«Маразм и идиотизм»: украинцы угрожали представителю Крыма в ООН

Украинская делегация угрожала российским правозащитникам, представляющим интересы Крыма в Совете по правам человека ООН. Об этом рассказал представитель Республики Крым Александр Молохов. Российские делегаты заявили, что их просили убрать слово «Крым» из докладов.

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По словам Молохова, один из представителей украинской делегации после окончания заседания персонально высказал в адрес другого правозащитника Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут». Он также уточнил, что украинский делегат сделал неприличный жест одним пальцем. Об этом делегат рассказал РИА «Новости».

Это произошло после того, как Молохов выступил 25 сентября с докладом, в котором уделил внимание «крымским санкциям» со стороны США, ЕС и Украины, а Пинчук призвал страны — участницы ООН оказать давление на Украину, где, по его словам, ущемляются права крымских татар.

Как после рассказал Молохов, Украина была не готова к такому выступлению, представители страны растерялись и не воспользовались правом реплики.

«Это, с одной стороны, оставило определенный осадок, а с другой стороны, значит, мы своими выступлениями задели их за живое», — сказал Молохов.

Представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН также пытались запретить российским правозащитникам произносить слово «Крым» на выступлениях в организации.

Молохов также пояснил, что по правилам выступления в ООН участники предварительно отправляют организаторам тексты докладов. По его словам, «какие-то непонятные люди» попытались их отредактировать.

«В [деловой переписке между делегацией России и ООН] говорилось, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово «Крым». Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота. На полном серьезе, чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, мы предложили поменять по тексту словосочетание «крымские татары» на «украинские татары»,

— сказал Молохов. Он не уточнил, оценили ли в ООН его предложение по татарам.

«Этот маразм и идиотизм был предсказуем, потому что им, к сожалению, болеют многие западные политики, которые оказывают давление на аппарат Совета по правам человека в частности и ООН в целом. Но тот факт, что мышиная возня закончилась, говорит о том, что в этой международной организации все-таки есть здравомыслящие люди, которые понимают, что решение о присоединении к России — это самостоятельное решение жителей Крыма. И процедура прошла в полном соответствии Уставу ООН», — оценил действия украинской делегации депутат Верховного совета Крыма Алексей Черняк в разговоре с ФАН.

Как ожидается, во время своего выступления в ООН президент Украины Петр Порошенко затронет тему Крыма и будет говорить о «российской агрессии» в отношении полуострова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы присоединения Крыма к России, если бы был президентом в то время, передает CNN. «Это была катастрофа Обамы. Я думаю, если бы я был президентом тогда, он бы не перешел в другие руки», — сказал Трамп.

Выступая 20 сентября в Раде, Порошенко пообещал, что после «возвращения» Крыма в состав Украины на территории полуострова не будет российского флота.

Украинский лидер снова призвал убрать из конституции страны норму, разрешающую российскому Черноморскому флоту находиться в Севастополе.

«После того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет», — сказал Порошенко.

При этом по результатам исследования, проведенного телеканалом NewsOne, только 5% украинцев хотели бы видеть Петра Порошенко на посту президента Украины во второй раз. Всего в телефонном опросе канала приняли участие свыше 35 тыс. человек. На вопрос «Хотели бы вы, чтобы Порошенко переизбрали на второй срок?» 95% респондентов проголосовали «нет», и только 5% выбрали ответ «да».

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Украина итогов плебисцита не признает и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Россия же неоднократно заявляла что вопрос территориальной принадлежности Крыма «исторически закрыт».