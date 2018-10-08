Воронежский чиновник: 23 оклада и повторное увольнение

Губернатор Воронежской области Александр Гусев снова уволил своего заместителя Юрия Агибалова, ставшего фигурантом скандала в прошлом месяце — из-за получения 23 окладов в качестве выходного пособия и последующего восстановления в должности через два дня.

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«Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Юрия Агибалова от замещаемой должности исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области 8 октября 2018 года. Агибалов увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее Гусев анонсировал, что Агибалов не войдет в новый состав регионального правительства, передает ФАН.

«До 8 октября он работает. Сумма выплаты 223 тысяч рублей. Была информация о том, что он якобы получает сейчас доплату страховой пенсии. Нет, сейчас он не получает. Почему такой отклик? Во-первых, закон 2005 года. Наверное, сейчас просто в обществе достаточно серьезная дискуссия о справедливости, и она правомерна», — говорил глава региона.

Ранее в пресс-службе регионального правительства пояснили, что Агибалов был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий врио Гусева. По региональному закону Воронежской области ему было выдано единовременное денежное вознаграждение в размере 23 месячных окладов и назначена доплата к пенсии по старости.

Исходя из того, что оклад Агибалова составлял 11 189 рублей, ему был выплачен так называемый «золотой парашют» суммой 223892 руб., — до вычета НДФЛ. Что касается доплаты к пенсии, то Агибалову приостановили выплаты, как только он снова был назначен на госслужбу. Агибалов снова был назначен замгубернатора области на срок, пока не будет сформировано новое областное правительство — до 12 октября, передает НСН.

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?», — так прокомментировал скандал сам губернатор.

Позднее сотрудники прокуратуры по Воронежской области начали проверку по заявлению Агибалова, который сам попросил проверить законность выплаченных ему 23 окладов. Об этом сообщил старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов.

«Сегодня в прокуратуру обратился Юрий Агибалов, и нами начата проверка. Он попросил проверить законность действий, произведенных в отношении него с 15 по 17 сентября. Мы проводим проверку законности по факту выплаты вице-губернатору компенсации в связи с увольнением на пенсию», — рассказывал силовик.

Позднее Гусев пояснил, в чем была недоработка руководства области в скандальной ситуации с «золотым парашютом», передает портал «Новости Воронежа».

«Документы, связанные с начислением этой выплаты, наверное правильнее было бы произвести в момент издания указа о назначении нового состава правительства. Это было бы правильнее. Наверное, в этом наша ошибка», — детализировал глава региона.

Юрию Агибалову 60 лет. Он родился в Орловской области, закончил Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки по специальности «экономика и организация сельского хозяйства» и поступил на партийную работу. В 1992 году пришел в администрацию региона, после работал и в облсовете.

С 2000 года по 2006 год Агибалов был доцентом кафедры экономики и менеджмента Воронежского филиала РАГС при Президенте РФ. В 2009 году стал заместителем губернатора Воронежской области и представлял его в облдуме, передает воронежский портал Abireg.

В апреле 2014 года Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части введения ограничения размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий работников». Согласно закону, размер выходных пособий для топ-менеджеров государственных компаний не должен превышать троекратную сумму среднего месячного заработка.

В случае, если топ-менеджер уволен за какие-либо проступки либо уходит по соглашению сторон, выходное пособие вообще не будет выплачиваться. Компенсация предусмотрена лишь в случае увольнения по инициативе работодателя, либо в случае увольнения в связи со сменой собственника.