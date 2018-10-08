Мегафонная дипломатия: Лавров о «кибератаках» России на ОЗХО

Обвинения России в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) является отвлекающим маневром, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Политик рассказал, что российскому послу в Нидерландах вручили ноту протеста, не предоставив никаких доказательств.

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«А на вопрос посла «где конкретные факты, где конкретные материалы, с которыми можно ознакомиться?» было заявлено: все узнаете из пресс-конференции, которую проведет министерство обороны», — сказал Лавров.

Как считает министр, действия Нидерландов в отношении России — пример «мегафонной дипломатии». С помощью этих громких обвинений страна пытается отвлечь внимание общественности от действительно важных проблем, которые будут затронуты на заседании Совета Европы 18 октября.

«Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в ЕС, и в известной степени в НАТО», — заметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что МИД пригласил посла Нидерландов в РФ Рене Джонс-Боса в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге.

«Да, мы приглашаем посла Нидерладов, чтобы привлечь внимание к этой точке зрения, которую я сейчас сказал», — пояснил дипломат.

В начале октября Минобороны Нидерландов заявило, что голландские спецслужбы предотвратили якобы предпринятую Россией хакерскую атаку.

Министр обороны страны Анк Бейлевелд заявила, что

попытка атаки, с помощью которой российские спецслужбы якобы пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО, была осуществлена 13 апреля.

При этом в ведомстве назвали имена четырех россиян, подозреваемых в кибератаке. Это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин — все они, по утверждению Амстердама являются сотрудниками ГРУ. Четверо россиян, у которых были дипломатические паспорта, были высланы из Нидерландов.

При этом голландские спецслужбы смогли получить доступ к электронному оборудованию предполагаемых хакеров. По словам главы оборонного ведомства, изъятое у них оборудование указывает на то, что они пытались получить доступ к данным о расследовании крушения малайзийского Boeing на Украине.

Сергей Лавров, комментируя ситуацию, сообщил, что российских граждан задержали без каких-либо объяснений и попросили уехать. По его словам, это выглядело как недоразумение. При этом, подчеркнул министр, в течение нескольких месяцев после происшествия ни Москва, ни Гаага не выступила ни с каким политическим демаршем об этой ситуации.

«Но прошло полгода, и в сентябре … в голландской прессе была сделана утечка о том, что эти люди занимались кибершпионажем», — приводит слова Лаврова RT.

В начале октября председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что намерен внести на повестку заседания Евросовета 18 октября вопрос о кибербезопасности. Он также сообщил, что ЕС «решительно осуждает» атаку, которую якобы предприняли российские спецслужбы, и выразил солидарность «с теми, кто ей подвергся».

При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не следует ссориться с Россией из-за скандала вокруг кибератаки на ОЗХО.

«Я не готов к ссоре с Россией, хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах (хакерская атака на ОЗХО. — «Газета.Ru»). Но я выступаю за то, что нужно сохранять спокойствие», — подчеркнул Юнкер.

По его словам, взаимодействие с Москвой важно для общей архитектуры безопасности Евросоюза.

При этом Россию подозревают в кибератаке не только на ОЗХО, но и на другие всемирные спортивные организации, такие как Международная федерация футбола (ФИФА), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Спортивный арбитражный суд (CAS).

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Россия не имеет отношения ни к одной из этих кибератак.

Министерство юстиции США обвинило в кибератаках семерых россиян, которые якобы являются сотрудниками ГРУ: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Сергеевич Ермаков, Артем Андреевич Малышев, Дмитрий Сергеевич Бадин, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.

Согласно заявлению американского Минюста, мотив преступлений состоял в подрыве авторитета международных антидопинговых агентств, которые ранее обвиняли российскую сторону в государственной системе поддержки допинга. Эти обвинения со стороны США официально поддержали в Берлине. Издание Bloomberg также сообщило, что Великобритания и Германия обсуждают возможное усиление антироссийских санкций на фоне этих обвинений.

По данным агентства, вице-премьер Британии Дэвид Лидингтон де-факто подтвердил обсуждение новых ограничительных мер против России. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт также заявил, что ФРГ обсуждает со своими партнерами новые антироссийские санкции.