Все из-за КНДР: Южная Корея освободила «Севастополь»

Власти Южной Кореи освободили российский сухогруз «Севастополь», задержанный ранее в порту «Пусан», сообщает посольство России в Сеуле.

«Запрет полностью снят, все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — говорится в сообщении дипмиссии.

Теперь судно может покинуть порт, однако пока выходить в море капитан не планирует. «Севастополь» находится на ремонте в доках Пусана с середины августа. 28 сентября сухогруз был задержан южнокорейскими властями — сначала без объяснения причин, однако после выяснилось, что причиной инцидента стали санкции.

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Судоходная компания «Гудзон», владеющая судном «Севастополь», попала под санкции США, введенные 21 августа в связи с подозрениями в участии приморской компании в нелегальных поставках топлива в Северную Корею — вопреки международным санкциями ООН.

На борту сухогруза находятся 14 членов команды — все они граждане России. После задержания судна МИД РФ сделал официальное представление послу Южной Кореи в Москве У Юн Гыну. Москва потребовала немедленно отменить запрет на выход судна из порта «Пусан».

Судно при этом не было арестовано — лишь задержано агентом, не выдававшим разрешения. Представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский подчеркнул, что сам агент пока не раскрывает точные причины, по которым не выдает разрешение — действует ли он по своей инициативе или чьей-либо другой.

«Информация о задержании судна поступила в компанию вечером в пятницу. Обычно агент присылает письмо капитану на английском языке, в этот раз письмо был написано на корейском», — добавил Осичанский.

Российские суда регулярно задерживаю в иностранных портах. За несколько дней до инцидента в Пусане в испанском порту «Мотриль» задержали российское судно «Заполярье».

Судно было задержано из-за возникших у судовладельца финансовых проблем. Как отмечается, власти Испании задержали судно до разрешения ситуации. При этом у экипажа «Заполярье» заканчивается продовольствие.

Неделей ранее российское судно «Лада» было задержано в Южно-Африканской Республике за транспортировку промышленных взрывчатых веществ без необходимых документов.

Вскоре после этого представитель посольства России в ЮАР заявил, что судно покинуло южноафриканский порт в городе Порт-Элизабет. Как сообщили в российской дипмиссии, владельцы сухогруза смогли получить транзитное разрешение, необходимое для выхода в море.

Наконец, в начале осени российский генконсул в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что члены экипажа российского судна «Поморье» не могут вернуться из США, так как у сменного экипажа нет виз.

При этом скандалы с задержанием судов случаются по всему миру, хотя внимание западной прессы привлекает именно Дальний Восток.

В конце 2017 года агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Россия нелегально поставляет сырую нефть и нефтепродукты в КНДР, нарушая режим антикорейских санкций, введенный Совбезом ООН и поддержанный Москвой.

Трансферы в октябре и ноябре показали, пишет агентство, что погрузка сырья происходит прямо в море, с корабля на корабль, отметил анонимный собеседник агентства. Данные за сентябрь показали, что северокорейские танкеры шли напрямую из России в КНДР.

«Никаких свидетельств того, что правительство России было вовлечено в эти контрабандные поставки, не зафиксировано», — заявил один из источников. При этом он отметил, что эти поставки представляют собой «дорогу жизни» для КНДР.

Оба анонимных источника располагают данными военно-морской разведки и спутниковыми снимками судов, приписанных к российским портам на Дальнем Востоке. Агентство сообщает, что остальную информацию источники сообщать отказались, поскольку она является «засекреченной».

МИД РФ и Таможенная служба отказались комментировать информацию о предполагаемых трансферах нефтепродуктов с российских танкеров на северокорейские суда.

Reuters сообщает, что им также не удалось уточнить объемы контрабандной нефти. Однако ряд маневров в океане, сделанных российскими танкерами, выглядит «необычно». Также агентство располагает информацией, что на несколько дней капитан российского танкера отключал GPS-транспондер. Владелец российского танкера, компания «Алиса», отрицала любые контакты с северокорейскими судами и заявил, что не в курсе того, что «Витязь» заправлял рыболовные траулеры. Замдиректора владельца танкера, Ярослав Гук, заявил, что «Витязь» не участвовал в контрабанде нефти в КНДР — это было бы «полным безумием».