Повод для протестов: зачем Эрдоган приехал к Меркель

В четверг, 27 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Германию. Это его первый официальный визит с момента избрания на пост в 2014 году. В программе визита турецкого президента — встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель. Также лидеры стран проведут беседу за рабочим завтраком в субботу, за которым обсудят немецко-турецкие отношения и международную повестку.

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Представитель немецкого правительства Штеффан Зайберт рассказал, что стороны планируют обсудить сотрудничество в сферах экономики, обороны, безопасности, а также затронуть темы Сирии, борьбы с экстремизмом и нелегальной миграции. Он отметил, что Германия заинтересована в сильной и демократической Турции. Эрдоган перед визитом, в свою очередь, говорил, что желает вернуть «теплые отношения между странами».

Однако встреча будет проходить в непростых условиях. Гражданское общество Германии воспринимает турецкого лидера достаточно негативно. В преддверии встречи немецкие граждане вышли на улицы в знак протеста против визита Эрдогана в ФРГ.

В столице акция, прошедшая 22 сентября, по данным полиции собрала несколько сотен участников, в Дюссельдорфе — 200, в Билефельде и Эссене — почти 100. Протесты прошли также в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте.

Участники акции выразили недовольство внутренней политикой Эрдогана. В частности, активисты возмущены нарушением свободы слова и усиленным контролем за оппозицией в Турции. Митингующие также напомнили о произвольных арестах, пытках и похищениях жителей на территории, на которой раньше проживало преимущественно курдское население.

Ноту протеста также выразили и несколько германских депутатов. Они решили не принимать участие в государственном банкете по случаю визита Эрдогана.

Научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ильшат Саетов в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что отношения Эрдогана с Западом стабильно ухудшаются на протяжении восьми лет.

«С одной стороны, политика Эрдогана ведет к отторжению Европы. Однако, надо сказать, что ЕС тоже виноват в ухудшении отношений, которые испортились после переговоров по включению Турции в Европейский союз, что было вполне реально сделать. Тогда, может, многие «зигзаги» политики Эрдогана не произошли бы», — рассуждает эксперт.

По словам Саетова, Турцию не включили в Евросоюз, в основном, из-за идеологических причин, после чего Эрдоган и начал отдаляться от Запада, строить свою вертикаль власти и «закручивать гайки». Это, в свою очередь, привело к волнениям 2013 года из-за вырубки деревьев в парке Гези, коррупционному скандалу, попытке государственного переворота в 2016 году.

«Все это привело к тому, что Эрдоган говорит о Западе больше на повышенных тонах. В то же время, ЕС — самый крупный торговый партнер Турции, многие технологии идут из ЕС, кроме того, большая турецкая диаспора живет в Европе. Именно поэтому разрыв отношений нереален. К тому же, Турция — страна член НАТО», — сказал Саетов.

Говоря о переговорах между Меркель и Эрдоганом, эксперт отмечает, что существует несколько тем для их обсуждения. Во-первых, это миграционный вопрос, которым озабочена вся Европа. Турция служит буферной зоной для мигрантов из Сирии. В 2016 году Меркель инициировала соглашение ЕС и Турции, по которому Европа предоставляет денежные средства на содержание лагерей беженцев, а Турция, в свою очередь, не дает им просочиться в Европу в массовом количестве. С тех пор, как отмечает эксперт, количество нелегальных мигрантов, переплывающих с турецкого берега в Грецию, уменьшилось чуть ли не в десятки раз.

«Для Эрдогана очень важны экономические и политические связи. Сколько бы он не говорил, что Запад пытается сместить избранное правительство Турции, в любом случае, для него политическое признание Европы имеет большую ценность.

Кроме того, любые проправительственные СМИ в Турции всегда с гордостью пишут, когда их президент встречается с лидерами западного мира, будь то Трамп, Меркель или кто-то другой», — рассказал Саетов.

По словам эксперта, визит турецкого лидера в Германию может привести к заключению ряда небольших договоров, ведь Эрдоган имеет весомый аргумент перед западными политиками: он может пригрозить открыть все границы и не выделять деньги на содержание сирийских беженцев в Турции. Это естественным образом приведет к сотням тысяч, если не миллионам мигрантов, хлынувших в Европу.

«Эрдоган — искусный политик и хороший торговец, поэтому часто балансирует на грани между шантажом Запада и сохранением хороших отношений с ним. Европа тоже заинтересована, чтобы Турция была и в политической, и в экономической орбите ЕС. Эрдоган всегда требует большего, чтобы потом, торгуясь, дойти до реального. Поэтому, может, какие-то заявленные им требования не получится реализовать, но, в целом, с пустыми руками он точно не уедет», — убежден Саетов.

Однако руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов склонен оценивать ситуацию не в столь позитивном ключе. «Единственная тема, по которой они могут достигнуть соглашения, может быть подтверждение Эрдоганом политики взаимодействия с ЕС в области сохранения сирийских беженцев на своей территории. По всем другим векторам я здесь не вижу перспектив.

Формально, Эрдоган — нерукопожатный политик в Европе. В том числе и в Германии», — отметил эксперт.

Белов, однако, отметил, что Меркель заинтересована в сохранении хороших отношений с Турцией. «Это подбрюшье Европы, один из основных игроков на Ближнем Востоке. Эрдоган должен оставаться в контакте с Меркель», — сказал он.

Одновременно с этим, Германия сохраняет критический настрой лично к турецкому лидеру, его окружению и к тем процессам, которые происходят в стране.

«Фактически, отношения с Турцией находятся в замороженном состоянии. Это официальный визит, который не принесет конкретных результатов. В любом случае, позиция Меркель по отношению к Эрдогану известная, взвешенная, и ее политический рейтинг не пострадает от этих переговоров. Но и не улучшится», — заключил Владислав Белов.