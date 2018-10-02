Путин и Вучич решают судьбу Косово. LIVE

Владимир Путин в начале встречи заявил, что во время переговоров необходимо обсудить обострившуюся ситуацию Сербии. Он отметил положительный рост динамики товарооборота и капиталовложения между странами.

«И уверен, нам нужно поговорить и о ситуации в регионе», — цитирует Путина РИА Новости.

Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что Сербия ежедневно сталкивается с многочисленными провокациями. Он отметил, что на сегодняшний день стороны далеки от решения «косовского вопроса».