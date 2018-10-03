Вот и разошлись пути-дороги: США уже не дружат с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в создании угроз для работы американской миссии в Ираке и заявил, что Соединенные Штаты разрывают договор о дружбе с Тегераном. Глава Госдепартамента добавил, что Вашингтон должен были выйти из этого соглашения несколько десятилетий назад, передает Reuters.

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В ответ на этого глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере назвал США «преступным режимом».

«Сегодня США вышли из фактического договора между США и Ираном после того, как Международный суд ООН постановил прекратить нарушение этого договора, вводя санкции против иранского народа. Преступный режим», — написал дипломат.

Согласно озвученному в среду 3 октября предварительному постановлению Международного суда ООН, США должны снять санкции, касающиеся иранской гражданской авиации и гуманитарной помощи.

По мнению судебной инстанции, Иран и США не сделали нужные шаги на пути к урегулированию спора дипломатическим путем и должны воздержаться от действий, способных осложнить поиск решения в споре между Тегераном и Вашингтоном.

Суд также обязал США «обеспечить лицензии и необходимые разрешения, чтобы платежи и денежные переводы не подвергались никаким ограничениям, если они касаются вышеуказанных товаров и услуг». Американская сторона заявила о намерении оспорить обращение Ирана в Международный суд ООН. В иранском МИД поприветствовали это решение.

«Иран приветствует решение Международного суда ООН и расценивает его как положительную реакцию на незаконные действия США»,

— говорилось в заявлении иранского МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что судебное заявление «доказывает правоту Ирана и незаконный характер санкций Вашингтона в отношении Тегерана, а ошибочная политика США по отношению к другим странам с каждым днем все больше изолирует Вашингтон».

«Америке необходимо отказаться от порочной санкционной практики, направленной против граждан других стран, и стать ответственным членом международного сообщества и нормальной страной», — указали в Тегеране.

Впрочем, профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков считает, что США не подчинятся этому решению суда ООН и не уменьшат давление на Иран. По его словам, для президента США Дональда Трампа и партии республиканцев это было потерей очков на предстоящих парламентских выборах, передает НСН.

С 6 ноября Вашингтон пообещал Ирану санкции, в рамках которых будут заблокированы транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана.

Основная цель Вашингтона — свести на нет продажу Тегераном нефти. Иран является третьим по величине производителем черного золота среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии и Ирака).

Вместе с тем,

замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи рассказал о работе над механизмом, который позволит обходить наложенные на страну санкции со стороны США.

По его словам, в настоящее время в Европе разрабатывают механизмом специального назначения (Special purpose vehicle, SPV), который должен позволить вести бизнес и совершать расчеты с иранской стороной. При этом им смогут пользоваться не только европейских страны, но и другие партнеры Ирана.

«Мы надеемся, что до введения второй волны санкций США этот механизм может быть доступен и начнет функционировать», — сказал дипломат.

Он добавил, что также речь идет о создании двухсторонних механизмов, которые сделают возможной нефтеторговлю в обход ограничений американской стороны.

Вскоре было сообщено о совместном заявлении России, Великобритании, Китая, ЕС, а также Ирана по итогам министерской встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В документе указывается, что ЕС создаст для расчетов с Ираном специальный механизм, который поможет обойти американские санкции.

В заявлении по итогам встречи, которое зачитала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, говорится, что «страны-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения легальных финансовых трансакций с Ираном, это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами».

«Мы считаем необходимым защищать иностранные компании, ведущие бизнес с Ираном. Мы считаем необходимым продолжать экспорт нефти и газа из Ирана», — заявила Могерини.

Президент России Владимир Путин также посчитал правильной, но запоздавшей инициативу ЕС, передает ФАН.

«Инициатива опоздала немножко. Но лучше поздно, чем никогда. Но, конечно, это правильно. А как иначе», — отметил российский лидер.

Предполагается, что механизм будет открыт для других участников. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что некоторые страны во главе с США стараются «похоронить» ядерное соглашение с Ираном. Она также раскритиковала практику, согласно которой на Западе Тегеран называют «главным мировым злом».