«Дать дорогу молодым»: регионам подобрали новых губернаторов

Следующий единый день голосования в России состоится только в сентябре 2019 года, однако, по сути, подготовка к выборам уже началась.

Во вторник, 2 октября, в отставку подали сразу два губернатора, которым в противном случае пришлось бы переизбираться на новый срок. Свои посты покинули губернатор Липецкой области Олег Королев и глава Курганской области Алексей Кокорин.

Кокорин, согласно сообщению пресс-службы, переходит на новое место работы, а Королев заявил, что «пора давать дорогу молодым». Источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, рассказывает, что представители команды губернатора Липецкой области еще недавно обращались к нему за консультацией.

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Для сравнения, на прошлой неделе о замене глав Кабардино-Балкарии, Приморского края и Астраханской области общественность узнала из официального сообщения на сайте Кремля.

В скором времени их места займут временно исполняющие обязанности глав регионов (врио), у которых будет год, чтобы снискать благосклонность своих избирателей.

Кроме того, говоря об итогах единого дня голосования в этом году, источник «Газеты.Ru» в Кремле подчеркивал, что большая часть обновленных кадров показали себя успешно и выиграли в первом туре выборов.

Напомним, не смогли переизбраться главы Хакасии, Хабаровского и Приморского краев, Владимирской области.

Олег Королев: последний из могикан

В случае с Олегом Королевым отставка выглядела предсказуемо. Он руководит Липецкой областью с 1998 года. А до этого — с 1992 года — председательствовал в региональном областном совете. Возраст политика — 66 лет. Фактически это один из последних губернаторов-долгожителей. Королев был достаточно умелым политиком. Так, он смог выжить в периодических конфликтах с миллиардером Михаилом Лисиным, основным активом которого является Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). При этом в 2002 году он позволил занять пост мэра Михаилу Гулевскому, экс-заместителю генерального директор НЛМК по кадрам.

Политолог Константин Калачев называет Королева «последним из могикан». Впрочем, по его мнению, вопрос о причинах его отставки лежит на поверхности.

«У меня другой вопрос. Почему не отправили ранее? Четверть века — это срок. Значит, на хорошем счету. Но ресурс руководителя выработан. В следующем году истекал срок полномочий. Пора дать дорогу молодым. Мощная фигура, хороший политик, опытный руководитель. Есть за что хвалить. Но на все есть срок. Плановая ротация. Липецкая область на фоне других регионов ЦФО выглядит очень неплохо», — объясняет эксперт.

«У Королева время пришло. Он все-таки губернатор-сверхдолгожитель. А сейчас курс на кадровое обновление, и молодые губернаторы, как мы видим, показывают существенно лучшие результаты, чем управленцы предыдущих поколений в среднем», — объясняет логику отставки руководитель Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

Также, по информации «Газеты.Ru», федеральные власти были недовольны некоторыми действиями губернатора.

Алексей Кокорин: середняк в депрессивном регионе

Алексей Кокорин, в отличие от своего липецкого коллеги, встал во главе Курганской области только в 2014 году. До этого был мэром города Шадринска. Регион в экспертной среде практически всегда называли «депрессивным и малопривлекательным». По мнению Константина Калачева, губернатор не показал на своем посту ни больших провалов, ни успехов.

«Губернатор — середняк в депрессивном дотационном регионе. Хотя сельское хозяйство там вроде росло. Если в Липецкой области можно смело говорить про запрос на обновление, то по Кургану, скорее, запрос на экономический прорыв. Вот только условий для прорыва там нет», — заключает эксперт.

Похожего мнения придерживается и Глеб Кузнецов. По его мнению, Кокорин не показал, что под его управлением регион может достигать требуемых темпов развития. Регион остается наиболее «бесперспективной частью Урала». При этом, по мнению эксперта, процессы интеграции и экономического сотрудничества с соседними промышленными территориями не идут.

Кто на замену

Новым главой Курганской области станет Вадим Шумков. На данный момент Шумков является заместителем губернатора Тюменской области. Исполнять обязанности губернатора Липецкой области будет Анатолий Артаманов, вице-президент «Сбербанка России».

Оба являются выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

Один из источников отмечает, что кандидаты в губернаторы проходили кремлевские курсы кадрового резерва, из которого и берут большинство новых врио.

«20 лет — в наше время губернаторы столько не живут. Кокорин — огромный антирейтинг, неизбираемый», — подводит итог отставкам губернаторов политолог Виталий Иванов.

В ближайшее время, как отмечает источник «Газеты.Ru», можно ожидать новых отставок.