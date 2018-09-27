«Россия отличается от других»: как США подбирают санкции

В США признали, что ужесточение санкций в отношении России не принесет результата. Об этом заявил в своем докладе помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли, передает РИА «Новости».

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Во время выступления перед подкомитетом по финансовым службам и торговле комитета палаты представителей он обратил внимание на то, что ограничительные меры к России, в отличие от санкций к КНДР и Ирану, не будут такими же эффективными.

По словам Биллингсли, США необходимо найти другой ответ для России из-за ее экономической самостоятельности и тесной интеграции в мировую экономику.

«Россия отличается от других стран, подверженных санкциям США, в нескольких важных вещах <…> К примеру, мы не можем противодействовать российской агрессии, используя тот же подход, который применяем к Северной Корее или Ирану. У России масштабная экономика, которая хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые каналы поставок. Напротив, КНДР и Иран в значительной мере или полностью были изолированы от международной финансовой системы в течение десятилетий», — рассказал помощник министра.

Также он отметил, что Вашингтон не должен игнорировать факторы российской экономики, чтобы оказать необходимое влияние на Москву. При этом антироссийские ограничительные меры не должны навредить США, их европейским союзникам и мировой экономике.

В качестве примера автор доклада привел санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и их компаний — «Русал» и En+ и Renova Group. Маршалл Биллингсли обратил внимание слушателей на то, что санкции коснулись предприятий, которые тесно вплетены в мировую экономику и цепочки поставок. Это привело к тому, что капитал Олега Дерипаски сократился наполовину, а стоимость акций En+ на Лондонской бирже упала.

По его словам, финансовое положение Вексельберга также подверглось значительным изменениям. Состояние бизнесмена уменьшилось на сумму около трех миллиардов долларов, а его активы были заморожены несколькими юрисдикциями.

Кроме того, компании Renova пришлось отказаться от предприятий в Швейцарии и Италии.

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с января 2017 года американские санкции введены в отношении 232 физических и юридических российских лиц.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также назвал санкционную политику США неэффективной, когда 20 сентября США ввели 60-е по счету меры с 2011 года.

«То, что вводятся уже 60-е санкции, показывает, что санкционная политика США совершенно неэффективна и не достигнет никакого результата. Более того, они получат обратный эффект», — цитирует его слова RT.

По мнению сенатора, Вашингтон «злит» отсутствие результатов, однако США продолжает полагаться на ограничительные меры.

«Такая политика приведет к тому, что США будут совершенно неуважаемым государством. И все эти санкции, которые они вводят по отношению, прежде всего, к России, уже, по-моему, раздражают весь мир и по большому счету вызывают иронию, поскольку не достигают результатов», — заключил сенатор.

В августе вступили в силу американские санкции в ответ на дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Меры коснулись торговли оружия, поставок пищевых продуктов или сельскохозяйственных товаров. Также США наложили запрет на любую помощь РФ, кроме срочной гуманитарной. Кроме того, США отказались предоставлять российским властям кредиты и финансовую поддержку.

Как следует из документа, Москва в течение трех месяцев должна предоставить гарантии, что не будет использовать химическое оружие, и согласиться на допуск международных инспекторов на свои объекты, где это химоружие предположительно может производиться. В противном случае, в силу вступят более серьезные ограничения.