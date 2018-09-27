Забудьте о России: почему Трамп давит на Китай

Американский президент Дональд Трамп во время своих выступлений в рамках 73-й Генеральной Ассамблеи ООН неоднократно заявлял о вмешательстве Китая в американские выборы. Обвинения прозвучали даже на абсолютно не подходящем для этой темы заседании Совбеза, посвященном проблемам нераспространения оружия массового уничтожения.

При этом если верить американским СМИ, то риторика о китайском вмешательстве в выборы — лишь первая ласточка, за которой последуют и другие обвинения.

Не только Белый дом, но также министерства финансов, торговли и обороны намерены предъявить претензии Китаю за его «пагубную деятельность» в области кибератак, краже интеллектуальной собственности, «враждебных действиях» по отношению к государственному и частному секторам США, писал на этой неделе портал Axios.

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Агентство Reuters, в свою очередь, подтверждает эти прогнозы, публикуя слова неназванного высокопоставленного представителя администрации американского президента, что «вмешательство Китая во внутренние дела США достигло недопустимого уровня».

По утверждению этого чиновника, коммунистическая партия и правительство Китая осуществляют различные злонамеренные действия по вмешательству не только в дела Соединенных Штатов, но и других стран мира. По его словам, китайское правительство для продвижения интересов коммунистической партии использует политические, экономические, коммерческие, военные и информационные инструменты.

Как отмечают эксперты, ожесточение риторики американцев в отношении Китая — вполне закономерный процесс. Антикитайская риторика призвана решить сразу несколько проблем, стоящих перед Белым домом в настоящее время.

Как это часто в последнее время бывает в случае с США, внешнеполитическую риторику страны сильно определяет внутренняя повестка.

«К сожалению, американцы очень сильно мешают свою внутреннюю и международную политику. Жесткая риторика в адрес Китая несомненно связана с промежуточными выборами», — говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

Заместитель директора ЦКЕМИ Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» поясняет:

«Говоря о китайском вмешательстве в выборы, Трамп пытается «размыть» главный инструмент своего торпедирования и ослабления со стороны демократов — «Рашагейт». И здесь он убивает сразу двух зайцев».

Во-первых, отмечает эксперт, говоря о том, что в американские выборы вмешивается еще и Китай, Трамп автоматически переключает внимание общественности с российского вмешательства и лишает демократов монополии по данному вопросу.

Во-вторых, он таким образом доказывает эффективность своей администрации в вопросе отражения внешних угроз для США. Тем самым Трамп отвечает на обвинения своих оппонентов, которые упрекают его в недостаточном внимании на вопросы вмешательства во внутреннюю американскую политику.

«Трамп дает понять, что его администрация не дремлет и не пропускает факты вмешательства во внутреннюю политику мимо ушей, а очень серьезно этим занимается, защищает американский суверенитет и политическую безопасность», — поясняет эксперт.

Однако «китайское вмешательство» используется Трампом не только для защиты от демократов, но и для нападения на них.

На Генассамблее в частности Трамп заявил, что власти Китая работают против нынешнего правительства США и пытаются помешать его команде победить на предстоящих выборах, действуя в интересах его конкурентов.

Из-за глубокой взаимозависимости американской внешней и внутренней политики, по мере приближения промежуточных выборов в конгресс, намеченных на 6 ноября, китайское вмешательство будет упоминаться все чаще и чаще.

Китай становится удобным объектом для обвинений во вмешательстве в пользу демократов еще и по той причине, что 20 лет назад имел место исторический прецедент. В 1996 году, когда демократ Билл Клинтон был переизбран на президентский пост, Республиканская партия начала расследование китайского вмешательства в выборы.

Американские СМИ тогда писали, что ФБР перехватило сообщения из посольства Китая, в которых описана многолетняя кампания, известная как «План». Речь шла об изменении политики США, включая помощь Клинтону с переизбранием путем перевода денег связанной с Пекином организации «Американцы из Азии за Национальный комитет Демократической партии».

Тогда демократом удалось очень быстро замять эту историю, заставив комитет ограничить сроки расследования.

Сейчас республиканцы начинают чаще вспоминать тот период, упрекая демократов в двуличии.

«В 1997 году демократы из сената заняли гораздо более мягкую позицию по китайской операции влияния, после того как было раскрыто, что Пекин нелегально передал миллионы долларов наличными кампании по переизбранию президента Клинтона. Китайцы поддерживали президента, который разрешил американским компаниям продавать высокотехнологичные товары Китаю, результатом чего стало развитие программ Пекина по разработке ракет, боеголовок и других современных видов оружия», — писал в феврале прореспубликанский обозреватель The Washington Times Билл Гертц.

Однако сегодняшняя ситуация сильно отличается от той, что складывалась в мире более 20 лет назад, отмечают эксперты.

«Тогда в США считали, что им удастся через мягкую политику сделать Китай частью американского миропорядока. Они искренне в это верили, вплоть до самого недавнего времени. Теперь же совершенно очевидно, что Китай трансформироваться не хочет. И вместо того, чтобы быть частью американского миропорядка, Китай бросает ему вызов», — говорит Суслов.

Сегодня сдерживание Китая — одна из немногих тем, по которой мнение демократов и республиканцев совпадает. Более того, как показало обсуждение законопроекта о военном бюджете США на 2019 год, демократы выступают даже за большее сдерживание Китая, чем то, которое предлагается и проводится администрацией Трампа.

«Американская рациональность взяла вверх. Какая бы группа — демократы или республиканцы — не пришла к власти, давление на Китай ослабевать не будет»,

— говорит руководитель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Китай сейчас воспринимается в США как один из главных стратегических противников. При этом то, что внимание американских политиков все больше переключается на Китай, не означает, что жесткая риторика в отношении России будет ослабевать.

«Эти темы будут существовать параллельно. Поскольку в американском истеблишменте и в американской политической элите существует консенсус о необходимости сдерживания и России, и Китая», — отмечает Суслов.