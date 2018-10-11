Церковный майдан: Константинополь поддержал раскольников

Конфликт между Московским и Вселенским патриархатом продолжает разрастаться. Представители Украинской православной цервки Киевского патриархата сообщают, что в Константинополе готовятся к пересмотру нескольких принципиальных для РПЦ решений.

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«Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского патриархата», — написал в фейсбуке пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря. По его словам,

Константинополь намерен снять анафему с патриарха УПЦ КП Филарета, которая была наложена на него в 1997 году за раскольническую деятельность.

При этом конфликт РПЦ с Филаретом имеет еще более глубокие корни. В советские годы Филарет оставался лояльным РПЦ — с 1966 по 1990 год он носил сан митрополита Киевского и Галицкого РПЦ. При нем в 1990 году УПЦ был предоставлен статус самоуправляемой церкви в рамках РПЦ.

Изначально для Филарета такой статус украинской церкви казался достаточным. Однако первый президент Украины Леонид Кравчук решил идти дальше и добиваться полной автокефалии для украинской церкви. Митрополит Киевский и всея Украины объявил о своей поддержке начинаниям президента в 1991 году, за что год спустя Архиерейский собор РПЦ принял решение сместить его с должности предстоятеля церкви.

Однако вошедший во вкус Филарет отказался подчиниться этому решению. При активной поддержке со стороны киевских властей он объявил о создании независимой поместной церкви — УПЦ КП. «Независимая Церковь в независимом государстве является канонически оправданной и исторически неизбежной», — говорилось в совместном заявлении Кравчука и Филарета. По сути, именно это положило начало существующего до сих пор раскола украинского православия.

По этой причине в феврале 1997 года Архиерейский собор принял решение отлучить Филарета от церкви и предать анафеме как раскольника.

Но возможная отмена этого решения РПЦ — не единственная новость из Константинополя. Евстратий Зоря уверяет, что Вселенский патриархат намерен признать «незаконную аннексию Киевской Митрополии в 1686 году».

Хотя с точки зрения церковных канонов в присоединении украинской церкви к Московскому патриархату нет ничего незаконного. Это решение было принято Константинопольским патриархом Дионисием IV после более 30-летнего существования киевских территорий в составе Московского царства.

При этом независимости у украинской церкви никогда не было. До попадания под юрисдикцию Московского патриархата УПЦ существовала в составе Константинопольского патриархата. Такой статус сохранялся лишь 66 лет с момента создания церкви в 1620 году.

Разговоры о предоставлении автокефалии УПЦ не имеют не только исторических, но и канонических аргументов.

Согласно православному канону, инициатором автокефалии может быть только УПЦ Московского патриархата — единственная признанная православным миром украинская церковь, которая, в свою очередь, выступает против инициативы по обретению независимости.

Там отмечают, что действия украинских властей, направленные на получение УПЦ автокефалии, идут вразрез с позицией миллионов прихожан канонической церкви.

«Я, как человек, священник, могу сказать одно — тот путь, который они предлагают, принесет нам много ограничений. На этом пути мы будем людьми второго сорта, и на этом пути будет сложно сохранить чистоту веры. Поэтому надо беречь то, что мы имеем. А наша церковь имеет все, что нужно для спасения», — говорил об инициативе киевских властей глава УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Чисто теоретически, вопрос с автокефалией вообще не может стоять, так как прямого обращения от УПЦ МП в Константинопольский патриархат не поступало.

Об этом говорил также первоиерарх Русской православной церкви за рубежом Иларион. По его словам, вопрос о предоставлении автокефалии должны решать предстоятель РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. «Но автокефалия должна даваться патриархом Русской православной церкви», — подчеркнул Иларион.