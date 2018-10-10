«Агрессивная политика»: Украина готовит резолюцию по Крыму

Украина вынесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции по вопросу «милитаризации Крыма», заявил на полях 73-й сессии ГА ООН постпред Украины при Организации Владимир Ельченко.

«Проведение российских военных учений в Крыму и вокруг него свидетельствует об агрессивной политике России по отношению к Украине и другим странам черноморского бассейна», — заявил постпред.

По мнению Ельченко, Россия осуществляет милитаризацию также и Азовского моря, а также ведет «незаконное строительство моста через Керченский пролив». Все это, добавил украинский дипломат, подрывает стабильность в регионе, бьет по морской торговле и «усиливает угрозу».

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Постпред добавил, что «обстановка в сфере безопасности» в регионе и является причиной внесения резолюции Украины на рассмотрение Генассамблеи ООН. Цель документа — не допустить дальнейшей «милитаризации Россией территории Украины».

Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе заявил, что дела полуострова никакого отношения к Украине не имеют.

«На бытовом уровне можно сказать одну простую фразу: это не их собачье дело»,

— подчеркнул Иоффе в разговоре с ФАН.

Он добавил, что все действия военного характера в Крыму связаны с государственными задачами Российской Федерации, а также с недружественной и провокационной политикой Киева. Кроме того, все украинские заявления о «скоплении военной техники» на полуострове безосновательны — Крым является курортным регионом.

«Происходящее здесь — это не проблема Украины, пусть занимаются своими взрывами на складах, подрывами техники и так далее», — подытожил глава Общественной палаты республики.

Напомним, еще 2 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в размещении ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры в Крыму. В эфире телеканала ATR глава украинского МИДа заявил, что полуостров, став российским, превратился в военную базу.

Климкин добавил, что «обоснованные подозрения» в размещении в Крыму ядерного оружия или необходимой инфраструктуры станут поводом для МИД Украины подготовить проект резолюции о милитаризации полуострова и обратиться в Генассамблею ООН.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ на эти слова сказал, что никакого ядерного оружия на полуострове нет, а обвинения Климкина «голословны», отмечает НСН.

«Подозрения Климкина — стандартные заявления, высосанные, как говорится, из пальца. Надо что-то громкое сказать по Крыму, надо в чем-то обвинить Россию. <...> Дилетантизм — вообще характерная черта нынешних представителей МИД Украины»,

— подчеркнул Цеков. Член Совфеда добавил, что обращения к Генассамблее ООН — распространенное явление среди киевского истеблишмента, но вряд ли Украина что-то сумеет доказать.

В мае 2018 года немецкий журнал Focus опубликовал материал, в котором говорится, что после воссоединения с Россией полуостров Крым превратился в «неприступную крепость». С 2014 года, утверждается в статье, Россия занималась безостановочным наращиванием своего военного присутствия в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ имеет полное право на обеспечение собственной безопасности на фоне провокаций и диверсий на границе.

В конце ноября 2017 года начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск. В ее состав вошли военно-морская база в Севастополе, целый армейский корпус, дивизия ПВО и авиационная дивизия. Кроме того, в Крыму развернута система радиолокационной разведки, представленная 3-им радиотехническим полком, дислоцированным в деревне Любимовке.

Более того, на полуострове развернута загоризонтная РЛС «Подсолнух», позволяющая обнаруживать баллистические ракеты, а на мысе Херсонес шло строительство радиолокационной системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж».

Кроме роста присутствия российского флота в Азовском и Черном морях, Крым прикрывают и от атак потенциального противника с воздуха. В начале января 2018 года второй дивизион новейших российских зенитно-ракетных систем С-400 был развернут в Севастополе. Дивизион будет контролировать воздушное пространство над заливом Сиваш, разделяющим полуостров Крым и Украину. Одновременно с этим вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводят учения — в том числе и запуски крылатых ракет — в непосредственной близости от крымских границ.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов Федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно заявляла, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности Крыма для России исторически закрыт.