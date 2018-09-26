Скрипали и Иран: Трамп и Мэй выступают в Совбезе. LIVE

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Дуда переходит к проблеме ядерного нераспространения. После общих фраз, польский президент переходит к частным вопросам и обращается на прямую к Траму: прекращение ядерных испытаний на Корейском полуострове это ваше великое достижение. Спасибо вам, говорит Дуда.
Дуда говорит об использовании химоружия. Нет разницы, идет ли речь о массовом уничтожении собственного народа с помощью химоружия или о точечном его использовании — это недопустимо, говорит президент Польши.
Дуда призывает своих союзников использовать все существующие механизмы давления на страны, ответственные за использование химического оружия.
Следующий и последний пункт в повестке Макрона — борьба с терроризмом. По словам президента Франции, приоритетной задачей ООН должно стать предотвращение получения террористами оружия массового поражения.
Трамп передает слово президенту Польши Анджею Дуде.
Французский лидер переходит в проблемам химического оружия и перечисляет известные случаи его использования в последнее время: химатаки в Сирии, инцидент в Солсбери и убийство брата лидера КНДР.
«Франция уверена, что виновником всех этих инцидентов является Россия», — заявляет Макрон.
После этого Макрон переходит к острой теме — иранская ядерная сделка. Наша цель, говорит президент Франции, — не допустить появление у Ирана ядерного оружия. СВДП может и не была идеальной, но она отвечала достижению наших целей, говорит Макрон.
Президент Франции хвалит Трампа за его переговоры с Ким Чен Ыном, однако проблема денуклеаризации Корейского полуострова далека от решения, говорит он.
«Мы едины в этом вопросе с нашими союзниками», — говорит Макрон.
Макрон также выступает очень сдержано. Судя по всему, после вчерашнего дня запал мировых лидеров прошел.
Трамп завершает свою речь заявлением о том, что все страны должны стремиться к миру во всем мире и передает слово президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Чувства от выступления Трампа смешанные. Его вчерашняя речь на Генассамблее была намного ярче и конкретнее, чем сегодняшняя. Американский президент вопреки ожиданиям не сделал никаких громких заявлений и ограничился общими фразами.
Трамп продолжает передвигаться по карте мира: теперь его речь посвящена переговорам с КНДР. Он высоко оценивает результаты своего разговора с председателем Ким Чен Ыном, однако отмечает, что санкции со страны снимать пока рано.
Трамп также критикует страны, которые нарушают санкционный режим в отношении Пхеньяна. Намек, судя по всему, направлен в адрес Москвы: в отношении нескольких российских граждан в недавнем времени были введены санкции из-за связей с КНДР.
Трамп неожиданно отклоняется от повестки заседания и начинает обвинять Китай во вмешательстве в предстоящие в США промежуточные выборы. «Они не хотят, что бы я и мои люди побеждали», — говорит американский президент.
Представитель Китая выглядит крайне растерянным.
Закончив громить Иран, американский президент тут же благодарит эту страну, а также Россию и Сирию — за то, что наступление в сирийской провинции Идлиб, контролируемой боевиками, было остановлено.
Трамп сразу же переходит к Ирану, повторяя тезисы своего вчерашнего выступления на Генассамблее ООН: «мы не можем допустить, чтобы такой ужасный режим обладал ядерным оружием».
Именно по этому, говорит Трамп, США вышли из договора СВДП и ввели санкции против Ирана.
Первое слово берет сам Трамп. «С момента своего вступления в должность, я ввел борьбу с распространением химического и ядерного оружия», — начинает свое выступление американский президент.
Он говорит, что США всегда стояли в авангарде противостояния использованию химоружия и напоминает, что Вашингтон совместно с Лондоном и Парижем неоднократно отвечали на якобы использование химоружие правительством Сирии.
Трамп спрашивает генерального секретаря ООН, который сидит справа от него, не хочет ли он что-нибудь сказать, и, получив отрицательный ответ, начинает заседание.
Трамп наконец-то заходит в зал заседаний. Встреча начинается с задержкой в более чем 20 минут.
Кстати делегация Ирана, несмотря на то, что обсуждение ситуации в этой стране определенно займет не малую часть сегодняшнего заседания, заявку на участие в этой встрече к концу прошлого дня так и не подала. Возможно, это связано с нежеланием иранского президента Хасана Рухани лично встречаться с американским президентом. Впрочем, за ночь что-то могло и измениться.
Начало заседания задерживается уже на 10 минут. Председатель сегодняшней встречи Дональд Трамп пока так и не появился. Зато другие его участники — Тереза Мэй и даже президент Франции Эммануэль Макрон — уже заняли свои места.
Заседание начнется с минуты на минуту, в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск). Генеральный секретарь ООН уже вошел в зал заседаний и приветствует представителей национальных делегаций.
Тем не менее, несмотря на непредсказуемый характер Трампа, некоторые дипломаты не ожидают, что американский лидер устроит реалити-шоу во время заседания Совета Безопасности, говорится в материале.
«Я не думаю, что это будет походить на развлечение», — сказал агентсту Reuters высокопоставленный дипломат ООН на условиях анонимности.
По словам дипломата, даже те главы государств, кому не нравится президент США, вряд ли будут открыто это показывать.
Состав заседания собирается действительно впечатляющий. «Я уверена, что это событие станет самым популярным заседанием Совета Безопасности за все время», — говорила о предстоящей встрече постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Россию на этом заседания будет представлять глава МИД страны Сергей Лавров. Об этом еще 11 сентября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Заместитель представителя генерального секретаря Фархан Хак сообщил СМИ, что Антониу Гутерриш также примет участие в работе Совета Безопасности 26 сентября, но не в качестве докладчика, а в качестве наблюдателя.
Еще одна причина, почему сегодняшнее заседание можно считать особенным — личное участие в нем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Судя по всему, именно из-за ее участия, повестка заседания и была расширена. Британский премьер намерена посвятить свое выступление проблемам распространения химоружия. Сомневаться в том, что в этот вечер инцидент в Солсбери будет упомянут неоднократно, не приходится.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи считает, что заседание СБ ООН, где Трамп планирует продолжить антииранскую кампанию, послужит еще большей изоляции США.
«Мы были проинформированы о том, что все европейские члены Совета Безопасности намерены поддержать ядерную сделку, они подчеркивают необходимость ее сохранения. Я уверен, что заседание, назначенное на среду, послужит против желаний г-на Трампа и еще больше изолирует США», — заявил он.
Если представители европейских стран действительно вступят в полемику с американским президентом, то заседание определенно будет интересным.
Сегодняшнее заседание особенно примечательно тем, что председательствовать на нем будет президент США Дональд Трамп. Изначально заседание должно было быть полностью посвящено исключительно ядерной проблеме Ирана, однако позже его повестка была расширена.
«Я буду председательствовать на заседании Совбеза ООН по Ирану на следующей неделе», — писал он в твиттере.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное противодействию распространения оружия массового уничтожения, в том числе ядерного и химоружия.
Мы будем внимательно следить за ходом заседания и рассказывать вам о самых важных его моментах. Оставайтесь с нами!