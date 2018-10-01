«Дело Скрипалей»: Боширова связали с Януковичем

Обвиняемый Скотланд-Ярдом в отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля россиянин Руслан Боширов (которого ряд СМИ называет полковником российской военной разведки Анатолий Чепига) принимал участие в эвакуации с Украины бывшего главы государства Виктора Януковича.

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Об этом рассказал в интервью украинским СМИ журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, покинувший Россию после публикации материалов по «делу Скрипалей».

По его словам, именно за эту операцию Боширов получил звание Героя России. Один из адвокатов Януковича — Виталий Сердюк – категорически опроверг данные об участии российский военных в доставке своего подзащитного в Россию, передает НСН.

Ранее журналистские сообщества The Insider и Bellingcat рассказали, что «Руслана Боширова» на самом деле зовут Анатолий Чепига, и он является полковником Главного управления Генерального штаба ВС РФ (бывшее ГРУ). Кроме того, в 2014 году президент России

Владимир Путин якобы удостоил Чепигу звания Герой России «за выполнение миротворческой миссии».

В воскресенье 4 марта 2018 года 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Вскоре Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов — , а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ.

Москва опровергла причастность к инциденту. В сентябре главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у Петрова и Боширова. Обвиняемые британским следствием рассказывали, что в Соединенное Королевство они отправились как туристы — чтобы «оторваться».

О себе подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказывали немного и неохотно — после интервью о Боширове и Петрове стало известно лишь то, что они являются «предпринимателями средней руки», а их бизнес связан со спортивным питанием.

Вскоре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе заседания 73-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вновь обвинила Россию во лжи в связи с отравлением в Солсбери.

Британский политик заявила, что Россия стремиться «запутать всех своей отчаянной фальсификацией».

Посольство РФ в Великобритании раскритиковало это заявление, передает ФАН.

«У нас нет ни малейшего желания комментировать очередные агрессивные выпады министра иностранных дел Великобритании Ханта в адрес России, которые не имеют ничего общего с реальностью», — указали в диппредставительстве.

В ходе эскалации «дела Скрипалей» швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландское издание NRC Handelblad сообщили, что правоохранительные органы Королевства Нидерландов при помощи британских спецслужб арестовали весной 2018 года двух российских граждан, которые якобы собирались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц.

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов отказалась от комментариев по этому поводу. Служба разведки Швейцарской конфедерации, в свою очередь, сообщила Tages Anzeiger, что «в курсе ситуации с раскрытием и выдворением российских шпионов в Гааге». В материале NRC сообщалось, что аресты российских агентов и шпионов стали результатом сотрудничества различных европейских спецслужб.

Кроме того, по данным голландских правоохранителей, россияне располагали спецоборудованием для взлома компьютерной системы лаборатории в Шпице и «работали на ГРУ». Швейцарские разведчики подчеркнули, что участвовали в операции вместе с коллегами из Нидерландов и Великобритании и смогли предотвратить вторжение в важный объект национальной инфраструктуры.

После этого МИД России вызвал посла Нидерландов в Рене Джонс-Бос, а также представителя Швейцарии в Москве Ива Росье чтобы озвучить им претензию российской стороны к необоснованной «шпиономании» Запада.

«Рене Джонс-Бос была приглашена для беседы в МИД России в связи с продолжающейся кампанией по нагнетанию шпиономании.

Внимание нидерландской стороны было привлечено к недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций, в том числе касающихся наиболее острых проблем международной политики, которые могут нанести дополнительный ущерб и без того подорванным двусторонним отношениям», — говорилось в сообщении дипведомства РФ.

Позднее источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI) заявил, что Сергей Скрипаль работал на разведку четырех стран-участниц альянса. По словам источника, сотрудничество Скрипаля с разведслужбами НАТО продолжалось до 2017 года. При этом он якобы выдавал им информацию о действующих на территории других стран российских шпионах.

Что касается Москвы, то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотят больше вести дискуссию об отравлении Скрипалей.

«Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. BBC не может что-то подтвердить, BBC может выдвинуть предположение или еще что-то. И, поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, мы, как Кремль, больше не хотим в этой дискуссии участвовать», — сказал представитель главы российского государства.