быть в курсе происходящего с самого начала — в доказательство он приводит нестыковки в официальной версии турецких властей. «Турецкие представители путаются в показаниях на предмет того, что им было известно, кто и когда въехал», — говорит «Газете.Ru» эксперт. Он также называет реакцию президента Эрдогана «крайне сдержанной».

В условиях ухудшения отношений — как с США, так и с Турцией — Саудовская Аравия смотрит на другие центры силы в регионе — такие как Россия.

В четверг 11 октября посол Саудовской Аравии в Иордании Халед бен Турки Аль Сауд рассказал, что Эр-Рияд рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в королевство. «Мы ждем, что президент Путин примет приглашение посетить королевство, которое ему направил король Салман», — заявил посол, которого цитирует РИА «Новости».

Определенное ухудшение отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном открывает окно возможностей для Москвы, однако бывший посол РФ в Саудовской Аравии Анатолий Бакланов считает, что не стоит идти на поводу у тех, кто хочет сыграть на ситуации. Эксперт считает, что краткосрочная выгода может обернуться против российских интересов на Ближнем Востоке: «Необходимо вести себя солидно и занимать то место, которое нам должно принадлежать по праву», — говорит дипломат.