Лавров в ООН: что скажет Россия. LIVE

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Борисов неожиданно переключается на конфликты в других частях мира. В первую очередь болгарский премьер-министр упоминает боевые действия на юго-востоке Украины. Политик считает, что решение ситуации в стране должно быть найдено при активном посредничестве ООН.
Также Борисов говорит о конфликтах в Сирии, Ливии и Иране. Болгарский политик активно защищает иранскую сделку, называя ее образцом архитектуры глобальной безопасности, и критикует США за выход из сделки.
На сцену поднимается премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Болгарский лидер говорит об ответственности всех стран за обеспечение мира и безопасности. Как и его предшественники, Борисов посвящает немало внимания ситуации в регионе, где находится его страна.
Он делает акцент на том, что в этом году — столетняя годовщина завершения Первой мировой войны, которая началась именно на Балканах. Сегодня, говорит болгарский президент, ситуация в регионе все еще далека от идеала, однако прогресс в процессе достижения мира также очень существенный. Особое внимание он уделяет ситуации вокруг референдума в Македонии о смене названия страны.
Следующий выступающий — первый вице-президент Республики Южный Судан Табан Дэн Гай.
Политик посвящает выступление ситуации в его стране. Он призывает ООН усилить меры по достижению мира в его стране. Государство Южный Судан обрело независимость лишь в 2011 году, однако отделение от Судана вызвало ряд сложностей, приведших к внутреннему конфликту, разрешить который позволило посредничество соседних государств.
Он приветствует действия ООН, однако призывает пересмотреть существующие условия проведения миротворческой операции.
Следующим на трибуну поднимается министр иностранных дел Республики Гайана Карл Гринидж.
Речь политика посвящена вопросам реформирования международной системы. По его словам, мир сталкивается сегодня с серьезными проблемами из-за политики эксклюзивности, которую проводят крупные государства. По словам Гриниджа, в ООН должны озаботиться поиском новых форматов многостороннего взаимодействия.
Также глава МИД африканской страны заявил о важности превентивной дипломатии в решении международных конфликтов. Гринидж также благодарит ООН за содействие решению территориального спора между Гаяной и Венесуэлой.
Спор двух стран ведется в отношении района Эссекибо на западе Гайаны, богатого природными ископаемыми, который Венесуэла требует включить в свой состав с начала девятнадцатого века.
Первый выступающий — президент Албании Илир Мета.
Балканский лидер посвятил свою речь укреплению ООН. Мета отмечает значимость организации в построении мира на Балканах, а также призывает способствовать дальнейшей интеграции Косово в международную систему.
Поднимает политик и ближневосточные темы, в частности ливийский и сирийские конфликты, проблемы распространения наркотиков и изменения климата. Албанский президент уверяет, что его страна готова к кооперации с международным сообществом для решения всех этих проблем.
Председатель Генассамблеи Мария Фернанда Эспиноса Гарсес объявляет заседание открытым.
К слову, участие Лаврова в нынешней Генассамблее проходит достаточно насыщено. За предыдущие четыре дня российский министр провел более двух десятков бесед с главами государств, правительств и МИД из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Среди собеседников были, в частности, президенты Венесуэлы Николас Мадуро и Хорватии Колинда Грабар-Китарович, глава МИД КНДР Ли Ён Хо, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Лавров, как ожидается, уделит внимание в своей речи важности укрепления ООН, ее руководящей и центральной роли в мировых делах.
Министр, вероятно, вновь обозначит позицию Россию по поддержке усилий реформирования ООН и миротворческой деятельности, недопустимости героизации нацизма и переписывания истории, прежде всего, итогов Второй мировой войны.
Министр также коснется ситуации вокруг Сирии, Корейского полуострова, проблем нераспространения.
Кроме российского министра на сегодняшнем заседании также выступят представители Германии, Китая, Ирака, Туниса, Республики Гайана, Южного Судана, Болгарии, Самоа, Дании, Республики Вануату, Сент-Люсии, Малайзии, Андорры, Фиджи, Черногории, Маврикия, Греции и Камбоджи.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Нью-Йорке пройдет 12-е пленарное заседание 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которого выступит министр иностранных дел Сергей Лавров, а также представители еще почти 20 стран.
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