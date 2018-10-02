«Мы же выиграли «холодную войну»: чем Лондон пугает Москву

Глава оборонного ведомства Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия является одной из самых серьезных угроз для национальной безопасности Великобритании.

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«Угрозы, c которыми мы сталкиваемся, становятся все больше. Иран все более опасен, Северная Корея обладает ядерным оружием, границы становятся все более расплывчатыми из-за того, что наши враги действуют в серых зонах при помощи кибератак и лживых новостей. Одна из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня, — Россия», — говорит Уильямсон.

Это заявление он сделал выступая в воскресенье на съезде правящей Консервативной партии. Он объяснил российскую угрозу «реваншистскими настроениями Москвы», однако добавил, что Лондон готов этой угрозе противостоять.

«Мы, как нация, будем защищать наши ценности, мы не позволим Кремлю переписать итоги «холодной войны», — заявил он.

По словам Уильямсона, это в том числе проявляется в якобы российском военном присутствии на Украине.

«Очевидно, представления британского министра об итогах «холодной войны» сводятся к победе Западного мира над СССР, развал которого — наглядное подтверждение такой точки зрения», — говорит директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Однако как отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, такая точка зрения является как минимум спорной.

«Спор этот носит достаточно прикладной характер, до тех пор, пока он не становится некоторым орудием политики. Когда этими понятиями начинают оперировать действующие политические деятели, ситуация меняется», — рассуждает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

По словам эксперта, говорить о чьей-либо победе в «холодной войне» неуместно как минимум по той причине, что никаких международных соглашений, подтверждающих конец этой войны и чью-либо победу подписано не было. «Победа — это тогда, когда другая сторона понесла поражение в результате войны. А в нашем случае советский народ сам отказался от Советского Союза», — говорит Ознобищев.

Николай Топорнин в свою очередь отмечает, что

Россия не является «клоном» Советского Союза, поэтому обвинения британского министра в реваншизме абсолютно неуместны.

При этом, говорит эксперт, также нельзя не отметить тот факт, что «Россия очевидно не намерена мириться со сложившимся стратегическим раскладом сил, когда некоторые государства, которые посчитали себя «победителями» и получили право диктовать свои условия другим государствам».

Арктические причины

В словах британского министра также легко просматривается параллель с риторикой России о недопустимости «переписывать итоги Второй мировой войны». Однако как отмечает, в России «мода на борьбу с переписыванием истории немножко прошла».

«Потому что бороться с частью мира, который смотрит на этот мир иначе, чем мы — занятие пустое абсолютно. Если за него платят деньги — ну, тогда, наверное, можно этим заняться. Если это приносит какие-то политические дивиденды — тоже, наверное, можно. А так, все равно пустое занятие», — говорит эксперт.

Какие политические дивиденды от подобных заявлений получит британский министр обороны — вопрос обсуждаемый. В своем выступлении Уильямсон сделал большой акцент на российском усилении в арктическом регионе. «Россия наращивает свое военное присутствие в Арктике, действуют все больше субмарин, все чаще — подо льдами, существуют планы возвести более 100 объектов в Арктике и заново открыть старые советские базы», — предостерегает своих однопартийцев Уильямсон.

С учетом этого, заявление Уильямсона можно воспринимать как подготовку почвы для запуска анонсированной им «новой оборонной арктической системы».

Лондон планирует разместить в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут находиться в Арктике вместе с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими. Британские военные также будут оснащены бронемашинами «Викинг».

Как отмечает Сергей Ознобищев, Уильямсону потребуется убедить парламент в необходимости присутствия в Арктике. «Но что они там получат, в Арктике? Разговоры о том, что Арктика скрывает под собой несметные богатства — они как-то в последнее время утихли, и непонятно, есть ли те богатства, в каком количестве», — рассуждает эксперт.

При этом сохраняется вероятность, что Британия попытается превратить Арктику в «арену военного противостояния». «Сейчас настроение противоборства и желания помахать кулаками — оно очень растет. Но надо себя вести цивилизованно, хотя и предпосылок для этого сейчас не очень много. Надо возвращаться к миру, который основан на добрососедстве, сотрудничестве, единой неделимой безопасности», — резюмирует эксперт.