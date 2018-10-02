Путин и Вучич решают судьбу Косово. LIVE

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О значимости переговоров с Владимиром Путинм сербский лидер рассказал еще вчера, 1 октября.
«Момент, в который я встречаюсь с президентом Путиным, является одним из самых значимых для нас за последние несколько лет. Ситуация в нашем регионе очень сложная, необходимы соизмерять каждое слово и, конечно, каждый политический шаг. В момент, когда мы можем быть довольны экономическим прогрессом, у нас значительные политические проблемы в регионе. Поэтому встреча с президентом Путиным имеет особое значение», — сказал Вучич журналистам.
Александр Вучич выразил свою признательность российскому лидеру за защиту интересов Сербии. Как сообщает «Интерфакс», Вучич пригласил Путина посетить Белград.
«Мне надо выразить огромную признательность вам лично за твердую позицию, которую вы занимаете в защите международного права и жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия», — заявил Вучич.
Также сербский лидер подарил Путину книгу «Моя прекрасная Сербия».
Первые фотографии со встречи уже появляются в официальном твиттер-аккаунте Кремля.
Александр Вучич начал переговоры на русском языке. Он приветствовал российского лидера словами: «Уважаемый господин президент, дорогой друг Владимир Владимирович».
Также Вучич поблагодарил Путина за гостеприимство, отметив, что эти переговоры имеют большое значение для его страны.
Владимир Путин в начале встречи заявил, что во время переговоров необходимо обсудить обострившуюся ситуацию Сербии. Он отметил положительный рост динамики товарооборота и капиталовложения между странами.
«И уверен, нам нужно поговорить и о ситуации в регионе», — цитирует Путина РИА Новости.
Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что Сербия ежедневно сталкивается с многочисленными провокациями. Он отметил, что на сегодняшний день стороны далеки от решения «косовского вопроса».
При этом президент России Владимир Путин неоднократно обращался к теме Косова. В 2017 году во время выступления в клубе «Валдай» он отметил, что страны ЕС «сами спровоцировали» рост сепаратистских настроений в Европе, поддержав отделение Косова.
Причиной для приведения войск в состояние боеготовности стали действия косовских полицейских на административной границе Сербии и Автономного края Косово и Метохия. По данным местного телевидения, 60 спецназовцев полиции Косова заняли Центр экологии и спорта возле Газиводского озера, снабжающего водой гидроэлектростанцию «Газивода». По собщениям сербских СМИ, сотрудники косовских силовых структур задерживали сербов, которые не совершали правонарешений.
После этого Вучич заявил о том, что попросит поддержки у президента Путина. Обострения конфликта до состояния «горячего» не произошло, тем не менее, косовский вопрос, видимо, снова станет актуальным в ближайшее время.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что встреча с Вучичем пройдет за рабочим завтраком.
«начнется его встреча с президентом Сербии Вучичем, они будут общаться в достаточно узком составе, в том числе предусматривается общение с глазу на глаз. Это будет и просто общение, и они продолжат за рабочим завтраком, еще раз повторяю, в рамках рабочего визита Вучича в Российскую Федерацию», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
В Москве начались переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича, которые проходят в достаточно непростой обстановке для Белграда. Накануне обострился конфликт вокруг Косово, в связи с чем Сербии может потребоваться дипломатическая поддержка Москвы на международной арене. Более того, сербская армия даже была приведена в состояние боеготовности.
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