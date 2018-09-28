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Лавров в ООН: что скажет Россия. LIVE

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на Генеральной ассамблее ООН

Глава МИД России Сергей Лавров выступает на заседании 73-й Генассамблеи ООН. Речь российского министра, как предполагается, будет посвящена роли ООН, ситуации вокруг Сирии, Корейского полуострова и проблем нераспространения оружия. На этом же заседании также выступят представители Китая, Германии и других стран. «Газета.Ru» следит за заседанием Генассамблеи в режиме онлайн.
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17:23

Борисов неожиданно переключается на конфликты в других частях мира. В первую очередь болгарский премьер-министр упоминает боевые действия на юго-востоке Украины. Политик считает, что решение ситуации в стране должно быть найдено при активном посредничестве ООН.

Также Борисов говорит о конфликтах в Сирии, Ливии и Иране. Болгарский политик активно защищает иранскую сделку, называя ее образцом архитектуры глобальной безопасности, и критикует США за выход из сделки.

17:12

На сцену поднимается премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Болгарский лидер говорит об ответственности всех стран за обеспечение мира и безопасности. Как и его предшественники, Борисов посвящает немало внимания ситуации в регионе, где находится его страна.

Он делает акцент на том, что в этом году — столетняя годовщина завершения Первой мировой войны, которая началась именно на Балканах. Сегодня, говорит болгарский президент, ситуация в регионе все еще далека от идеала, однако прогресс в процессе достижения мира также очень существенный. Особое внимание он уделяет ситуации вокруг референдума в Македонии о смене названия страны.

16:54

Следующий выступающий — первый вице-президент Республики Южный Судан Табан Дэн Гай.

Политик посвящает выступление ситуации в его стране. Он призывает ООН усилить меры по достижению мира в его стране. Государство Южный Судан обрело независимость лишь в 2011 году, однако отделение от Судана вызвало ряд сложностей, приведших к внутреннему конфликту, разрешить который позволило посредничество соседних государств.

Он приветствует действия ООН, однако призывает пересмотреть существующие условия проведения миротворческой операции.

16:37

Следующим на трибуну поднимается министр иностранных дел Республики Гайана Карл Гринидж.

Речь политика посвящена вопросам реформирования международной системы. По его словам, мир сталкивается сегодня с серьезными проблемами из-за политики эксклюзивности, которую проводят крупные государства. По словам Гриниджа, в ООН должны озаботиться поиском новых форматов многостороннего взаимодействия.

Также глава МИД африканской страны заявил о важности превентивной дипломатии в решении международных конфликтов. Гринидж также благодарит ООН за содействие решению территориального спора между Гаяной и Венесуэлой.

Спор двух стран ведется в отношении района Эссекибо на западе Гайаны, богатого природными ископаемыми, который Венесуэла требует включить в свой состав с начала девятнадцатого века.

16:20

Первый выступающий — президент Албании Илир Мета.

Балканский лидер посвятил свою речь укреплению ООН. Мета отмечает значимость организации в построении мира на Балканах, а также призывает способствовать дальнейшей интеграции Косово в международную систему.

Поднимает политик и ближневосточные темы, в частности ливийский и сирийские конфликты, проблемы распространения наркотиков и изменения климата. Албанский президент уверяет, что его страна готова к кооперации с международным сообществом для решения всех этих проблем.

16:10

Председатель Генассамблеи Мария Фернанда Эспиноса Гарсес объявляет заседание открытым.

16:06

К слову, участие Лаврова в нынешней Генассамблее проходит достаточно насыщено. За предыдущие четыре дня российский министр провел более двух десятков бесед с главами государств, правительств и МИД из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Среди собеседников были, в частности, президенты Венесуэлы Николас Мадуро и Хорватии Колинда Грабар-Китарович, глава МИД КНДР Ли Ён Хо, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

15:50

Лавров, как ожидается, уделит внимание в своей речи важности укрепления ООН, ее руководящей и центральной роли в мировых делах.

Министр, вероятно, вновь обозначит позицию Россию по поддержке усилий реформирования ООН и миротворческой деятельности, недопустимости героизации нацизма и переписывания истории, прежде всего, итогов Второй мировой войны.

Министр также коснется ситуации вокруг Сирии, Корейского полуострова, проблем нераспространения.

15:42

Кроме российского министра на сегодняшнем заседании также выступят представители Германии, Китая, Ирака, Туниса, Республики Гайана, Южного Судана, Болгарии, Самоа, Дании, Республики Вануату, Сент-Люсии, Малайзии, Андорры, Фиджи, Черногории, Маврикия, Греции и Камбоджи.

15:35

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Нью-Йорке пройдет 12-е пленарное заседание 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которого выступит министр иностранных дел Сергей Лавров, а также представители еще почти 20 стран.

«Газета.Ru» внимательно следит за ходом заседания и рассказывает вам о самом главном. Оставайтесь с нами!