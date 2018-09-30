«Московский тупик»: Порошенко о деэскалации в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в препятствовании размещения миротворцев ООН в Донбассе, передает ФАН.

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«Мне бы хотелось большего и скорейшего прогресса в этом вопросе, но он упирается в глухой московский тупик.

Ключи от мира находятся в Москве», — заявил украинский лидер.

Двумя днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на Генассамблее ООН призвал Запад «вразумить» Украину.

Он отметил, что сейчас российская сторона поддерживает миссию ОБСЕ в Донбассе и готова обсуждать ей предоставление охраны ООН. Однако Киев «тешит себя иллюзиями» о вводе миротворцев в регион при поддержке Запада и «все чаще грозит силовыми сценариями».

«Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины», — добавил дипломат.

За неделю до этого глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что, по мнению Киева и западных партнеров, в рамках миротворческой миссии в Донбассе должны присутствовать военные, полицейские и международная администрация, два последних пункта он назвал «мегапринципиальными».

По его словам, проект резолюции по миротворцам в Донбассе должен быть общим от Украины и ее западных партнеров, отметив, что такая модель была подготовлена «очень давно». Украинский министр добавил, что миротворческая операция должна быть последовательной, передает НСН.

«Но по определению, это не могут быть миротворцы, которые охраняют только миссию СММ... Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения... Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

В ответ на это заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал, что

стратегию Киева по Донбассу не поддержит местное население.

«Вводить какую-то администрацию извне абсурдно. Это никогда не будет работать. К чему приводит ситуация, где кто-то должен решать за людей, мы уже видим по происходящему на Украине, когда за украинские власти решают некие посольства, не отражая интересы самого украинского народа», — сказал парламентарий.

Он также напомнил о позиции Москвы в отношении того, где могут располагаться миротворческие силы ООН в регионе.

«Мы неоднократно заявляли, что миротворцы должны действовать только на линии соприкосновения сторон», — пояснил депутат.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер выразил надежду на возвращение Донбасса под административный контроль Киева.

«Я действительно верю, что эти районы можно вернуть Украине. По минским соглашениям Россия не отказывается вернуть эти территории. Также Москва всегда говорит о безопасности русскоязычных людей. Поэтому, если Россия действительно о них волнуется, то должна отыскать путь к установлению мира, чтобы эти районы можно было восстановить в кратчайшее время. И люди вернулись к нормальной жизни», — отметил дипломат.

В свою очередь, лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что идея введения миротворцев в Донбасс не имеет перспектив.

«Почему? Потому что если речь идет о миротворцах, в части обеспечения безопасности СММ ОБСЕ, тогда этот вопрос может быть рассмотрен, проект соответствующей резолюции подан МИДом России в Совет безопасности ООН», — сказал политик.

При этом, по его словам, если речь идет о видении Киева, то

о введении миротворцев нужно договариваться с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, на что украинская власть не согласится.

В середине прошлого месяца Государственная пограничная служба Украины получила от руководства страны приказ готовиться к «деоккупации» Донбасса, рассказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. Силовик отметил, что пограничники уже готовятся к восстановлению контроля над украино-российской границей.

«Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса. ГПСУ должна быть готова к взятию под свой контроль границы после начала деоккупации Донбасса, именно на Госпогранслужбу ложится ответственность за восстановление госграницы», — пояснил замглавы правоохранительного ведомства.