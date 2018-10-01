Все сделаем за вас: Украина наезжает на Венгрию

Киев вышлет венгерского консула, если Будапешт в ближайшее время сам не отзовет своего консула в городе Берегово в Закарпатье, об этом сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

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Это заявление последовало за публикациями украинских СМИ, согласно которым консульство Берегово выдает гражданам Украины венгерские паспорта. Как отмечалось, граждан просили не сообщать об этом украинским властям. Агентство «Укринформ» со ссылкой на видео, предоставленное источниками, сообщило, что во время процедуры выдачи венгерских паспортов участники вслух трижды присягали на верность Венгрии.

После того, как эта информация стала общедоступной, глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин потребовал разъяснений от Будапешта, а также пригрозил выслать из страны венгерского консула.

Марьяна Беца подтвердила, что позиция Киева в этом вопросе остается неизменной.

«… если венгерская сторона не отзывает своего консула из Берегова, поскольку она нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, мы будем высылать консула с Украины, и тогда в ближайшее время он поедет домой…», — пояснила дипломат.

Новость о выдаче венгерских паспортов жителям западных областей страны взбудоражила украинских националистов, которые в конце сентября собрались на митинг у здания МИД Украины. Участники назвали Венгрию «страной-агрессором на дипломатическом уровне» и призвали киевские власти «достойно ответить на вызовы Будапешта».

В МИД Венгрии, в свою очередь, заявляют, что выдача венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области не нарушает украинские законы и международное право, поэтому Будапешт не будет отзывать генконсула из Берегово. Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, комментируя ситуацию, также напомнил, что киевские власти проводят антивенгерскую политику и пытаются разжечь ненависть к венграм, проживающим на территории Украины. Так, напомнил Менцер, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто был внесен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» за «вмешательство во внутренние дела Украины».

«Запугать министра иностранных дел Венгрии не удастся. Закарпатские венгры, естественно, могут продолжать рассчитывать на Петера Сиярто и его безусловную, решительную поддержку», — приводит слова Менцера ФАН.

Кроме того, венгерский МИД пригрозил Киеву, что высылка консула из страны может создать Украине проблемы на пути вступления в Европейский союз. Петер Сийярто заявил, что наличие двойного гражданства является нормальной практикой для проживающих на территории ЕС. Подобная реакция Киева свидетельствует о том, что Украина не настроена серьезно на евроинтеграцию, считает венгерский министр. Он также допустил, что в будущем «могут потребоваться дальнейшие меры по замедлению интеграции Украины в ЕС».

В случае, если Киев все-таки вышлет венгерского консула, Будапешт ответит зеркальными мерами, подчеркнул политик.

Кризис в отношениях между государствами продолжает нарастать. В августе украинский МИД вручил временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу ноту протеста из-за ряда «недружественных шагов официального Будапешта».

Киевские власти были возмущены учреждением в Венгрии должности министра по развитию Закарпатской области, которая сейчас входит в состав Украины.

Как сообщалось, политик, занимающий этот пост, будет курировать программу развития детских садов Карпатского бассейна. В украинском МИДе посчитали, что в зону интересов Венгрии попала «часть суверенной территории Украины».

В мае Будапешт направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу документ, в котором утверждалось, что попытка реформирования Украины для ее вступления в альянс провалилась. Венгерские власти призвали НАТО пересмотреть программу поддержки Украины.

«Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление», — цитирует документ «Украинская правда».

Кроме того, венгерское правительство приняло меморандум о защите венгров в украинском Закарпатье и разослало этот документ всем входящим в НАТО странам.

Документ предлагает вывести украинские национальные меньшинства, связанные со странами-членами НАТО, из-под действия принятых Киевом дискриминационных законов. Речь идет в первую очередь о вызывающем раздражение в Будапеште украинском законе об образовании, принятом в 2017 году. Закон ограничивает возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств, в том числе на русском и венгерском.