Скрипали и Иран: Трамп и Мэй выступают в Совбезе. LIVE

Дуда говорит об использовании химоружия. Нет разницы, идет ли речь о массовом уничтожении собственного народа с помощью химоружия или о точечном его использовании — это недопустимо, говорит президент Польши.

Дуда призывает своих союзников использовать все существующие механизмы давления на страны, ответственные за использование химического оружия.