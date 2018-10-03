Яд от неизвестного: Трампу и Мэттису направили загадочные письма

Секретная служба США сообщила о перехвате подозрительного письма, направленного лично президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на официальное заявление президентской охраны. Письмо было найдено на почте в Вашингтоне в понедельник, 1 октября.

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Кроме того, сразу два отравленных письма злоумышленники направили высокопоставленным чиновникам из Пентагона. Их также перехватили американские спецслужбы. Адресатами отравленных рицином писем были министр обороны США Джеймс Мэттис и руководитель военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

Неизвестно, было ли отравлено письмо, адресованное Трампу. В Белый дом загадочный конверт не попадал.

Мэттис сейчас находится на встрече министров обороны стран НАТО, которая проходит в Брюсселе, а адмирал Ричардсон во вторник выступал на мероприятии в Вашингтоне. По наблюдению корреспондента РИА «Новости», адмирала охраняли несколько сотрудников службы безопасности в штатской одежде.

В Белый дом регулярно пытаются прислать письма с ядами и другими отравляющими веществами. В 2015 году президенту США Бараку Обаме прислали отравленное письмо, перехваченное Секретной службой. В конверте содержалась неопознанная бело-молочная субстанция, заключенная в емкость и завернутая в пакет.

Первичный химический и бактериологический анализ не показал наличие какой-либо угрозы. Однако 17 марта при повторной проверке конверт был назван «предположительно позитивным» на наличие цианистого калия.

От дальнейших комментариев представители Секретной службы США, занимающейся охраной президента, отказались. По предварительным данным, сотрудник службы досмотра почтовых отправлений Белого дома, вскрывший конверт, не пострадал, отметил Лири. Он подчеркнул, что правоохранительные органы инициировали расследование.

Американские СМИ предполагают, что злоумышленник, который отправил в резиденцию американского лидера яд, известен Секретной службе с 1995 года. Представители прессы утверждали, что Белый дом получал от него десятки посылок разнообразного содержания — от спиртных напитков до человеческих фекалий.

Другой схожий инцидент произошел в 2013 году — полиция задержала жителя штата Техас по подозрению в отправке писем с рицином президенту Бараку Обаме и бывшему тогда мэром Нью-Йорка медиамагнату Майклу Блумбергу.

Предполагаемого отправителя отравленных писем сдала полицейским его же супруга. Жительница города Нью-Бостон позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила в компьютере супруга руководство по изготовлению рицина, а также множество информации об Обаме и Блумберге. Кроме того, у себя дома в холодильнике женщина нашла контейнер с подозрительным веществом, похожим на рицин.

При этом, судя по всему, октябрьское послание с рицином — первое подобное письмо на имя Дональда Трампа, ставшего президентом в 2016 году. Вместе с тем социологи постоянно утверждают, что Трамп гораздо менее популярен, чем его предшественник Обама. Результаты опросов, проведенных американской компанией HarrisX, тем не менее, демонстрируют, что рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома вырос, но по прежнему невысокий — менее половины граждан США одобряют политику Трампа.

Согласно данным последнего опроса WSJ/NBC News, работой президента довольны 45% американцев, что является наивысшим показателем с начала его президентского срока, и на 1% обгоняет июньский результат. Опрос был проведен 15 июля, за день до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Поддержка Трампа со стороны избирателей, придерживающихся республиканских взглядов, достигла 88%. Из четырех предшественников Трампа только Джордж Буш-младший после террористических атак 11 сентября в Нью-Йорке имел более высокий рейтинг от сторонников собственной партии. Вместе с тем более половины опрошенных американцев — 51% — не одобряет отношения Вашингтона и Москвы.

Другие опросы показывают, что Трамп оказался между двух огней. По данным CBS News, после встречи Трампа и Путина 55% американцев не одобрили поведения своего лидера в Хельсинки. 46% американцев считают, что Трамп «слишком дружелюбен» по отношению к Москве. Наоборот, слишком агрессивным Трампа представляют 6% американских резидентов. Еще 41% высказался за то, что президент США относится к России «по справедливости».