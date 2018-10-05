«Мыльный пузырь»: за что Норвегия задержала сотрудника Совфеда

Совет Федерации и МИД России будут добиваться скорейшего освобождения сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, арестованного в Норвегии по подозрению в разведывательной деятельности. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она также не исключила, что арест Бочкарева мог быть заранее подготовленной провокацией.

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Матвиенко рассказала журналистам, что направила личное письмо главе норвежского стортинга (парламента). По ее словам, на него из Норвегии пришел «очень вежливый, но формальный ответ», и российская сторона так и не получила конкретные разъяснения в связи с инцидентом.

Спикер Совфеда считает, что Бочкарев был арестован по надуманным причинам. Политик напомнила, что он проработал в верхней палате российского парламента 25 лет и никогда не был связан со спецслужбами или разведкой.

«И, поскольку суд продлил его арест, складывается впечатление, что фабрикуются какие-то несуществующие доказательства», — отметила она.

Арест нужен для того, чтобы оказывать давление на задержанного, уверена Матвиенко. Она добавила, что Бочкарев мог бы проживать в дипломатической миссии, встречаться со следователем по мере необходимости или приходить в суд.

«Это мыльный пузырь, из этого ничего не получится. И я не исключаю заранее заготовленной провокации. Для чего это было сделано — время покажет. Он (Михаил Бочкарев. — «Газета.Ru») был приглашен парламентом Норвегии — как же можно приглашать, заранее подготовив наручники?» — возмутилась спикер.

Она добавила, что МИД России и Совет Федерации будут «жестко вести переговоры», чтобы добиться снятия с Бочкарева всех обвинений.

Напомним, ИТ-советник Совета Федерации Михаил Бочкарев был задержан в конце сентября в аэропорту Осло «Гардермуэн». Норвежские правоохранители подозревают его в незаконной разведдеятельности. Норвежское издание Aftenposten сообщило, что 51-летнего россиянина подозревают в нарушении статьи 121 Уголовного кодекса Норвегии, которая касается незаконной разведывательной деятельности в отношении данных, составляющих государственную тайну. По этой статье Бочкареву грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет. Как рассказала изданию адвокат задержанного, он считает свой арест «недоразумением».

В МИД России сообщили, что Бочкарев находился в Норвегии, чтобы принять участие в международном семинаре, проходившем в стортинге. Его пригласил Европейский центр парламентских исследований и документации.

Посол Норвегии в России Руне Ресаланд был вызван в российский МИД, где ему заявили решительный протест в связи с задержанием Бочкарева. От Ресаланда потребовали разъяснений и незамедлительного снятия с российского гражданина обвинений и его освобождения. В МИДе также пообещали «не оставить без последствий» такие шаги.

4 октября окружной суд Осло продлил арест Бочкарева на две недели. На этой мере настояла полицейская служба безопасности Норвегии (PST).

Ранее апелляционный суд Боргартинга в Осло отклонил апелляцию россиянина и оставил его под стражей на две недели, опасаясь, что тот может покинуть страну или уничтожить улики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что арест сотрудника верхней палаты российского парламента нужен Осло, чтобы шантажировать Москву и заставить ее отпустить норвежца Фруде Берга, взятого под стражу в России при получении секретных сведений о Военно-морском флоте страны.

«Хотела бы подчеркнуть, [что Берг был пойман] с поличным, задержан и находится под следствием», — добавила Захарова.

Пока суд в Осло продлевал арест Бочкареву, к аналогичному решению пришел Лефортовский суд Москвы в отношении Фруде Берга. Заседание прошло в четверг в закрытом от СМИ и слушателей режиме, поскольку дело находится под грифом «совершенно секретно». Суд постановил продлить содержание Берга под стражей на два месяца, до 5 декабря.

Адвокаты обвиняемого Илья Новиков и Брюньюльф Риснес заявили, что их клиент виновным себя не признает. Берг утверждает, что действительно ездил в Россию по просьбе сотрудников военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий.

Защита подсудимого считает, что вариант обмена Берга на Бочкарева возможен, однако «говорить об этом пока преждевременно, так как обвинения россиянину предъявлены не были и не было еще суда».