5000 рублей: где Порошенко взял проект моста через Дунай

Украинские дизайнеры, презентуя для президента страны Петра Порошенко проект моста через Дунай между Украиной и Румынией, в качестве иллюстрации представили фото моста через Амур с купюры в 5000 рублей. На презентации также присутствовал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

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«Кому-то даже лень было рисовать «ориентировочный вид» и он просто взял картинку из интернета, которая пролезла на официальную презентацию под видом «перспективного украинского моста», — написал в своем ЖЖ севастопольский блогер Борис Рожин.

Показывая Хабаровский мост, Порошенко с гордостью объявил, что длина переправы составит более километра. На его постройку планируется выделить порядка €250 млн, а проезд по мосту, если он будет возведен, сделают платным, передает ФАН.

Журналисты заметили, что не только сам мост через Дунай подозрительно похож на переправу в Хабаровском крае, но и практически идентично, по версии украинских властей, как оказалось, выглядят и берега Амура и Дуная. Напомним, Хабаровский мост является частью Транссибирской магистрали, его длина превышает 2,5 км.

В прошлом месяце на здании Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве появилось «патриотическое» граффити, на котором изображен один из членов белорусской команды по страйкболу РОСН в форме сотрудника спецназа ФСБ.

На церемонии открытия данного изображения присутствовал глава СБУ Василий Грицак, который заявил, что очень рад тому, что прохожие теперь смогут каждый день видеть «символы несокрушимости духа защитников Украины». Открытие граффити было приурочено к 27-й годовщине независимости Украины.

«Воин-казак и воин-спецназовец бок о бок изображены на этом мурале», — заявил силовик.

В СМИ также указали на то, что

фигура «спецназовца СБУ» скопирована с фотографии на обложке страйкбольного журнала AirsoftMag,

на которой изображен один из участников белорусской команды РОСН в форме сотрудника спецназа ФСБ.

Месяцем ранее в Хорватии торжественно открылось украинское консульство, о чем почетный консул Украины Ивица Пирич сообщил в своем фейсбуке.

При этом на табличке у входа в консульство ошиблись в склонении названия Украины. На одной из фотографий, опубликованных дипломатом, видно, что на табличке по-украински написано «почетное консульство УкраинА в Хорватии».

Офис открыла украинская первая леди Марина Порошенко, на церемонии также присутствовали глава МИД Украины Павел Климкин, премьер-министр Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и другие политики.

В июле нынешнего года украинский телеканал «Эспрессо TV» допустил ошибку в официальном твиттере, назвав Владимира Путина «президентом Украины».

«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени», — было написано в микроблоге.

Публикация была приурочена к саммиту России и США в Хельсинки. Ошибку сразу заметили пользователи, передает НСН. Некоторые из них предположили, что за нее руководству телеканала придется отвечать перед министерством иностранных дел Украины.

Пользователи твиттера с юмором восприняли произошедшее. Кто-то поинтересовался, ознакомился ли с такими кадровыми перестановками министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Ряд других пользователей соцсети саркастично переспрашивали у канала, куда же пропал Петр Порошенко: «Уже сбежал?».

«Как давно Путин стал президентом Украины?! Мы что-то пропустили?!»

Один из читателей твиттера украинского СМИ заявил, что россияне «своего Путина [украинцам] не отдадут» и пускай в Киеве «своего выращивают».

Телеканал «Эспрессо TV» не впервые попадает в неловкую ситуацию при обозначении должности президента РФ Владимира Путина. Так, в декабре 2017 года украинский YouTube-канал Espresso.TV уже называл Путина «главой Украины». Это произошло во время трансляции передачи «Ваша свобода», где говорилось о большой пресс-конференции российского лидера.

Также в прошлом году Национальное антикоррупционное бюро Украины проиллюстрировало свой твит о Львовском бронетанковом заводе фотографией с российским танками Т-90, чем вызвало волну насмешек в Сети.