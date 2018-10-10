Встреча Путина и Трампа: Хельсинки снова приглашает

Финские СМИ сообщили о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии на арктическом саммите весной следующего года. Кроме того, обсуждается еще одна дата — 14 февраля.

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Двумя днями ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа пока не ведется. Он пояснил, что относительно возможной встречи «каких-либо инициатив не предпринималось».

«В ближайшие несколько месяцев, насколько мы знаем, предстоят крупные международные мероприятия, на которых могут теоретически оказаться вместе и Путин, и Трамп. Если мы правильно информированы, то президент США не собирается в Сингапур, но при этом дальше еще есть «двадцатка» в Аргентине», — сказал Песков.

В Сингапуре 11-15 ноября пройдет Восточноазиатский саммит. Саммит «группы двадцати» состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Накануне бывшая государственный секретарь США Мадлен Олбрайт назвала Трампа «почти подарком» Путину. В интервью CNN, она заявила, что Россия изо всех сил старается подавить американскую демократию и пытается поссорить Соединенные Штаты с их союзниками, а также предположила, что Трамп видит «какое-то родство с Путиным».

«И я думаю, что Трамп во многом является подарком Путину в том смысле, что он (Трамп) пытается объяснить, почему мы должны иметь дело с этими европейцами или почему мы должны иметь какое-либо отношение к НАТО», — сказала Олбрайт.

Она также нашла противоречия в том, как Трамп сотрудничает с союзниками по поводу антироссийских санкций, и тем, как американский лидер отзывается о своем коллеге.

В начале октября

посол США в Москве Джон Хантсман написал в твиттере о намерении Белого дома улучшать отношения с Кремлем.

«Несмотря на непростые времена и серьезные разногласия, которые остаются между нами, я полагаю, что в долгосрочном плане у нас весьма хорошие перспективы», — заявил дипломат.

Тогда же были опубликованы результаты опроса, проведенный The Pew Research Center среди респондентов из 25 стран мира, на тему: кому из мировых лидеров больше всего доверяют. Исследование проводилось среди 26 тыс. опрошенных с 20 мая до 12 августа этого года.

Согласно полученным результатам, 27% респондентов одобряют политику Дональда Трампа и уверены, что он ведет себя правильно в вопросах, имеющих мировое значение. Большинство участников (52%) опроса доверяют немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин также обошли Трампа, набрав 34% и 30% соответственно.

В прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон будут определяться по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа после предложений о сроках. По его словам, Путин получил приглашение от Трампа посетить США.

Он также добавил, что американский лидер получил встречное приглашение от российской стороны.

Сам американский президент также сообщил, что ждет новой встречи со своим российским коллегой.

«Я жду новой встречи с ним (Путиным), но она пока не назначена», — заявил Трамп.

Нынешним летом Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР выразил готовность проводить дальнейшие встречи с Дональдом Трампом, если у лидера США есть такое желание.

«Но нужно, чтобы были соответствующие условия, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста», — сказал российский лидер.

Он отметил, что Трамп знает об этом приглашении, передает ФАН. Путин также обратил внимание на возможность встречи с американским лидером на международных площадках.

В ответ на это Белый дом заявил, что положительно оценивает возможность дальнейших контактов лидеров двух стран, передает Reuters.

«Президент Трамп с нетерпением ожидает, что президент Путин нанесет визит в Вашингтон, и [Трамп] открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялся саммит Россия — США, на котором Трамп и Путин обсудили большой спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки, передает НСН.