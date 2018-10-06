«Горячая вода не нужна»: как Кличко пошутил над киевлянами

Мэр Киева Виталий Кличко пошутил над киевлянами, оставшимися без горячего водоснабжения.

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«Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — сказал градоначальник.

На вопрос о себе лично, он сказал, что ему не нужна горячая вода, поскольку у него «есть бойлер», передает РИА «Новости».

В марте нынешнего года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае свержения действующей власти украинцев ожидают «неминуемые беды», сравнимые с голодомором.

По его словам, граждане страны живут «в атмосфере тотального недоверия к власти». Он подчеркнул, что «любое государство создается для защиты» населения, а оценку властям необходимо давать на выборах.

В середине прошлого месяца второй украинский президент Леонид Кучма прокомментировал политическую обстановку на Украине. По его словам, ситуация, в которой у политической элиты нет единого курса развития страны, является ужасной. Политик также добавил, что в настоящее время судьба Украины «не внушает спокойствия».

С ним согласился глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Пока Запад делает вид, что Украина борется за свободу и демократию, ее экс-президент Кучма назвал происходящее емким словом «ужас». В точку», — указал сенатор.

В августе первый президент Украины Леонид Кравчук также нелестно высказался о своих соотечественниках. Кравчук признался, что в 90-е годы был уверен: украинцы устали от советской власти и после развала СССР смогут быть по-настоящему свободными, передает НСН.

«Но большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями.

Они начали исполнять заказы, служить неправдой тем, кто их нанял на эту службу. На Украине так и не сформировалась эрудированная, патриотическая элита, которая заботится о стране и ее гражданах» — цитирует бывшего главу государства ФАН.

В том же месяце лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о бедственном положении жителей страны и сравнила их с рабами Древнего Египта. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, отношение нынешних властей Украины к населению является «издевательством». «В украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм.

Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки», — пояснила политик.

Она также подчеркнула роль, которую играют в экономике страны украинцы, работающие на территории Польши. Их денежные переводы позволяют существовать тем, кто остался в стране. Тимошенко заявила, что нужно создавать на Украине такие условия, чтобы гражданам не приходилось уезжать за границу.

«Речь сегодня идет не только об оттоке за рубеж мозгов и интеллекта, а о миграции большого количества украинских рабочих. Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за безвыходного положения они поднимают чужую», — подытожила экс-премьер.

Чуть ранее еще один бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что причиной отделения Крыма от Украины, а также конфликта в Донбассе стало отсутствие сплоченности украинского народа. По его заверению, украинские власти пренебрегают дипломатическими инструментами для решения своих проблем.

«В таком состоянии нет плана победы. Потому что

вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», — пояснил политик.

В июле нынешнего года Леонид Кравчук обвинил нынешние власти страны в обмане простого народа, и сказал, что не хочет иметь ничего общего с украинским лидером Петром Порошенко.

Кравчук указал, что он и другие бывшие президенты Украины — Виктор Ющенко и Леонид Кучма – «порой, но не часто» проводят встречи с Порошенко. Но сам Кравчук не участвует в проведении государственной политики и «даже доволен» этим, поскольку «привык выполнять обещанное».

«А на сегодняшний день, к сожалению, слова и дела не совпадают. При этом обещают и обманывают откровенно и цинично. Я не хочу участвовать в формировании политики с такими обещаниями», — подчеркнул политик.

В январе нынешнего года Виталий Кличко искупался в проруби вместе со своими заместителями, главами районов и депутатами, и пошутил, что в следующем году те, кто будет плохо работать, могут вынырнуть не сразу. По словам мэра Киева, совместное купание было его идеей. Кличко охарактеризовал купание с чиновниками в проруби как «сплочение и закаливание команды».