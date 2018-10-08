Из ветеринаров — в судьи: подробности жизни судьи Хахалевой

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, ставшая фигуранткой скандала из-за свадьбы дочери стоимостью около $2 млн, не имеет юридического образования. Об этом сообщил адвокат Алексей Салмин.

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По его словам, в документах Абхазского госуниверситета нет никаких данных об учебе Хахалевой за 1985 — 1991 год. Кроме того, в копии приказа о зачислении от 21 августа 1985 года также нет фамилии Хахалевой.

Адвокат встретился с Кахабером Кахетелидзе, который обучался в университете на юридическом факультете в 1985 — 1992 годах. Он не узнал ее среди своих однокурсников.

Салмин подчеркнул, что есть приказ о приеме женщины на работу на должность ветеринара в 1985 году. Адвокат передал все данные в Следственный комитет России, передает ФАН.

Месяцем ранее Хахалеву исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда 7 сентября решением пленума Верховного суда России, сообщалось на сайте высшей судебной инстанции. Там также указали, что в состав президиума краевого суда Хахалева входила с 7 июля 2015 года.

Все началось в прошлом году с поста московского адвоката Сергея Жорина в инстаграме: он назвал данный праздник «пиром во время чумы» и «плевком всем в лицо» и пояснил, что свадьба дочери Хахалевой Софии потрясла весь Краснодарский край, передает НСН.

«Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20 тыс. рублей в месяц по 8 часов каждый день.

Утритесь коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде», — написал юрист.

Он также приложил видео со свадьбы, на которой присутствовали известные эстрадные исполнители — Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие.

Адвокат также отметил, что видел в своей жизни многое, но при этом его не перестают возмущать «хамство и наглость» тех, в чьи обязанности входит защита интересов людей.

«Есть старая шутка про адвокатов. Мол, существуют такие адвокаты, стоимость услуг которых настолько велика, что дешевле купить судью. В данном случае это не так. Это все, что нужно знать о краснодарском правосудии», — резюмировал Жорин, призвавший своих подписчиков распространить видео торжества.

Впрочем, по словам самой судьи, свадьба ее дочери не заслуживает порицания. Он заявила, что названная адвокатом стоимость свадьбы в два миллиона долларов — «полный бред, что называется цифра, взятая с потолка».

«Бентли» никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей», — уточнила она.

К тому же она отметила, что приглашенные на свадьбу звезды эстрады — друзья ее бывшего мужа, грузина по национальности. «Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», — объяснила Хахалева.

Эти слова подтвердил и Меладзе и с Павлиашвили.

«Лично я работал бесплатно, потому что муж судьи — мой родственник, двоюродный брат. Их дочка — наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть», — сказал Меладзе.

По его словам, мероприятие было родственное. А народный артист СССР Иосиф Кобзон присутствовал там как гость. Он добавил, что на Кубани сильны кавказские традиции и в зале присутствовало много грузин кроме него.

«Ни о каких бюджетах я понятия не имею, во сколько там обошлось. Мне одна женщина звонила и сказала, что я якобы взял €400 тыс.

Четыреста тысяч евро я в жизни не видел. Меня попросили выступить. Мы грузины, нас очень мало в России, мы очень трепетно относимся друг к другу. Я был в Краснодаре, у меня было свое выступление там, я выступал для своих армянских друзей. И заодно меня попросил выступить мой друг. Я выступил на второй день, после свадьбы», — прокомментировал свое участие в празднике Павлиашвили.

Он также указал, что на этом мероприятии было много его друзей из Тбилиси, что очень порадовало певца.

«Я зашел со служебного входа, поздравил их, не помню, полчаса, и вышел опять со служебного входа. Я даже на свадьбу не заходил, уехал уже по своим делам. Если бы мне давали полмиллиона евро за выступление, я был бы самым счастливым человеком, я работал бы одно выступление в год. С моей стороны это было абсолютно бесплатно. Это мой голос, кому я хочу, тому и дарю», — добавил он.

Хахалева же возмутилась самим скандалом.

«Это была не моя свадьба, а свадьба дочери, которую оплатил ее отец. У него есть доходы, все они легальные, с них платятся налоги», — уточнила судья и заявила, что расценивает «устроенную вакханалию как неприкрытое давление на судью».

Кобзон также вступился за судью.

«Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет? Что за хамство вообще такое, вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости», — сказал певец.

А Басков просто назвал себя «подарком от друзей».