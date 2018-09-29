«Международная изоляция»: Порошенко обрек Россию на одиночество

Президент Украины Петр Порошенко, подводя итоги поездки на 73-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что Россия находится в «международной изоляции» от всего цивилизованного мира.

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Политик также сказал, что ему «многое удалось» в ходе мероприятия и многие мировые лидеры заявили об укреплении своей поддержки Киева, передает ФАН.

«Украина была одним из первых приоритетов для многих лидеров иностранных государств, начиная от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и заканчивая президентом Польши Анджеем Дудой. Везде был поставлен вопрос об укреплении поддержки Украины», — сказал Порошенко.

Глава МИД Украины Павел Климкин на Генассамблее ООН также заявил, что Россия якобы оказалась в изоляции. По его словам, это «показывает» голосование по Крымской резолюции.

Он также добавил, что ситуация на ГА ООН свидетельствует о поддержке миром Украины. Климкин подчеркнул, что на Генассамблеи, в частности, обсуждалась миротворческая миссия в Донбассе.

Вместе с тем,

министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает страны Запада вразумить правительство Украины

по поводу ввода войск в Донбасс.

По его словам, украинские власти тешат себя иллюзиями о введении оккупационных сил в Донбасс. Он также добавил, что Запад должен заставить Киев прекратить блокаду Донбасса. Лавров подчеркнул, что российская сторона поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине.

«Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины», — подчеркнул дипломат.

Двумя днями ранее глава украинской парламентской делегации при Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев рассказал, что немецкая сторона хочет возвращения России в ПАСЕ.

«Немцы думают, что России нужно вернуться в ПАСЕ, но у них есть сомнения. Они считают, что это сложно, но не безнадежно», — написал украинский дипломат на своей странице в фейсбуке.

В тот же день пользователи Сети высмеяли совместный снимок Дональда Трампа и Петра Порошенко, на котором они одеты в одинаковые костюмы. Фото, привлекшее столь много внимания, было выложено в твиттере пресс-секретарем украинского президента Станиславом Цеголко, передает НСН.

На снимке президенты выглядят идентично: черные пиджаки, белые рубашки и красные галстуки. Пользователи не удержались от ироничных комментариев. Кто-то предположил, что Порошенко выглядит, как охранник Трампа. Некоторые пользователи поинтересовались ценой, которую заплатила украинская сторона за фотографию с президентом США.

Чуть ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте России Александр Молохов заявил, что

представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались запретить российским правозащитникам произносить слово «Крым» на выступлениях в организации.

Во вторник, 25 сентября, Молохов выступил на площадке ООН. В своем докладе он, в частности, говорил о «крымских санкциях» со стороны США, Украины и стран Европы. Его коллега Сергей Пинчук также призвал страны-участницы ООН оказать влияние на Украину, где, по его мнению, ущемляются права крымских татар.

Молохов рассказал, что по правилам выступления в ООН участники предварительно отправляют организаторам тексты докладов. По его словам, «какие-то непонятные люди» попытались отредактировать тексты докладов.

«В [деловой переписке между делегацией России и ООН] говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово «Крым». Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание «крымские татары» на «украинские татары», — сказал российский дипломат.

Стоит также отметить, что «на полях» ГА ООН Порошенко передал генсеку организации Антониу Гутеррешу ноту о решении Киева не продлевать договор о дружбе с Россией.