«Не втягивайте меня, пожалуйста, во внутренние дрязги США»

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал американские СМИ не вмешивать российские власти во внутренние американские дела.

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Об этом российский лидер заявил в ходе своего выступления на пленарном заседании второго Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» в Москве в среду 3 октября.

Ведущий заседания Райан Чилкоут – сотрудник американского информационного агентства Bloomberg – указал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается активно управлять ценой на нефть.

«Трамп очень обеспокоен ценой на газ также. Примерно три доллара стоит галлон газа в Соединенных Штатах. Таким образом, они наказывают правящую партию. Считаете ли Вы, что они поступают правильно, или необходимо немножечко отступиться от этого, и убрать руки от энергетического рынка?» — спросил журналист российского лидера.

В ответ на это Путин напомнил, что они с Трампом провели очень содержательную беседу в июле в рамках российско-американского саммита в Хельсинки.

«Но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало. Это правда», — пояснил президент России.

Он также сообщил, что в США энергоносители зачастую добываются разрушительным для экологии способом, и американские власти это приветствуют.

«Соединенные Штаты — один из крупнейших производителей в мире и нефти, и газа. Мы все знаем, что касается современных технологий, с которыми борются экологи, я с ними согласен, эта добыча часто производится варварским способом, мы не используем таких способов добычи», — подчеркнул Путин.

Президент России также добавил, что ему неизвестны люди или структуры, пытающиеся влиять на Белый дом.

«Кто там пытается оказать давление на администрацию — этого я не знаю. Давайте мы будем говорить об энергетике, не втягивайте меня, пожалуйста, во внутриполитические процессы и дрязги в Соединенных Штатах. Вы сами там разберитесь, а то опять скажут, что мы вмешиваемся во внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов», — резюмировал Путин.

В заключение он сказал, что Москва не хочет более обсуждать с Вашингтоном обвинения в якобы «вмешательстве» в ход выборов президента США в 2016 году, передает ФАН.

«Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством Российской Федерации в предвыборную кампанию Соединенных Штатов», — призвал глава российского государства.

В этот же день бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сравнила приписываемое России вмешательство в американские президентские выборы с террористическими атаками 11 сентября 2001 года. Об этом она рассказали изданию The Atlantic на ежегодной конференции, проводимой журналом.

По словам Клинтон, и в том, и в другом случаях на Соединенные Штаты была совершена атака иностранной державой, но ситуация с вмешательством в выборы усугубляется бездействием президента США, передает НСН.

Бывший госсекретарь США отметила, что если бы после терактов 11 сентября тогдашний президент Джордж Буш заявил, что о случившемся не стоит беспокоиться, получилась бы такая ситуация, как с «российским вмешательством».

Сегодня же

посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что Трамп настроен на улучшение отношений с Россией.

Об этом сообщалось в твиттере американского посольства.

По его словам, Трамп прилагает усилия для улучшения отношений между Россией и США. Он также добавил, что для улучшения двусторонних отношений существует ряд условий. Дипломат подчеркнул, что одним из условий является «невмешательство России в выборы в конгресс США».

Между тем, в США нет единства мнения относительно расследования о «вмешательстве» в выборы, на что указывал Путин. Так, на прошлой неделе конгрессмен-республиканец Питер Кинг призвал Трампа к «немедленному» рассекречиванию правительственных документов, связанных с расследованием о «вмешательстве».

По словам Кинга, документы продемонстрируют нарушения со стороны ФБР и министерства юстиции США. Ранее Трамп отдал приказ рассекретить документы по «российскому делу», которые, по его словам, нанесли бы серьезный ущерб ФБР. Однако спустя некоторое время Трамп передумал и отказался от идеи рассекречивания.

«Мне не ясно, почему он передумал на прошлой неделе, по его словам, это связано с союзниками. Возможно, есть союзники, которые чутко на это реагируют — может быть, некоторые вещи делались на их территории, но нет ничего, что могло бы навредить любому иностранному государству», — сказал конгрессмен.

К засекреченным документам относится запрос ФБР от 2016 года на слежку за экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджом, а также переписка между сотрудником ФБР Питером Стржоком и уже бывшим юристом из ФБР Лизой Пейдж.