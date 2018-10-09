Расчленили и спрятали: что случилось с саудовским журналистом

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп подчеркнул, что Хашкаджи исчез, зайдя в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

«Мне не нравится все, что происходит. Прямо сейчас никто ничего не может сказать наверняка», — подчеркнул американский лидер, выразив при этом надежду на скорейшее разрешение ситуации.

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, призвал власти Саудовской Аравии обеспечить тщательное расследование и «прозрачность результатов расследования». Кроме того, министерство иностранных дел Саудовской Аравии обсудило сложившуюся ситуацию по дипломатическим каналам с Госдепартаментом.

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Исчезновением критиковавшего власти Саудовской Аравии журналиста обеспокоена и Турция: МИД этой страны повторно вызвал саудовского посла Валида Абдель Карима аль-Хариджи в связи с инцидентом. Кроме того, турки запросили разрешение на обыск генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Посол Аль-Хариджи посещал турецкий МИД еще 4 октября — также чтобы предоставить объяснения по ситуации. Однако дополнительного света на эту темную историю первый визит пролить не смог.

Журналист Джамаль Хашкаджи покинул Саудовскую Аравию в 2017 году, эмигрировав в США. Переехав, он на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, анализируя политическую ситуацию на родине и внешнюю политику Эр-Рияда. Хашкаджи освещал проблемные стороны, критикуя власти страны. Ранее он работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял принадлежавший одному из саудовских бизнесменов и располагавшийся в Бахрейне телеканал Al-Arab.

В прошлый вторник, 2 октября, журналист вместе со своей невестой направился в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы оформить нужные ему документы по просьбе Эр-Рияда. Девушку не пустили внутрь здания, а спустя пять часов заявили, что Хашкаджи уже ушел.

Накануне выступления Трампа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна представить доказательства, что Джамаль Хашкаджи покинул территорию генконсульства.

«Должностные лица консульства не могут отвертеться, просто говоря, что он покинул консульство, компетентные власти должны это доказать. <...> Если он ушел, вы должны доказать это фотоснимками», — подчеркнул турецкий лидер.

Полиция Турции полагает, что пропавший журналист мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники.

«Согласно первоначальной оценке, <...> мы полагаем, что убийство было предумышленным, и впоследствии тело было куда-то перемещено из генконсульства», — заявили собеседники агентства.

При этом, отмечает Reuters, источник в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле заявил, что данные обвинения безосновательны. Он добавил, что в субботу в Турцию прибыли саудовские следователи, которые собираются принять участие в расследовании исчезновения журналиста.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также заявил агентству Bloomberg, что готов разрешить властям Турции провести обыск в саудовском посольстве в Анкаре, чтобы доказать, что Джамаль Хашкаджи не находится на его территории.

«Генконсульство — суверенная территория, но мы позволим представителям турецких правоохранительных органов войти, обыскать и делать все, что им заблагорассудится», — заявил принц Мухаммед бен Сальман, добавив, что Эр-Рияду «нечего скрывать».

При этом друг журналиста со ссылкой на неких чиновников сообщил, что Хашкаджи оказался без сознания, а потом был расчленен, пишет Fox News.

Исчезновение журналиста вызвало резонанс и в редакции газеты The Washington Post, где работал Хашкаджи. Коллеги опубликовали пустую колонку от имени исчезнувшего журналиста. Статья называется «Пропавший голос», в ней нет текста — лишь фотография автора, подпись и приписка от редакции: «слова Хашкаджи должны были появиться выше».

С начала «арабской весны» в 2011 году правительство Саудовской Аравии держит неуклонный курс на ужесточение репрессивного законодательства и давно ведет наступление на свободу слова. Поправки, внесенные в закон о печати в 2011 году, предусматривают наказание за публикацию любых материалов, которые, по мнению властей, идут вразрез с законами шариата, посягают на интересы государства, поддерживают интересы зарубежных стран, нарушают общественный порядок или национальную безопасность либо потворствуют деятельности криминальных элементов.

В 2014 году правительство саудитов издало новый закон о борьбе с терроризмом и ряд других правил, в соответствии с которыми, по мнению правозащитной группы Human Rights Watch, «любое высказывание или создание любой ассоциации, которые будут критически оценивать правительство и его понимание ислама, будут преследоваться в рамках уголовного закона».

По данным ассоциации «Репортеры без границ», в Саудовской Аравии «очень серьезная ситуация» со свободой прессы. В 2018 году эта страна оказалась на 169 месте в рейтинге. Россия же — на 148 месте, рядом с ней расположились Сингапур, Таджикистан, Эфиопия и Мексика.