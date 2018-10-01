Путин, помоги! Зачем президент Сербии приехал в Россию

Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем 2 октября в Москве. «Лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику», — заявили в пресс-службе Кремля.

Встреча пройдет спустя всего пару дней после того, как в субботу, 29 сентября, президент Сербии приказал привести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность.

Причиной для подобных мер стали действия косовских полицейских на административной границе Сербии и Автономного края Косово и Метохия. По данным местного телевидения, 60 спецназовцев полиции Косова заняли Центр экологии и спорта возле Газиводского озера, снабжающего водой гидроэлектростанцию «Газивода». Как утверждали сербские СМИ, сотрудники косовских силовых структур задерживали сербов, которые не совершали правонарушений.

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Ситуацию еще сильнее обострил тот факт, что к захваченному объекту приехал президент Косова Хашим Тачи. Он лично следил за полицейским катером, выполнявшим объезд водохранилища. Во время проведения операции Тачи также сделал фотографию на берегу озера.

После приведения Вооруженных сил Сербии в боеготовность Вучич заявил, что Белград не потерпит насилия в отношении косовских сербов. «Мы никому не угрожаем и видим, насколько армия может быть сдерживающим фактором в предотвращении любого конфликта», — заявил сербский лидер, добавив, что выступает за диалог.

На следующий день, 30 сентября, Вучич заявил, что намерен просить поддержки у российского президента.

«Я попрошу поддержки у президента Путина на всех международных форумах», — заявил глава Сербии.

При этом он уточнил, что не будет просить о военной помощи по примеру Сирии. Вучич отметил, что не желает, чтобы на территории Сербии происходили военные столкновения.

В конечном итоге обострение так и не переросло в горячий конфликт — косовские силовики покинули район Газиводского озера. Как отмечают в Белграде, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, сербские власти приняли решение перекрыть подходы к водохранилищу для косоваров. Также к Газиводе прибыли силы НАТО, обеспечивающие миротворческую миссию в регионе.

Переговоры, которых не было

Инцидент вокруг Газиводского озера — лишь одно из проявлений многолетнего территориального конфликта между Сербией и Косово. Стороны не могут прийти к компромиссу уже более десяти лет, что мешает обоим государствам вступить в ЕС. Белград выразил намерение о вступлении еще в 2006 году. Приштина добивается того же с момента провозглашения независимости в 2008 году, которое Сербия, как и Россия, так и не признали.

Начало процессу дипломатического урегулирования должно было быть положено 7 сентября — на этот день в Брюсселе были запланированы переговоры Вучича и Тачи.

В мае этого года европейские лидеры поставили условие: стороны должны нормализовать отношения к началу 2019 года.

Уровень ожиданий от этой встречи в Брюсселе был достаточно высоким — европейские дипломаты надеялись, что она станет важной страницей в истории обеих республик. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выступила посредником между сторонами конфликта. Она возлагала надежды на переговоры и рассчитывала на заключение сторонами юридически обязывающего соглашения.

«У Вучича и Тачи есть реальный шанс нормализовать ситуацию», — заявила она. Если бы Сербии и Косово удалось договориться, то Могерини была бы выдвинута на Нобелевскую премию мира, говорил дипломатический источник РИА «Новости» в Брюсселе.

Однако переговоры не состоялись. Вучич отказался от общения с главой республики Косово, тем самым сорвав встречу, организованную при посредничестве ООН.

Свое нежелание контактировать с Тачи Вучич объяснил «обманами, угрозами и ложью косовских албанцев». Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, ситуация намного сложнее, чем кажется.

Высокопоставленные заложники

По словам Энгельгардта, президент Сербии находится в сложном положении — Запад ждал от него подписания договора, в то время как сербское общество оставалось настроенным категорически против любых уступок.

«Если Вучич подпишет соглашение, то очень сильно поставит себя под удар внутри страны. С другой стороны, он связан обязательствами перед Брюсселем. Сейчас он ищет какие-то возможности выхода из этого тупика. На мой взгляд, идея с запросом российской помощи — это, скорее, жест, ориентированный на аудиторию Сербии. Тем самым Вучич покажет: он ездит в Москву просить помощи, чтобы русские приехали и решили его проблемы», — говорит эксперт.

«Неудачные» переговоры с российским президентом необходимы Вучичу, чтобы показать, что он вынужден подписать соглашение с Косово за неимением других вариантов.

«Я думаю, что будет запрос о политической поддержке, которую Москва часто оказывала Белграду. Можно предположить, что будут демонстративные запросы военно-технической поддержки», — прогнозирует эксперт темы переговоров Вучича и Путина.

При этом, по оценке Энгельгардта, Вучич — не единственная «жертва обстоятельств» в этом конфликте. Заложником общественного мнения является также и президент Косово Хашим Тачи. Это иллюстрирует в том числе и ситуация вокруг Газиводского озера. По мнению эксперта, ввод спецназа на его территорию был личной инициативой косовского лидера.

«Таким образом он демонстрировал публике свое эмоциональное рвение и готовность отстаивать интересы самопровозглашенной республики в полном объеме и на всей территории. Он думает о том, как поднять косовский флаг везде, где только можно. Вот такой патриот. И Тачи и Вучич технически — братья по несчастию, потому что внутри Сербии и косовско-албанской общины совершенно противоположные настроения, их практически невозможно примирить», — отмечает эксперт.

Слово за Москвой

Пока все решения, которые предлагаются, обязательно идут в ущерб одной из сторон, отмечает Энгельгардт. Последнее предложение разделить границы не соответствовало интересам сербской стороны, что привело к назреванию недовольства внутри страны. В свою очередь, по мнению эксперта, косовские албанцы за эти годы привыкли, что у них есть внешняя поддержка со стороны ЕС и им не нужно идти на какие-то уступки.

Намерения Кремля оказывать поддержку Сербии пока остаются неясными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждать вопрос оказания какой бы то ни было помощи Белграду пока рано.

«Сначала должны состояться переговоры», — отметил Песков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

При этом от развития сербско-косовского конфликта зависят некоторые интересы России, подчеркивает Энгельгардт.

«В первую очередь, это экономический интерес», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Однако экономическими интересами ситуация не ограничивается. Сербия — одна из немногих стран Европы, которая не присоединилась к санкциям против России и ведет по нынешним временам крайне дружественную политику в отношенииМосквы, отмечает Энгельгардт.

«Для России невыгодно подписание соглашение между Белградом и Приштиной, потому что это приведет к принятию Косово в альянс НАТО. Соответственно, встанет вопрос о вступлении в НАТО и Сербии, а это само собой может поставить большую точку на всех проектах, предполагающих российское присутствие в этой стране», — заключил эксперт.