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Мегафонная дипломатия: Лавров о «кибератаках» России на ОЗХО

Лавров дал определение обвинениям по «взлому ОЗХО»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения России в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) «мегафонной дипломатией». По мнению министра, Нидерланды пытаются отвлечь мировую общественность от настоящих проблем, которые стоило бы обсудить на заседании Европейского совета. Тем не менее, по данным СМИ, Великобритания и ФРГ уже обсуждают усиление антироссийских санкций в связи с обвинениями в адрес российских хакеров.

Обвинения России в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) является отвлекающим маневром, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Политик рассказал, что российскому послу в Нидерландах вручили ноту протеста, не предоставив никаких доказательств.

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«А на вопрос посла «где конкретные факты, где конкретные материалы, с которыми можно ознакомиться?» было заявлено: все узнаете из пресс-конференции, которую проведет министерство обороны», — сказал Лавров.

Как считает министр, действия Нидерландов в отношении России — пример «мегафонной дипломатии». С помощью этих громких обвинений страна пытается отвлечь внимание общественности от действительно важных проблем, которые будут затронуты на заседании Совета Европы 18 октября.

«Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в ЕС, и в известной степени в НАТО», — заметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что МИД пригласил посла Нидерландов в РФ Рене Джонс-Боса в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге.

«Да, мы приглашаем посла Нидерладов, чтобы привлечь внимание к этой точке зрения, которую я сейчас сказал», — пояснил дипломат.

В начале октября Минобороны Нидерландов заявило, что голландские спецслужбы предотвратили якобы предпринятую Россией хакерскую атаку.

Министр обороны страны Анк Бейлевелд заявила, что

попытка атаки, с помощью которой российские спецслужбы якобы пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО, была осуществлена 13 апреля.

При этом в ведомстве назвали имена четырех россиян, подозреваемых в кибератаке. Это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин — все они, по утверждению Амстердама являются сотрудниками ГРУ. Четверо россиян, у которых были дипломатические паспорта, были высланы из Нидерландов.

При этом голландские спецслужбы смогли получить доступ к электронному оборудованию предполагаемых хакеров. По словам главы оборонного ведомства, изъятое у них оборудование указывает на то, что они пытались получить доступ к данным о расследовании крушения малайзийского Boeing на Украине.

Сергей Лавров, комментируя ситуацию, сообщил, что российских граждан задержали без каких-либо объяснений и попросили уехать. По его словам, это выглядело как недоразумение. При этом, подчеркнул министр, в течение нескольких месяцев после происшествия ни Москва, ни Гаага не выступила ни с каким политическим демаршем об этой ситуации.

«Но прошло полгода, и в сентябре … в голландской прессе была сделана утечка о том, что эти люди занимались кибершпионажем», — приводит слова Лаврова RT.

В начале октября председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что намерен внести на повестку заседания Евросовета 18 октября вопрос о кибербезопасности. Он также сообщил, что ЕС «решительно осуждает» атаку, которую якобы предприняли российские спецслужбы, и выразил солидарность «с теми, кто ей подвергся».

При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не следует ссориться с Россией из-за скандала вокруг кибератаки на ОЗХО.

«Я не готов к ссоре с Россией, хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах (хакерская атака на ОЗХО. — «Газета.Ru»). Но я выступаю за то, что нужно сохранять спокойствие», — подчеркнул Юнкер.

По его словам, взаимодействие с Москвой важно для общей архитектуры безопасности Евросоюза.

При этом Россию подозревают в кибератаке не только на ОЗХО, но и на другие всемирные спортивные организации, такие как Международная федерация футбола (ФИФА), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Спортивный арбитражный суд (CAS).

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Россия не имеет отношения ни к одной из этих кибератак.

Министерство юстиции США обвинило в кибератаках семерых россиян, которые якобы являются сотрудниками ГРУ: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Сергеевич Ермаков, Артем Андреевич Малышев, Дмитрий Сергеевич Бадин, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.

Согласно заявлению американского Минюста, мотив преступлений состоял в подрыве авторитета международных антидопинговых агентств, которые ранее обвиняли российскую сторону в государственной системе поддержки допинга. Эти обвинения со стороны США официально поддержали в Берлине. Издание Bloomberg также сообщило, что Великобритания и Германия обсуждают возможное усиление антироссийских санкций на фоне этих обвинений.

По данным агентства, вице-премьер Британии Дэвид Лидингтон де-факто подтвердил обсуждение новых ограничительных мер против России. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт также заявил, что ФРГ обсуждает со своими партнерами новые антироссийские санкции.