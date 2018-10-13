От Москвы до Кавказа: советник Трампа едет в Россию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что его поездка в Россию в ближайшие дни является продолжением встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей в Хельсинки в июле нынешнего года.

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«Цель этого — продолжить двигаться вперед по итогам беседы президента [США Дональда] Трампа и президента [России Владимира] Путина в Хельсинки в ходе саммита, поговорить о российско-американских отношениях, [выяснить] где мы можем совершить прогресс, и где у нас остаются проблемы и разногласия», — сказал сотрудник Белого дома.

Он добавил, что после визита в Москву посетит страны Кавказа для того, чтобы оценить значимую «географическую роль», которую регион играет в отношениях с Ираном, Россией и Турцией.

Днем ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к конструктивному диалогу для развития договоренностей лидеров России и США в Хельсинки. По его словам, разговор между президентами был хорошим.

«Мы к конструктивному диалогу готовы. Рассчитываем, что Вашингтон в скором времени завершит межведомственное согласование подходов, которые не разочаруют международную общественность», — сказал дипломат.

За два дня до этого

финские СМИ сообщили о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии на арктическом саммите весной следующего года.

Кроме того, обсуждается еще одна дата — 14 февраля.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа пока не ведется. Он пояснил, что относительно возможной встречи «каких-либо инициатив не предпринималось».

«В ближайшие несколько месяцев, насколько мы знаем, предстоят крупные международные мероприятия, на которых могут теоретически оказаться вместе и Путин, и Трамп. Если мы правильно информированы, то президент США не собирается в Сингапур, но при этом дальше еще есть «двадцатка» в Аргентине», — сказал Песков.

В Сингапуре 11-15 ноября пройдет Восточноазиатский саммит. Саммит «группы двадцати» состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

В свою очередь, директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко указал, что Москва готова обсудить с Вашингтоном возможность встречи на высшем уровне, если США проявят интерес к продолжению диалога.

«Мы, безусловно, открыты к обсуждению с Вашингтоном всего спектра двусторонних отношений», — пояснил российский дипломат.

Тем не менее, подчеркнул он, сейчас российская и американская стороны не обсуждают конкретную дату встречи двух президентов, поскольку такие запросы из Вашингтона не поступали.

Борисенко также ответил на вопрос о том, встретятся ли главы двух государств в Париже 11 ноября на мероприятиях по случаю празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны. По словам дипломата,

«если президенты России и США будут участвовать в одном и том же международном мероприятии, то контакт, конечно, возможен».

В начале октября посол США в Москве Джон Хантсман написал в твиттере о намерении Белого дома улучшать отношения с Кремлем.

«Несмотря на непростые времена и серьезные разногласия, которые остаются между нами, я полагаю, что в долгосрочном плане у нас весьма хорошие перспективы», — заявил дипломат.

Нынешним летом Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР выразил готовность проводить дальнейшие встречи с Дональдом Трампом, если у лидера США есть такое желание, передает ФАН.

«Но нужно, чтобы были соответствующие условия, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста», — сказал российский лидер.

Беседа глав двух государств в Хельсинки прошла 16 июля. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. Хотя тон разговора Путина и Трампа был доверительным, оба лидера признали, что сейчас российско-американские отношения находятся в наиболее низкой точке за всю историю.

По словам главы Белого дома, к такой ситуации привели ошибки — как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы. При этом президенты отметили важность восстановления позитивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности, передает НСН.