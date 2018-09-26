Агент РПЦ: украинский митрополит разозлил националистов

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», который публикует информацию об «изменниках родины», сообщает РИА «Новости».

Составители базы данных посчитали, что Онуфрий является «агентом влияния» Русской православной церкви (РПЦ) и выступает против создания автокафельной православной церкви на Украине.

При этом формальным обоснованием внесения митрополита в базу стали недавние события, — в частности, отказ Онуфрия встречаться с экзархами Константинопольского патриархата.

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Управделами УПЦ МП митрополит Антоний, поясняя позицию главы Украинской православной церкви, отметил, что представители Константинопольского патриархата прибыли на Украину с определенным заданием и, по мнению УПЦ, действуют «антиканонично».

«Поэтому когда они попросили, чтобы их принял предстоятель нашей церкви, то Блаженнейший митрополит Онуфрий категорически отказался это делать», — сказал Антоний. Он также подчеркнул, что причиной отказа стало то, что приезд константинопольских экзархов не был согласован с УПЦ МП.

Однако даже на отказе Онуфрия в аудиенции константинопольским экзархам конфликт исчерпан не был.

Священный синод УПЦ МП приостановил совместное служение с иерархами константинопольского патриархата и призвал вселенского патриарха Варфоломея «прекратить вмешательство во внутренние дела» украинской церкви.

Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей 7 сентября назначил на Украину двух своих экзархов — архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. В соответствующем сообщении говорилось, что эти шаги были предприняты в связи с подготовкой к предоставлению автокефалии УПЦ.

История с предоставлением Киеву автокефалии длится уже много лет. «Эта идея постепенно развивалась с ростом национальной украинской государственности. Она существовала еще со времен президента Кучмы и приобрела особую популярность при президенте Ющенко», — рассказывал ранее «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и президент Гильдии экспертов по религии и праву Роман Лункин.

Подвижки в этом вопросе начались после 2014 года, когда отделение от Русской православной церкви стало частью политической повестки на Украине. Верховная рада обратилась к Вселенскому патриархату в июне 2016 года. Прошение о предоставлении автокефалии поддержали также неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Однако единственная каноническая православная церковь Украины — УПЦ МП — не поддерживает стремления светской власти страны к получению автокефалии.

«Я, как человек, священник, могу сказать одно — тот путь, который они предлагают, принесет нам много ограничений. На этом пути мы будем людьми второго сорта, и на этом пути будет сложно сохранить чистоту веры. Поэтому надо беречь то, что мы имеем. А наша Церковь имеет все, что нужно для спасения», — говорил об инициативе киевских властей митрополит Онуфрий.

Примечателен также и тот факт, что согласно православному канону, инициатором получения автокефалии украинской церкви может стать только УПЦ МП.

Однако киевские власти игнорируют религиозные каноны. Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Он также не стесняется использовать религиозную риторику в своих политических речах.

На днях, выступая на встрече с украинской общиной в Нью-Йорке, Порошенко заявил, что Украина является крупнейшей православной страной Европы.

«Это наша задача — защитить Украину от иностранной церкви, ибо мы самая большая православная страна Европы», — заявил украинский лидер. По словам Порошенко, украинцы ждали предоставления автокефалии «не четыре года и не 100, а 300 лет». «Церковь должна быть одна — украинская», — отметил также он.