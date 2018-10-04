За Карпаты: Киев прогоняет посла Венгрии

Киев объявил венгерского консула в Берегове Закарпатской области Матяша Силади персоной нон грата. Дипломату вручили официальную ноту с заявлением, что он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

«МИД Украины ожидает, что венгерская сторона в будущем воздержится от любых недружественных шагов по отношению к Украине»,

— говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Кроме того, в Киеве потребовали, чтобы должностные лица, представляющие венгерские власти, прекратили нарушать законы Украины.

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Что касается украинских граждан венгерского происхождения, то их Киев «рассматривает как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами» и призывает к этому «венгерских партнеров».

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что выдворение консула — принципиальный шаг, а Будапешт нарушил венскую конвенцию о международных отношениях, сообщает ФАН.

Украинско-венгерские отношения ухудшились после того, как в сети был опубликован видеоролик, на котором видно, как в венгерском консульстве в городе Берегово выдают паспорта Венгрии гражданам Украины, являющимся этническими венграми.

Венгрия может ответить на высылку своего консула из Берегова симметрично — об этом еще 24 сентября заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По словам министра, Будапешт действует в рамках международного и венгерского законодательства. Он добавил, что на Украине усилились мадьярофобские настроения, что можно связать с грядущими выборами президента страны.

3 октября глава венгерского МИДа Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о нарушении прав венгерского меньшинства на Украине. Таким образом Сийярто прокомментировал его внесение в базу данных «Миротворца». Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в настоящее время «есть и более серьезная проблема».

«Уже обеспеченные права венгерского населения на Украине постоянно нарушаются. Мое включение в список — это не проблема, намного большая проблема то, что закон об образовании, который нарушает права венгерского национального меньшинства, все еще не пересмотрен», — заявил Сийярто.

Он добавил, что Будапешт заинтересован в добрососедских контактах с Киевом, однако президент и правительство Украины свели на нет хорошие отношения между странами.

В конфликте между Венгрией и Украиной Киев усмотрел «русский след». Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в видеообращении обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатской области страны. По словам Климкина, Москва будет использовать разногласия между Украиной и Венгрией для дестабилизации в стране в целом и в Закарпатье в частности.

«Я предостерегаю всех от наездов на венгров в Закарпатье, наоборот мы должны помочь нашей венгерской общине… Мы будем действовать вежливо, но очень жестко и последовательно»,

— заявил Климкин.

В Закарпатской области Украины проживают представители венгерского этнического меньшинства. Этот вопрос — камень преткновения в отношениях между двумя странами. Особенно этот момент обострился после выступлений украинских националистов и принятия Киевом нового закона «Об образовании», в котором вводится запрет на обучение на родном языке. В Венгрии считают, что документ ограничивает права этнических венгров, проживающих в Закарпатье.

После этого Будапешт стал настаивать на введении миссии ОБСЕ в Закарпатье и приготовился блокировать процессы вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Венгрия не позволит Киеву стать членом Североатлантического альянса до тех пор, пока «на Украине не улучшится ситуация с нацменьшинствами», заявил ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Одновременно с объявлением венгерского консула персоной нон грата, министра обороны Украины Степана Полторака не пустили на встречу министров стран НАТО — из-за запрета со стороны Венгрии. Полторак попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить ему посетить мероприятие, но получил отказ.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов считает, что раздача венгерских паспортов ослабляет легитимность киевских властей в Закарпатье, сообщает НСН.

«Поддержание суверенитета и единства — это большая нагрузка на малые страны, но кто об этом думал, когда выходил из СССР? Это серьезные издержки, которые требуют политического внимания, экономических ресурсов и организационных усилий. Сейчас новые независимые государства, к которым относится и Украина, получают по полной программе.

ЕС, безусловно, поддержит целостность и единство Венгрии, даже в условиях напряженных отношениях с Будапештом. У Венгрии более сильные позиции с правовой и политической точки зрения», — подчеркнул эксперт.