Скандал с «золотым парашютом»: вице-губернатор будет уволен

Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, вызвавший скандал получением выходного пособия в размере 23 окладов, а через два дня восстановленный в должности, не войдет в новый состав регионального правительства, сообщил глава региона Александр Гусев, передает ФАН.

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«До 8 октября он работает. Сумма выплаты 223 тысяч рублей. Была информация о том, что он якобы получает сейчас доплату страховой пенсии. Нет, сейчас он не получает. Почему такой отклик? Во-первых, закон 2005 года. Наверное, сейчас просто в обществе достаточно серьезная дискуссия о справедливости, и она правомерна», — приводит Пятый канал комментарий главы региона.

Ранее в пресс-службе регионального правительства пояснили, что Агибалов был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий врио Гусева. По региональному закону Воронежской области ему было выдано единовременное денежное вознаграждение в размере 23 месячных окладов и назначена доплата к пенсии по старости.

Исходя из того, что

оклад Агибалова составлял 11 189 рублей, ему был выплачен так называемый «золотой парашют» суммой 223892 руб.,

— до вычета НДФЛ. Что касается доплаты к пенсии, то Агибалову приостановили выплаты, как только он снова был назначен на госслужбу. Агибалов снова был назначен замгубернатора области на срок, пока не будет сформировано новое областное правительство — до 12 октября, передает НСН.

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?», — так прокомментировал скандал сам губернатор.

Позднее сотрудники прокуратуры по Воронежской области начали проверку по заявлению Агибалова, который сам попросил проверить законность выплаченных ему 23 окладов. Об этом сообщил старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов.

«Сегодня в прокуратуру обратился Юрий Агибалов, и нами начата проверка. Он попросил проверить законность действий, произведенных в отношении него с 15 по 17 сентября. Мы проводим проверку законности по факту выплаты вице-губернатору компенсации в связи с увольнением на пенсию», — цитирует силовика ТАСС.

Рекордсменом по размерам «золотого парашюта» в современной российской истории остается бывший генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Стржалковский, получивший $100 млн, когда покинул свой пост 17 декабря 2012 года, передает РИА «Новости».

Второе место занимает экс-президент «СТС Медиа» Александр Роднянский, которому было выплачено $25,9 млн.

В CTC Роднянский работал с 2002 года. При нем на базе телеканала был создан холдинг, который в 2006 году вышел на биржу NASDAQ и был оценен инвесторами в $2,1 млрд. Роднянский ушел с поста гендиректора «СTC Медиа» в июне 2008 года. 22 июня 2009 года он оставил пост президента медиакомпании ради собственных проектов.

Тройку лидеров замыкает бывший президент «Уралкалия» Денис Морозов, которому было выплачено 220 млн руб. Стоит упомянуть, что в марте 2013 года на конференции Общероссийского народного фронта депутат Госдумы VI созыва, токарь с 47-летним стажем Валерий Трапезников сообщил президенту России Владимиру Путину о размере «золотого парашюта» главы «Ростелекома» Александра Провоторова — он получил при увольнении 230 млн руб.

В дальнейшем Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал незаконным «золотой парашют» Провоторова. По мнению Генеральной прокуратуры, «выплаты таких компенсаций компаниями с государственным участием в неадекватных уровню общего благосостояния населения размерах создают угрозу стабильности общественных отношений и подрывают доверие граждан к государственной власти».

В апреле 2014 года Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части введения ограничения размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для отдельных категорий работников». Согласно закону, размер выходных пособий для топ-менеджеров государственных компаний не должен превышать троекратную сумму среднего месячного заработка.

В случае, если топ-менеджер уволен за какие-либо проступки либо уходит по соглашению сторон, выходное пособие вообще не будет выплачиваться. Компенсация предусмотрена лишь в случае увольнения по инициативе работодателя, либо в случае увольнения в связи со сменой собственника.