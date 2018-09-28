Лавров в ООН: что скажет Россия. LIVE

Борисов неожиданно переключается на конфликты в других частях мира. В первую очередь болгарский премьер-министр упоминает боевые действия на юго-востоке Украины. Политик считает, что решение ситуации в стране должно быть найдено при активном посредничестве ООН.

Также Борисов говорит о конфликтах в Сирии, Ливии и Иране. Болгарский политик активно защищает иранскую сделку, называя ее образцом архитектуры глобальной безопасности, и критикует США за выход из сделки.